Вратарь «Эдмонтона» пропустил эпичный гол через всю площадку, но его команда снова обыграла фаворита!

Макдэвид — в шаге от финала конференции.

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. Западная конференция. Четвертый матч

«Эдмонтон» — «Калгари» — 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 3, 0:21 — 1:0. Хаймэн — 7 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 9:53 — 2:0. Кейн — 11 (Драйзайтль, Сиси), 18:54 — 3:0. Линдхольм — 5 (бол., Хэнифин, Тоффоли), 29:04 — 3:1. Баклунд — 4 (Танев), 29:40 — 3:2. Андерссон — 3 (мен.), 50:56 — 3:3. Нюджент-Хопкинс — 4 (Бэрри, Ямамото), 56:33 — 4:3. Кейн — 12 (бол., п.в., Макдэвид), 59:35 — 5:3.

Вратари: Смит — Маркстрем (59:05 — 59:35).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (9+7+10) — 32 (13+7+12).

Наши: — - Задоров (14.01/6/0).

Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 3-1.

Перед стартом плей-офф многие называли «Калгари» одним из главных претендентов на финал Запада, однако команда опытного и прагматичного Дэррила Саттера пока с треском уступает «Эдмонтону». Битва за Альберту превратилась в хоккейную перестрелку, а «Флэймз» умудрились пропустить за четыре матча двадцать шайб. На данный момент «Огоньки» находятся в шаге от отпуска, а «Ойлерз» могут впервые за шестнадцать лет выйти в финал конференции.

Удивительно, как резко голкипер «Калгари» Якоб Маркстрем, который вошел в тройку претендентов на получение «Везина Трофи», стал неуверенно чувствовать себя в плей-офф. Швед допускает немалое количество глупых ошибок, а его команде затем приходится исправлять ситуацию. Уже на первой минуте четвертого матча Маркстрем решил пойти за ворота во время атаки в своей зоне и спокойно отдал шайбу прямо Райану Нюдженту-Хопкинсу. Даже страшно представить, как в раздевалке на подобные эпизоды реагирует Саттер.

Хозяева после таких щедрых подарков быстро почувствовали вкус крови и в середине первого периода реализовали большинство. Седьмым голом в текущем плей-офф отметился Зак Хайман, а очередные очки набрали Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Для лидеров «Ойлерз» этот вечер вновь не закончился буднично. Драйзайтль стал первым игроком в истории НХЛ с тремя+ очками в четырех играх плей-офф подряд, а Макдэвид набирает по два+ очка в 10 из 11 матчей текущего плей-офф. Теперь в его активе стало 25 (6+19) баллов и это какие-то запредельные цифры из компьютерной игры.

Продолжает зажигать и Эвандер Кейн, карьере которого еще недавно, казалось, пришел конец. Канадский бунтарь забросил 11-ю шайбу в этом плей-офф и сделал счет на табло 3:0. Однако «Эдмонтон» не был бы собой, не найди на ровном месте себе приключения. 40-летний голкипер Майк Смит чередует шикарные матчи с провальными и постоянно попадает в хайлайты эпичных игровых эпизодов. Сегодня он пропустил бросок через всю площадку от Расмуса Андерссона, причем в этот момент его команда находилась в большинстве. Отдельное спасибо игроки «Ойлерз» могут сказать и Кейну, который потерял шайбу в моменте атаки.

«Калгари» выдал отличную вторую половину матча, организовал камбэк, забив три гола, но продолжить штурм у них не получилось. Ньюджент-Хопкинс за три с половиной минуты до финальной сирены оформил дубль и забросил, возможно, важнейшую шайбу в этом противостоянии. «Эдмонтон» годами называли кубковыми лузерами, но, кажется, теперь команда готова избавиться от обидных издевательств. «Ойлерз» не опускают руки в любой ситуации, не стесняются силового компонента, стараются качественно играть на пятаке, при этом их лидеры вышли на фантастический уровень. Конечно, состав «Эдмонтона» не выглядит сбалансированным и чемпионским, но за этот плей-офф им уже вряд ли будет стыдно.