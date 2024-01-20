«Мог оказаться в «Брюинз», но они взяли Орлова». Большое интервью Владислава Гаврикова

Обозреватель «СЭ» пообщался с одним из сильнейших российских защитников НХЛ, с весны 2023 года выступающим за «Лос-Анджелес Кингз».

В прошлый раз мы с олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 разговаривали в январе 2020-го, во время его первого полного сезона в НХЛ. Причем так вышло, что та беседа проходила в Лос-Анджелесе, где тогдашний клуб Владислава Гаврикова, «Коламбус», поселился в отеле вблизи пляжа в районе Санта-Моника. Кто тогда мог подумать, что как раз столица мирового кино и станет будущим пристанищем мощного и сбалансированного российского защитника? Но несколько лет спустя так и произошло, и он при достаточно драматических обстоятельствах переехал из Огайо в Калифорнию.

Нет сомнений, что 28-летнему ярославцу эта перемена по сравнению с «Коламбусом» пошла только в плюс. «Короли» с немалой долей вероятности, как и в прошлом сезоне, выйдут в плей-офф, тогда как у «Блю Джекетс» шансов на это почти ноль. Прошлым летом, не дожидаясь открытия рынка свободных агентов, Гавриков подписал с «Лос-Анджелесом» двухлетний контракт-«мостик», по которому получает почти шесть миллионов долларов в год.

Впрочем, прошлой весной, когда состоялся первый заокеанский обмен в его жизни, все могло обернуться совсем по-другому. Но не будем, как теперь принято выражаться, спойлерить, а просто приступим к миллиону интереснейших историй об НХЛ, которые рассказал авторитетный среди российских энхаэловцев Гавриков во время нашей новой двухчасовой беседы.

Дюбуа понравилась селедка под шубой — попросил рецепты борща и оливье

— Как отметили Новый год?

— У нас график был плотный, поэтому, по сути, никак. Вот на католическое Рождество дали три выходных — и тогда смогли отпраздновать нормально, в семейном кругу. Настя, жена моя, сделала селедку под шубой и оливье. Нашу классику.

— Недавно получило популярность ваше видео из русского ресторана с форвардом Пьером-Люком Дюбуа. Коллеги комментировали: мол, Гавриков знакомит Люка с русской кухней. Я же по мотивам нашего предыдущего интервью отвечал: да он давно уже познакомил. Причем не в ресторане, а дома.

— Вот именно. Он и в Коламбусе домой к нам приходил, ел борщ, и сейчас тоже. Дюбуа русская кухня всегда была интересна. «Пойдем, — говорю, — салаты попробуем, каких ты еще не ел». И пирожков назаказывали, и селедку под шубой. Она ему понравилась: «О, это неплохо!» Больше даже, чем оливье.

С Дюбуа, а также с Кевином Фиалой недавно еще в русскую баню на Манхэттене ходили. Причем я предлагал ту, что знал — в Бруклине. Но они, представляете, настояли на манхэттенской. Ну ладно, думаю. Уверенные в себе ребята — зовут русского в русскую баню.

— Не оплошали?

— Нет. Приезжаем туда — парилка с вениками, холодный бассейн, все по классике. Там русские ребята работали — и я попросил их прогреть нас вениками не больше пяти минут, так как на следующий день тренировка, а перед ней не очень хорошо так расслабляться. Они изумились: «Да как! Меньше чем 15 минут — никакого толку!» Но я объяснил нашу ситуацию, они поняли.

Потом мы окунулись в бассейн, а там вода ледяная, прямо как надо после бани. Ребятам очень понравилось. В Детройте тоже какую-то русскую баню нашли, туда еще несколько человек собираются, помимо Фиалы и Дюбуа. Так скоро весь «Лос-Анджелес» на это дело подсядет, ха-ха!

— А русский ресторан, в который с Дюбуа ходили, совмещен с баней на Манхэттене?

— Нет, это было в Вашингтоне. Ходили туда втроем с Артуром Калиевым (нападающим «Кингз», родившимся в Ташкенте и уехавшим из Узбекистана в США с семьей в два года. — Прим. И.Р.).

— Но на видео у Дюбуа лицо не очень довольное. Скорее озадаченное.

— Потому что там сало было странное. Я думал, что оно будет кусочками, а его надо было намазывать. Вот он вначале и не понял.

— Дюбуа же, побывав у вас дома, рецепт борща попросил? Любознательный молодой человек.

— Да, и я ему скинул. Как и рецепт оливье, который он тоже у меня просил. Но пытался ли он их приготовить — не говорил. Обещал позвать, когда сделает. Пока не звал.

— Главное для любого хоккеиста, чтобы год без травм прошел, чего и вам желаю. Тем более что пару недель в декабре вы из-за повреждения колена пропустили. Как чувствуете себя сейчас?

— Все нормально, восстановился. В команде сказали, что не нужно торопиться, до плей-офф еще далеко. Позволили спокойно вкатиться. Я был готов играть и раньше, но мне дали пару дополнительных дней, чтобы вышел уже после Рождества.

