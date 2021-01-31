Невероятное возвращение Овечкина: забил в овертайме и улучшил рекорд!

Из россиян «Вашингтона» пока вернулся только Александр.

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«Вашингтон» — «Бостон» — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы: Бэкстрем — 5, 18:06 — 1:0. ван Римсдайк — 1 (Диллон, Бэкстрем), 25:22 — 2:0. Паник — 1 (бол., Уилсон, Овечкин), 30:03 — 3:0. Ритчи — 4 (бол., Крейчи, Бержерон), 37:32 — 3:1. Маршан — 5 (Макэвой, Бержерон), 46:03 — 3:2. Макэвой — 1 (Пастрняк, Бержерон), 59:02 — 3:3. Овечкин — 2 (Бэкстрем, Карлсон), 60:28 — 4:3.

Вратари: Ванечек — Раск (58:37 — 59:02).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 23 (7+10+5+1) — 43 (19+15+9+0).

Наши: Овечкин (14.24/3/0) — -.

31 января. Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» набирает очки в девяти матчах подряд на старте сезона, и такого в истории клуба еще не было. Сегодняшний матч против «Бостона» (4:3 ОТ) был особенным: в состав вернулся капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин. При этом остальные российские игроки команды пока не играют. Дмитрий Орлов принял участие в утренней раскатке, но в заявку на игру не попал. Евгений Кузнецов и Илья Самсонов по-прежнему находятся на карантине.

«Вашингтон» хоть и набирал очки в отсутствие своего капитана, но игроки команды соскучились без его невероятной энергии. Достаточно посмотреть, как команда выходит на лед, когда Овечкин в составе.

OOOOOOOOO CAPTAIN HOW WE MISSED YA pic.twitter.com/5eu3nXI84E — Washington Capitals (@Capitals) January 30, 2021

Александр очень рад своему возвращению и сказал журналистам, что урок с ношением маски и карантинными правилами он усвоил: «Жаль, что пришлось пропустить четыре матча. Никому не хочется быть дисквалифицированным. Но все закончилось, поэтому я извлеку урок из случившейся ситуации. Чувствую себя отдохнувшим и готовым к работе. Конечно, меня некоторое время не было на льду, но я занимался в тренажерном зале. Постараюсь показать свой максимум».

На игру форвард «Кэпиталс» вышел в звене с Ти Джеем Оши и Рихардом Паником.

Стоит отметить, что в состав «Бостона» вернулся Давид Пастрняк. Форвард восстановился после операции на бедре, которую перенес четыре месяца назад. В прошлом сезоне чех разделил с Овечкиным звание лучшего снайпера регулярного чемпионата, поэтому их очная дуэль добавила противостоянию огня.

Нельзя обойти стороной и Здено Хару, который впервые с 11 апреля 2006 года сыграл против «Бостона». Легендарный защитник был капитаном «Брюинз» на протяжении 14 сезонов, но не стал сентиментальничать перед игрой. Сказал лишь, что будет просто выполнять свою работу.

В концовке первой двадцатиминутки после броска Пастрняка шайба попала в лицо Хары. Он отправился в раздевалку, но, к счастью, смог вернуться на лед.

Bad luck for Chara here — as Pastrnak's pass deflects off his stick and hits him in the face. pic.twitter.com/M1fIJVwIl0 — Conor Ryan (@ConorRyan 93 ) January 31, 2021

Старт игры для «Вашингтона» выдался ужасающим. «Брюинз» с завидной регулярностью перестреливали соперника и не давали хозяевам перевести дух. 19-7 — статистика по броскам перед первым перерывом. Однако это не помешало хозяевам открыть счет. Никлас Бэкстрем здорово сыграл на синей линии и точным броском поразил ворота Туукки Раска.

RIGHT ON THE MONEY ? pic.twitter.com/wLK7PVMejh — Washington Capitals (@Capitals) January 31, 2021

Во втором периоде хозяева вошли во вкус. Сперва Тревор Ван Римсдайк забил свой первый гол за «Вашингтон», а затем Овечкин ассистировал Тому Уилсону, который сделал счет 3:0.

That Tom Wilson...so hot right now! pic.twitter.com/hxXmNp7aDb — Washington Capitals (@Capitals) January 31, 2021

«Мишки» сдаваться не собирались. До перерыва отставание сократил Ник Ритчи, а в третьем периоде «Бостон» и вовсе сумел сравнять счет. Сперва забил Брэд Маршан, а за минуту до конца уже без Раска на воротах отличился Чарли Мэкавой.

McAvoy ties it with 50 seconds left!! We are going to OT

pic.twitter.com/t6VVfMmoyY#NHLBruins — Everything Bos Sports (@AllBos_Sports) January 31, 2021

Игра перешла в овертайм, где последнее слово осталось за Овечкиным. Ну, кто если не капитан должен спасать в трудные моменты?! Александр забросил свою 708-ю шайбу и сравнялся в списке лучших снайперов в истории НХЛ с Майком Гартнером. До Фила Эспозито всего 9 шайб.

THINGS YOU LOVE TO SEE: pic.twitter.com/qZGDQeILVc — Washington Capitals (@Capitals) January 31, 2021

Также Овечкин вышел на четвертое место в истории лиги по победным голам (111). И улучшил свой рекорд по голам в овертайме (24).