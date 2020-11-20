Русский защитник три года назад получил исторический контракт. Теперь в Америке его называют в числе худших в НХЛ

В новом материале цикла о самых значимых контрактах российских хоккеистов — соглашение Никиты Зайцева с «Торонто» на семь лет и на 31,5 миллиона долларов

Отъезд в НХЛ

Летом 2016 года Никита Зайцев отправился за мечтой в НХЛ. В «Торонто» давно приметили габаритного защитника и не стеснялись раздавать ему серьезные авансы. Тем более уровень КХЛ Никита откровенно перерос. Хотелось увидеть, как он использует свои данные в более скоростном североамериканском хоккее.

— Он один из лучших молодых защитников КХЛ. Никита — взрослый парень, который разговаривает на английском языке, знает игроков клуба и многое о «Торонто». Он прекрасно впишется в наш состав, — отмечал после подписания контракта с Зайцевым генеральный менеджер «Торонто» Лу Ламорелло.

Зайцев ярко ворвался в новую для себя лигу с новыми требованиями и системой игры. Защитник провел все матчи регулярного чемпионата, что было бы удивительно для любого другого новичка, но только не для Никиты и «Торонто». Оборона «Мэйпл Лифс» особой надежностью не отличалась — во многом поэтому россиянину сразу доверили около 22 минут (больше играл только Морган Райлли).

Словно не заметив смены лиги, Зайцев продолжил разгонять атаки партнеров и стабильно набирал очки (36 (4+32) в 82 матчах регулярки). Отличная статистика, портил картину только унизительный показатель полезности — -22.

Наивно было ожидать, что защитник, привыкший к европейским площадкам, по взмаху волшебной палочки Бэбкока перестроится на канадские размеры. Видимо, по части атакующих навыков это оказалось проще. Но все же от защитника в первую очередь ждут уверенной игры в своей зоне, а подключения — бонусная опция. Впрочем, все ошибки и недочеты были поправимы.

Исторический контракт

Дебютный сезон Никиты так впечатлил Ламорелло, что он выписал хоккеисту семилетний контракт на 31,5 миллиона долларов. То есть россиянин получил 4,5 миллиона в год. Позиции Зайцева окрепли еще сильнее, а главное — ему удалось избежать командировок в АХЛ. По сумме и сроку никогда прежде российские защитники не получали таких денег.

Самые большие контракты российских защитников. Фото «СЭ»

Хоккеист получил жирный контракт, но его ждал новый вызов. В «Торонто» решили, что потенциал Зайцева более пригоден для оборонительных функций, и сделали из него защитника-домоседа. Не совсем в классическом понимании этой позиции, но свободы в атаке стало гораздо меньше. У Зайцева отобрали большинство, чем он сам был очень недоволен. Теперь от него ожидали исключительно надежных действий у своих ворот, а атакующий потенциал притушили, словно свечу на торте.

У тренеров «Торонто» своя правда. По объективным причинам Зайцев проигрывал конкуренцию Райлли и Гардинеру, которые в большинстве действовали эффективнее. А с габаритами Зайцева грех было не попробовать сделать из него крушителя топовых троек соперника.

Иногда по делу, иногда нет, но Никите прилетало за ошибки в прессе. Критиковал игрока и эксперт канала Sportsnet Дон Черри.

— У Зайцева показатель полезности -22. Это худший результат среди команд, попадающих в плей-офф, — говорил Черри после первого сезона Никиты. — Он постоянно выходит на лед в большинстве, но забил лишь один гол. Удивительно: игрок с такими показателями может подписать контракт на семь лет!

Рейтинг The Athletic

Многие СМИ, особенно североамериканские, помешаны на рейтингах, хит-парадах и топах. Некоторые неплохо обосновываются, когда приводится необходимая статистика. Но чаще всего рейтинги формируются субъективно, эмпирическим путем, без существенной доказательной базы. Примерно таким методом в начале ноября авторы The Athletic составили топ-10 худших контрактов в НХЛ по соотношению «цена — качество».