— Мы с вами разговаривали в январе 2020 года, во время первого вашего сезона в НХЛ. Спустя всего четыре года кажется, что вы играли в этой лиге всегда.

— Очень сильно помогла жена, вдвоем адаптироваться было легче. Постоянно узнавали все с чистого листа и преодолевали бытовые сложности вместе. Что касается хоккея, то привыкание к иной системе, скоростям тоже потребовало времени.Теперь можно сказать, что никаких проблем нет. Важен еще вопрос языка, но я неплохо разговаривал по-английски уже в момент приезда.

— Вы и по-французски говорили — недаром во французской спецшколе учились. Его не потеряли?

— Потерял, и вот это мне жалко. Даже шести-семи лет, которые я учил французский, не хватило, нужно постоянно отрабатывать навык в общении. Но с тех пор у меня был только английский. Мы это как раз обсуждали за ужином с Дюбуа.

— Ну, так и говорили бы с ним, франкоканадцем, по-французски.

— А мы так и делали. Он немного учит русский, я стараюсь вспоминать французский. Главное — желание, а остальное приложится.

— А к чему в быту вам больше всего пришлось привыкать?

— Да к любому нюансу. Приходишь, допустим, в магазин. У нас НДС в счет всегда уже включен, а тут вроде должен заплатить одну сумму, а выходит больше. Или в ресторане обязательно платить официанту за обслуживание не меньше 18, а то и 20 процентов, поскольку у них чаевые — это все, что они зарабатывают, зарплату им не платят. Ничего страшного, дело привычки.

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Панарин и Бобровский помогали освоиться в НХЛ

— Недавно Михаил Мальцев рассказывал, какой у вас в НХЛ авторитет. Он решал вопросы о переходе в «Спартак», но не хотел в очередной раз тревожить агента и поделился своими проблемами с вами. После чего вы спокойно зашли к генеральному менеджеру и решили с ним все вопросы. «Далеко не каждый в НХЛ так может», — заключил Мальцев. Правда?

— У нас генеральный (Роб Блэйк. — Прим. И.Р.) очень открытый. Его номер выведен из обращения, он играл здесь много лет. Может спокойно подойти к тебе, узнать, как дела — и не формально. Его двери всегда открыты. В тот момент я просто проходил мимо, его дверь, как обычно, была нараспашку, и я решил зайти узнать, как поживает мой русский друг. Все правильно, Маля меня даже не просил об этом!

Помимо этого, были другие вещи, о которых я хотел с Блэйком поговорить, но в разговоре просто обменялись мнениями в том числе о ситуации Мальцева, и какие-то моменты он для себя прояснил. Я не ходил просить, чтобы его отпустили. Просто пообщались. У нас в КХЛ такой заход в кабинет к генеральному выглядит немного страшновато, а здесь это более открыто — хотя тоже не всегда и не везде. Просто в «Лос-Анджелесе» менеджер адекватный, с ним можно поговорить и донести какие-то нюансы без звонка агенту. А потом все решается само собой.

— В «Коламбусе» с Ярмо Кекяляйненом общение такое же простое, как с Блэйком?

— Думаю, чуть сложнее.

— Почему у Мальцева в «Лос-Анджелесе» не получилось и пришлось ехать в КХЛ?

— Здесь по составу перед входом в сезон все было четко. Я понимал, что Мише будет сложно, так как тренер не будет ничего менять и искать новые сочетания, если уже все работает. По центрфорвардам у нас нет проблем. Поэтому он попал бы в состав, только если бы кто-то травмировался. А так не думаю, что ему здесь дали бы шанс.

Как я вижу, решение уехать в «Спартак» — правильное. Хорошая команда, с приличным составом. С такими партнерами он будет играть много и найдет свою игру (разговор был до травмы, которую на днях в матче со СКА получил Мальцев. — Прим. И.Р.). Можно было остаться в АХЛ, но он и так провел там много времени. Каждый сам решает, что для него лучше.

— Читаете ли его Telegram-канал и как относитесь к тому, когда игроки так приоткрывают двери в свою каждодевную жизнь?

— Думаю, болельщикам это читать интересно. Причем у него все сбалансированно — есть бытовое закулисье, но без тех лишних деталей, которые могут кому-то навредить. Хорошие истории, легкие и классные. Думаю, для людей было бы здорово, если бы такие каналы делали и топ-звезды — например, Макдэвид или Овечкин.

— Представляю в этой роли Панарина, но образца трехлетней и более давности.

— Я, честно говоря, не представляю даже тогда. Но я бы на это посмотрел!

— Мальцев и дома у вас жил, россияне в «Коламбусе» тоже рассказывали, что вы опекаете молодых. Егор Чинахов так просто назвал вас «вторым батей».

