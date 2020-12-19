«Моей жене и детям некомфортно в России». Звездный русский вратарь получил в Питере суперконтракт, а потом сенсационно вернулся в Америку

Таинственная история отъезда Евгения Набокова из СКА.

1 июля 2010 года Евгений Набоков, который десять лет выступал за «Сан-Хосе», вышел на рынок свободных агентов. К тому времени российский голкипер уже не был на пике формы, но некоторые команды НХЛ не отказались бы от такого опытного вратаря.

Тем не менее финансовые аппетиты Набокова сыграли с ним злую шутку. Желаемую сумму Евгению смог предложить только СКА. Россиянин, недолго думая, принял решение отправиться в КХЛ и подписал с армейцами контракт на четыре года. В Санкт-Петербурге оправдать возлагаемые надежды Набокову не удалось. Уже в декабре красивая история о возвращении в Россию закончилась обратным отъездом в США.

«Возвращаюсь домой. Что в этом странного?»

Слухи о том, что российский вратарь может перейти в СКА, появились за несколько недель до официального подписания. Тогдашний президент КХЛ и председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что считает переезд Набокова в Россию грандиозным событием. По неофициальным данным, зарплата Евгения в армейском клубе составляла около шести миллионов долларов в год.

В «Сан-Хосе» у Набокова была отличная репутация, а руководство понимало его важность для клуба и хотело продолжить сотрудничество. Генеральный менеджер команды Даг Уилсон предлагал голкиперу зарплату около четырех миллионов в год, но Евгений твердо стоял на своем — шесть миллионов и четырехлетний контракт.

Найти компромисс в этом вопросе у сторон не получилось. Набоков решил не терять время. «Я не хотел ждать у моря погоды. Нужно было принять правильное решение, где продолжать карьеру. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Если тянуть время, то к августу можно не получить серьезных предложений из НХЛ, а также потерять контракт в Питере. Не вижу ничего особенного в переходе в СКА. Я же еду не в какую-то непонятную лигу, а возвращаюсь домой. Что в этом странного?» — говорил Набоков.

Денис Гребешков, Александр Медведев, Евгений Набоков.

Понять Евгения можно. В таком возрасте все игроки хотят получить максимально выгодный контракт и обеспечить себя работой до окончания карьеры. Однако в НХЛ тогда все больше делали ставку на габаритных вратарей, которые могут закрыть собой максимальную площадь ворот. Возможно, именно поэтому никто в НХЛ не был готов удовлетворить денежные запросы россиянина. К тому же многие считали Евгения некубковым голкипером. За десять лет с Набоковым «Сан-Хосе» только один раз не вышел в плей-офф, но в большинстве случаев показатели российского вратаря значительно падали именно в кубковых матчах.

«Начали дергать, давить, и Евгений не выдержал!»

В 2010-м СКА провел мощную селекцию. В Санкт-Петербург из московского «Динамо» прибыли Маттиас Вейнхандль, Константин Панов, Дмитрий Воробьев и Денис Денисов. Защиту укрепили Виталием Вишневским из «Локомотива». Помимо Набокова из НХЛ приехали Максим Афиногенов и Денис Гребешков. При этом в команде уже играли Сергей Зубов и Алексей Яшин. Многие считали, что с Набоковым в воротах половина успеха уже в кармане, однако все оказалось не так.

Команда начала буксовать со старта чемпионата. До сих пор удивляет, что такой звездный состав доверили бывшему помощнику Барри Смита и тренеру молодежки СКА — Айвану Занатте. Канадец с итальянским паспортом не обладал впечатляющим тренерским опытом и не справился со своими задачами. Возможно, ему требовалось больше времени, но руководство не собиралось долго ждать и сменило Занатту на Вацлава Сикору. Чех посчитал бывшего голкипера «Сан-Хосе» главным виновником плохих результатов и усадил в запас.

Такое отношение к россиянину не оценил Дарюс Каспарайтис, покинувший тренерский штаб СКА практически сразу после ухода Набокова. По его словам, в команде царила напряженная обстановка, а Сикора и его помощник Ян Вотруба установили внутри коллектива диктатуру. «Приход Вотрубы сильно изменил Сикору. Работать стало невозможно. До этого он был нормальным мужиком, веселился, шутил с нами и советовался. Сейчас же российские тренеры как будто перестали для него существовать. Сикора с помощником начали потихоньку всех убирать. Вот и Женю Набокова, извините за резкие слова, «слили». А вчерашний день и для меня стал последней каплей. Мне сказали, что я больше не отвечаю за действия защитников и должен заниматься статистикой! Пока Сикора с Вотрубой работают в СКА, я туда не вернусь», — заявил Каспарайтис.

