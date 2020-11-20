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Русский защитник три года назад получил исторический контракт. Теперь в Америке его называют в числе худших в НХЛ

Михаил Скрыль
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сегодня, 12:10

Статья опубликована в газете под заголовком: «Исторический контракт Зайцева, который он не доиграл до конца»

№ 8327, от 19.11.2020

Никита Зайцев. Фото AFP Самые большие контракты российских защитников. Фото "СЭ" Никита Зайцев. Фото AFP
Никита Зайцев. Фото AFP
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В новом материале цикла о самых значимых контрактах российских хоккеистов — соглашение Никиты Зайцева с «Торонто» на семь лет и на 31,5 миллиона долларов

Отъезд в НХЛ

Летом 2016 года Никита Зайцев отправился за мечтой в НХЛ. В «Торонто» давно приметили габаритного защитника и не стеснялись раздавать ему серьезные авансы. Тем более уровень КХЛ Никита откровенно перерос. Хотелось увидеть, как он использует свои данные в более скоростном североамериканском хоккее.

— Он один из лучших молодых защитников КХЛ. Никита — взрослый парень, который разговаривает на английском языке, знает игроков клуба и многое о «Торонто». Он прекрасно впишется в наш состав, — отмечал после подписания контракта с Зайцевым генеральный менеджер «Торонто» Лу Ламорелло.

Зайцев ярко ворвался в новую для себя лигу с новыми требованиями и системой игры. Защитник провел все матчи регулярного чемпионата, что было бы удивительно для любого другого новичка, но только не для Никиты и «Торонто». Оборона «Мэйпл Лифс» особой надежностью не отличалась — во многом поэтому россиянину сразу доверили около 22 минут (больше играл только Морган Райлли).

Словно не заметив смены лиги, Зайцев продолжил разгонять атаки партнеров и стабильно набирал очки (36 (4+32) в 82 матчах регулярки). Отличная статистика, портил картину только унизительный показатель полезности — -22.

Наивно было ожидать, что защитник, привыкший к европейским площадкам, по взмаху волшебной палочки Бэбкока перестроится на канадские размеры. Видимо, по части атакующих навыков это оказалось проще. Но все же от защитника в первую очередь ждут уверенной игры в своей зоне, а подключения — бонусная опция. Впрочем, все ошибки и недочеты были поправимы.

Исторический контракт

Дебютный сезон Никиты так впечатлил Ламорелло, что он выписал хоккеисту семилетний контракт на 31,5 миллиона долларов. То есть россиянин получил 4,5 миллиона в год. Позиции Зайцева окрепли еще сильнее, а главное — ему удалось избежать командировок в АХЛ. По сумме и сроку никогда прежде российские защитники не получали таких денег.

Самые большие контракты российских защитников. Фото "СЭ"
Самые большие контракты российских защитников. Фото «СЭ»

Хоккеист получил жирный контракт, но его ждал новый вызов. В «Торонто» решили, что потенциал Зайцева более пригоден для оборонительных функций, и сделали из него защитника-домоседа. Не совсем в классическом понимании этой позиции, но свободы в атаке стало гораздо меньше. У Зайцева отобрали большинство, чем он сам был очень недоволен. Теперь от него ожидали исключительно надежных действий у своих ворот, а атакующий потенциал притушили, словно свечу на торте.

У тренеров «Торонто» своя правда. По объективным причинам Зайцев проигрывал конкуренцию Райлли и Гардинеру, которые в большинстве действовали эффективнее. А с габаритами Зайцева грех было не попробовать сделать из него крушителя топовых троек соперника.

Иногда по делу, иногда нет, но Никите прилетало за ошибки в прессе. Критиковал игрока и эксперт канала Sportsnet Дон Черри.

— У Зайцева показатель полезности -22. Это худший результат среди команд, попадающих в плей-офф, — говорил Черри после первого сезона Никиты. — Он постоянно выходит на лед в большинстве, но забил лишь один гол. Удивительно: игрок с такими показателями может подписать контракт на семь лет!

Рейтинг The Athletic

Многие СМИ, особенно североамериканские, помешаны на рейтингах, хит-парадах и топах. Некоторые неплохо обосновываются, когда приводится необходимая статистика. Но чаще всего рейтинги формируются субъективно, эмпирическим путем, без существенной доказательной базы. Примерно таким методом в начале ноября авторы The Athletic составили топ-10 худших контрактов в НХЛ по соотношению «цена — качество».

