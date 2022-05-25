Вратарь «Эдмонтона» пропустил эпичный гол через всю площадку, но его команда снова обыграла фаворита!
НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. Западная конференция. Четвертый матч
«Эдмонтон» — «Калгари» — 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)
Голы: Нюджент-Хопкинс — 3, 0:21 — 1:0. Хаймэн — 7 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 9:53 — 2:0. Кейн — 11 (Драйзайтль, Сиси), 18:54 — 3:0. Линдхольм — 5 (бол., Хэнифин, Тоффоли), 29:04 — 3:1. Баклунд — 4 (Танев), 29:40 — 3:2. Андерссон — 3 (мен.), 50:56 — 3:3. Нюджент-Хопкинс — 4 (Бэрри, Ямамото), 56:33 — 4:3. Кейн — 12 (бол., п.в., Макдэвид), 59:35 — 5:3.
Вратари: Смит — Маркстрем (59:05 — 59:35).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 26 (9+7+10) — 32 (13+7+12).
Наши: — - Задоров (14.01/6/0).
Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
Счет в серии: 3-1.
Перед стартом плей-офф многие называли «Калгари» одним из главных претендентов на финал Запада, однако команда опытного и прагматичного Дэррила Саттера пока с треском уступает «Эдмонтону». Битва за Альберту превратилась в хоккейную перестрелку, а «Флэймз» умудрились пропустить за четыре матча двадцать шайб. На данный момент «Огоньки» находятся в шаге от отпуска, а «Ойлерз» могут впервые за шестнадцать лет выйти в финал конференции.
Удивительно, как резко голкипер «Калгари» Якоб Маркстрем, который вошел в тройку претендентов на получение «Везина Трофи», стал неуверенно чувствовать себя в плей-офф. Швед допускает немалое количество глупых ошибок, а его команде затем приходится исправлять ситуацию. Уже на первой минуте четвертого матча Маркстрем решил пойти за ворота во время атаки в своей зоне и спокойно отдал шайбу прямо Райану Нюдженту-Хопкинсу. Даже страшно представить, как в раздевалке на подобные эпизоды реагирует Саттер.
Хозяева после таких щедрых подарков быстро почувствовали вкус крови и в середине первого периода реализовали большинство. Седьмым голом в текущем плей-офф отметился Зак Хайман, а очередные очки набрали Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Для лидеров «Ойлерз» этот вечер вновь не закончился буднично. Драйзайтль стал первым игроком в истории НХЛ с тремя+ очками в четырех играх плей-офф подряд, а Макдэвид набирает по два+ очка в 10 из 11 матчей текущего плей-офф. Теперь в его активе стало 25 (6+19) баллов и это какие-то запредельные цифры из компьютерной игры.
Продолжает зажигать и Эвандер Кейн, карьере которого еще недавно, казалось, пришел конец. Канадский бунтарь забросил 11-ю шайбу в этом плей-офф и сделал счет на табло 3:0. Однако «Эдмонтон» не был бы собой, не найди на ровном месте себе приключения. 40-летний голкипер Майк Смит чередует шикарные матчи с провальными и постоянно попадает в хайлайты эпичных игровых эпизодов. Сегодня он пропустил бросок через всю площадку от Расмуса Андерссона, причем в этот момент его команда находилась в большинстве. Отдельное спасибо игроки «Ойлерз» могут сказать и Кейну, который потерял шайбу в моменте атаки.
«Калгари» выдал отличную вторую половину матча, организовал камбэк, забив три гола, но продолжить штурм у них не получилось. Ньюджент-Хопкинс за три с половиной минуты до финальной сирены оформил дубль и забросил, возможно, важнейшую шайбу в этом противостоянии. «Эдмонтон» годами называли кубковыми лузерами, но, кажется, теперь команда готова избавиться от обидных издевательств. «Ойлерз» не опускают руки в любой ситуации, не стесняются силового компонента, стараются качественно играть на пятаке, при этом их лидеры вышли на фантастический уровень. Конечно, состав «Эдмонтона» не выглядит сбалансированным и чемпионским, но за этот плей-офф им уже вряд ли будет стыдно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 3
|
Каролина - Рейнджерс
|2 - 2
|
Колорадо - Сент-Луис
|3 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|25
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|25
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|11
|21
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|11
|12
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|11
|12
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|10
|9
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81