Бывший нападающий питерцев Глеб Клименко, перейдя в «Магнитку» говорил про эту ситуацию следующее: «Тренер постоянно душил Набокова! А такого вратаря трогать нельзя. Я разговаривал с Гелашвили. Он считает, что голкиперы из НХЛ привыкли к другому отношению к себе. А тут начали дергать, давить, и Евгений не выдержал».

«Детям и жене было не очень комфортно»

В плане адаптации к российскому быту явного дискомфорта Набоков не испытывал. Для него все было довольно привычным и знакомым. А вот его жене американке Табите в России было совершенно неуютно. Впрочем, удивляться этому сильно не стоит. Далеко не каждый сможет легко перестроиться с калифорнийского уклада жизни на питерский.

Многие считают супругу Евгения главным инициатором его возвращения в США. Некоторые неспортивные СМИ даже сообщали о том, что какой-то мужчина приставал к Табите в лифте, и только чудом ей удалось убежать. Якобы именно после этого ужасного инцидента американка забрала детей и улетела в Калифорнию.

Евгений Набоков с семьей.

Дела у Набокова складывались не очень на всех фронтах. В 22 матчах за СКА россиянин пропустил 62 шайбы — ужасающий показатель для голкипера такого уровня. Особенно стоит отметить встречу с «Торпедо», где Набоков вышел заменить Якуба Штепанека, но за девять минут умудрился пропустить три шайбы и снова отправился на лавку. В середине декабря стало известно о том, что Евгений больше не будет выступать за СКА. «К сожалению, клуб расторг контракт с Женей из-за того, что работать в Петербурге ему не позволяют семейные обстоятельства. Если он сочтет нужным, то сам расскажет о них прессе. У клуба к нему никаких претензий нет. Нам просто жаль, что мы не можем идти к намеченным целям вместе. Компенсация? Ее не было, так как договор расторгнут по обоюдному согласию», — заявил генеральный менеджер СКА Андрей Точицкий.

После таких новостей Набоков был неуловим для прессы, так как закрывал все свои бытовые вопросы в Питере. Вскоре от него последовал комментарий: «Мне нечего добавить к официальному сообщению клуба. Россия — отличная страна, но моим маленьким детям и жене здесь было не очень комфортно. Четырехлетний Андрюха сложно переносил своеобразный питерский климат. К тому же он пока не очень хорошо знает русский язык, а это тоже немаловажный фактор. Спасибо России за то, что тепло меня приняла. Наверное, и болельщики, и я сам рассчитывали на то, что мое возвращение будет более удачным».

Реакция общественности

Несмотря на провалившийся эксперимент, большинство специалистов поддержало российского голкипера. Сергей Гимаев, например, также считал Вацлава Сикору главным виновником сложившейся ситуации. Можно долго спорить на эту тему, но тяжело представить, как бы Набоков смог переубедить семью. Даже хорошая игра голкипера вряд ли бы помогла им полноценно адаптироваться в России.

Вероятно, Евгений слишком поторопился в принятии такого важного решения и ему стоило оставаться в НХЛ. К тому же давление на вратаря в КХЛ было серьезным. Все от него только и ждали невероятных сэйвов, но забыли, что за результат отвечает не только голкипер. «Набоков стал заложником своей фамилии. Есть же пример в лице Гашека, который, несмотря на свои 45 лет, приехал, и от него тоже ждали чудес. А потом начали валить на него все проблемы «Спартака». Позже все-таки кому-то хватило ума посмотреть на игру обороны команды в целом. Мне кажется, что заложником своей фамилии хоккеист калибра Набокова станет в любом случае. Если ты один из ведущих голкиперов мира, то с тебя будет особый спрос. Я не говорю, что это правильно, но естественно», — говорил хоккейный комментатор Александр Ткачев.

Возвращение Набокова в США тоже не прошло без инцидентов. Россиянин заключил годичный контракт с «Детройтом» на 570 тысяч долларов. Но по правилам НХЛ Набоков должен был пройти процедуру драфта отказов. То есть в течение двух дней его могли безо всякой компенсации забрать в любой клуб, причем первыми шанс получают аутсайдеры. Набокова выбрали «Айлендерс», которые тогда полировали дно таблицы. Интересно, что российский голкипер отказался лететь в Нью-Йорк. «Я не понимаю, чем могу помочь команде, которая не попадает в плей-офф. Хочется бороться за кубок Стэнли», — заявил в своем интервью Набоков.

Евгений Набоков.

Руководство «островитян» было в шоке и заблокировало контракт голкипера. В итоге для продолжения игры в НХЛ россиянину пришлось его отработать в следующем сезоне. Несмотря на не противоречивый поступок, Набоков провел в «Айлендерс» три года, сезон отыграл в «Тампе-Бэй» и на пресс-конференции «Сан-Хосе» красиво закончил свою игровую карьеру. Без сомнения, получилась она яркой и насыщенной, но та поездка в Питер навсегда останется черным пятном в карьере Набокова.

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