Рейтинг возглавил Дрю Даути из «Лос-Анджелеса», который до конца сезона-2026/27 заработает по 11 миллионов в год. Зайцева с 31,5 миллиона за семь лет определили на шестую строчку. Конечно, когда Никита подписывал контракт, и он, и «Торонто» ждали чего-то другого. Яркий дебютный сезон обещал большие перспективы, но дальше все пошло не так, как хотелось обеим сторонам. Но этот контракт точно не следует относить к числу худших. Уверен, что Зайцев, действуя в привычной для себя атакующей манере, принес бы команде куда больше пользы, но у «Торонто» были свои мысли на этот счет.

Уже опытного защитника «Мэйпл Лифс» перестроили на более оборонительный лад, отчего сам Зайцев был не в восторге. Повлиял на карьеру хоккеиста и скандал с бывшей супругой Маргаритой. Когда атмосфера накалена до предела и на льду, и в личной жизни, спасают только кардинальные перемены. Никита так и поступил — после чемпионата мира-2019 защитник обратился к новому генменеджеру Кайлу Дубасу с просьбой об обмене.

— Это будет нашей целью — попытаться найти для него новый старт. По его личным, приватным причинам. Я уже встречался с агентом Дэном Мильштейном, в подробности вдаваться не буду. Оставим это до переговоров. Не стоит говорить, что Зайцев на сто процентов покидает команду, особенно после неплохого сезона, который был у Никиты. Он играл в паре с Маззином, его игра приобрела новые краски. Его умение играть в меньшинстве, хороший бросок — все это было причиной того, что ему предложили долгосрочный контракт. Зайцева подписали на семь лет, но я больше не хочу спекулировать на эту тему, — приводит слова Дубаса Toronto Sun.

Никита Зайцев. Фото AFP
Никита Зайцев. Фото AFP

«Оттава»

Единственной преградой для «Торонто» выступил долгосрочный контракт Зайцева. Найти подходящий вариант для обмена в условиях потолка зарплат — задача не из легких. Причем дело даже не в сумме, а в оставшемся пятилетнем сроке. Зайцев получал адекватные деньги, а вина в том, что их рентабельность снизилась, по большей части принадлежит клубу. Никита же не врывался в офис Ламорелло с пистолетом и не заставлял экс-менеджера выписать себе внушительный контракт. Ценные активы требуют надлежащего отношения, тем более что со своими «новыми» функциями Зайцев справлялся достойно.

Среди кандидатов, готовых принять россиянина, называли пять-шесть команд. Договорились в итоге с «Оттавой», причем Никита вычеркнул этот клуб из списка запрета на обмен. Это было продиктовано и невероятным желанием сменить обстановку, и кандидатурой главного тренера «Сенаторз» Ди Джея Смита. С ним Зайцев отлично знаком — ранее специалист отвечал за защитников в «Торонто». Когда многое в карьере идет наперекосяк, нужен тренер, который знает твои сильные стороны, чтобы максимально эффективно использовать их в игре. «Оттава» считалась беспросветным аутсайдером НХЛ, но это ничуть не пугало россиянина.

— Рад, что произошел обмен, рад оказаться в новой команде. О причинах обмена я не говорю. В последнюю неделю я был в постоянном контакте с Ди Джеем Смитом, он звонил мне напрямую. Также я разговаривал с генеральным менеджером. Поэтому мне понятно, в какой клуб я еду и что от меня хотят, — прокомментировал обмен защитник.

В «Оттаве» Никита получил больше игрового времени, да и сама роль в клубе стала иной — на него рассчитывали как на ведущего защитника.

— В «Сенаторз» я выхожу в самые важные моменты игры, а этого в «Торонто» не было. Или взять меньшинство. Сейчас это, безусловно, первая пара. Как только нашего игрока удаляют, то мы с Хэйнси сразу выходим, без каких-то разговоров, — отмечал Никита.

Контрактом с «Оттавой» защитник связан до 2024 года, и пока их союз смотрится более гармонично, чем с «Мэйпл Лифс». Никита, сменив клуб и избавившись от невероятного давления общественности в Торонто, постепенно обретает прежнюю уверенность. Осталось до конца разрулить семейные проблемы, а там, глядишь, и кубковые перспективы появятся.

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