Рейтинг возглавил Дрю Даути из «Лос-Анджелеса», который до конца сезона-2026/27 заработает по 11 миллионов в год. Зайцева с 31,5 миллиона за семь лет определили на шестую строчку. Конечно, когда Никита подписывал контракт, и он, и «Торонто» ждали чего-то другого. Яркий дебютный сезон обещал большие перспективы, но дальше все пошло не так, как хотелось обеим сторонам. Но этот контракт точно не следует относить к числу худших. Уверен, что Зайцев, действуя в привычной для себя атакующей манере, принес бы команде куда больше пользы, но у «Торонто» были свои мысли на этот счет.

Уже опытного защитника «Мэйпл Лифс» перестроили на более оборонительный лад, отчего сам Зайцев был не в восторге. Повлиял на карьеру хоккеиста и скандал с бывшей супругой Маргаритой. Когда атмосфера накалена до предела и на льду, и в личной жизни, спасают только кардинальные перемены. Никита так и поступил — после чемпионата мира-2019 защитник обратился к новому генменеджеру Кайлу Дубасу с просьбой об обмене.

— Это будет нашей целью — попытаться найти для него новый старт. По его личным, приватным причинам. Я уже встречался с агентом Дэном Мильштейном, в подробности вдаваться не буду. Оставим это до переговоров. Не стоит говорить, что Зайцев на сто процентов покидает команду, особенно после неплохого сезона, который был у Никиты. Он играл в паре с Маззином, его игра приобрела новые краски. Его умение играть в меньшинстве, хороший бросок — все это было причиной того, что ему предложили долгосрочный контракт. Зайцева подписали на семь лет, но я больше не хочу спекулировать на эту тему, — приводит слова Дубаса Toronto Sun.

Никита Зайцев. Фото AFP

«Оттава»

Единственной преградой для «Торонто» выступил долгосрочный контракт Зайцева. Найти подходящий вариант для обмена в условиях потолка зарплат — задача не из легких. Причем дело даже не в сумме, а в оставшемся пятилетнем сроке. Зайцев получал адекватные деньги, а вина в том, что их рентабельность снизилась, по большей части принадлежит клубу. Никита же не врывался в офис Ламорелло с пистолетом и не заставлял экс-менеджера выписать себе внушительный контракт. Ценные активы требуют надлежащего отношения, тем более что со своими «новыми» функциями Зайцев справлялся достойно.

Среди кандидатов, готовых принять россиянина, называли пять-шесть команд. Договорились в итоге с «Оттавой», причем Никита вычеркнул этот клуб из списка запрета на обмен. Это было продиктовано и невероятным желанием сменить обстановку, и кандидатурой главного тренера «Сенаторз» Ди Джея Смита. С ним Зайцев отлично знаком — ранее специалист отвечал за защитников в «Торонто». Когда многое в карьере идет наперекосяк, нужен тренер, который знает твои сильные стороны, чтобы максимально эффективно использовать их в игре. «Оттава» считалась беспросветным аутсайдером НХЛ, но это ничуть не пугало россиянина.

— Рад, что произошел обмен, рад оказаться в новой команде. О причинах обмена я не говорю. В последнюю неделю я был в постоянном контакте с Ди Джеем Смитом, он звонил мне напрямую. Также я разговаривал с генеральным менеджером. Поэтому мне понятно, в какой клуб я еду и что от меня хотят, — прокомментировал обмен защитник.

В «Оттаве» Никита получил больше игрового времени, да и сама роль в клубе стала иной — на него рассчитывали как на ведущего защитника.

— В «Сенаторз» я выхожу в самые важные моменты игры, а этого в «Торонто» не было. Или взять меньшинство. Сейчас это, безусловно, первая пара. Как только нашего игрока удаляют, то мы с Хэйнси сразу выходим, без каких-то разговоров, — отмечал Никита.

Контрактом с «Оттавой» защитник связан до 2024 года, и пока их союз смотрится более гармонично, чем с «Мэйпл Лифс». Никита, сменив клуб и избавившись от невероятного давления общественности в Торонто, постепенно обретает прежнюю уверенность. Осталось до конца разрулить семейные проблемы, а там, глядишь, и кубковые перспективы появятся.

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