— Если ты можешь помочь ребятам, которые приезжают в НХЛ, то почему нет? Когда-то мы с Настей уже решали такие же бытовые моменты и знаем, как это делается. Когда ты далеко от своей страны, хочется поговорить на родном языке, и, когда такие люди рядом есть, легче переносить все проблемы и невзгоды. К тому же они классные ребята, с которыми круто проводить время, и мы продолжаем общаться после моего обмена из «Коламбуса». Летом они к нам в Питер на годовщину свадьбы приезжали, и нам всегда весело вместе.

Артемий Панарин. Фото Global Look Press

— Когда вы сами приехали из СКА в «Коламбус», Артемий Панарин с Сергеем Бобровским вам так же помогали?

— Именно! Когда я приехал, ребята помогали мне в раздевалке вообще со всем. Во-первых, потому что для меня это был новый мир, а во-вторых, шел плей-офф, невероятное напряжение. Когда я узнал, что мне нужно будет играть, то был в шоке. Мне нужно было быстро войти в систему, и на первых тренировках Тема (Панарин) мне постоянно подсказывал. А Алиса с Олей (жены Панарина и Бобровского. — Прим. И.Р.) взяли под крыло Настю, всегда были с ней на связи. С Панариным мы познакомились на чемпионате мира и с тех пор дружим семьями.

— Как думаете, почему он в последние годы так закрылся от внешнего мира?

— Главное, что он остался очень открытым для своих друзей и семьи. В этом плане не изменилось ничего. Все видят, что Панарин очень хорошо играет. Он поступает так, как ему сейчас комфортно. А все остальное — пустой шум.

— Обалдели, когда увидели его лысым?

— Да, был в шоке, но меня уже предупредили об этом. Если бы мне не сказали заранее, то челюсть точно отвалилась бы. У Алисы, слышал, реакция была — космос, она же первая столкнулась с этим.

— Все гадают, что было причиной стрижки. Смена имиджа после неудачного плей-офф?

— Возможно. Главное, что ему так комфортно. И, как видим, волосы отрастают. А то иногда бывает, что состриг — и все, больше нормально не растут.

Когда играешь так, как Панарин, можно вообще не говорить!

— Кирилл Марченко в интервью говорил, что вся команда относится к вам с уважением: если кто-то заболел — вы обязательно вызоветесь помочь, что-то привезете. Какие-то истории на этот счет были?

— Не помню! Прочитав это, я тоже у него спрашивал, что и кому я привозил, но он ничего внятного не сказал: «Что-то было». Но не думаю, что это какой-то сложный шаг. Была ситуация, когда Настя приболела, я с командой был на выезде. Открывает дверь — а там стоит пакет со всякими фруктами, другими вкусняшками и записка вложена: «Выздоравливай, сходим погуляем!» И подпись — Джессика Фиала. Жена Кевина Фиалы.

Вроде мелочь, но на таких мелочах строятся отношения. У меня дочка, когда его видит, улыбается и говорит: «Привет, мой Кевин, как у тебя дела?» Он к нам приезжал — и час, наверное, с ней бегал, играл. Это классно, когда у тебя с партнерами такие отношения за пределами игр и тренировок.

— Семья Фиалы рядом живет?

— Да мы все живем минутах в десяти друг от друга и близко к тренировочному дворцу.

— То Чинахов, то Дмитрий Воронков недавно говорили, что скучают по России, чуть ли не домой собираются. Вы не проводили с ними по телефону психотерапевтическую работу?

— Был с Чинаховым на связи, когда у него сложилась непростая ситуация, поддерживал. Говорили с ним о разных вещах, и я понимал, что он чувствует. Не пытался отговаривать его или навязывать свое мнение — просто было интересно, как это происходит, поскольку я плюс-минус знаком с ситуацией внутри команды и хорошо знаю самого Егора.

Слава Богу, что его поставили в состав и он смог уже многое доказать. И классно, что полностью русская тройка играет. У них действительно хорошо получается вместе. Когда мы против них играли, это звено доставило нам больше всего проблем. На одном языке им проще общаться — и в частности Воронкову, который пока без английского, стало полегче. Он начал набирать очки, и на этом фоне бытовые вопросы, думаю, ушли на второй план. Надеюсь, теперь он быстрее адаптируется. Игрок-то хороший.

Владислав Гавриков и Андрей Свечников. Фото USA Today Sports

— Когда много русских в команде — английский не выучишь.

— Это правда. Но вот Чинахову тоже было тяжело, а сейчас уже хорошо разговаривает. Главное — желание.

— Панарин тоже долго не говорил и интервью на английском не давал.

— Ему это и не обязательно. Когда так играешь, можно вообще молчать, ха-ха.

— Марченко вписался в НХЛ как влитой — в прошлом, дебютном сезоне 21 гол забил, сейчас уже 14. Ожидали такое?

— Знал, что он в НХЛ будет играть точно. Про него генеральный в «Коламбусе» спрашивал, я ответил: «Если вы дадите ему шанс себя показать, это будет отличный бонус для команды». У него хороший бросок и видение площадки, а за пределами льда Кирилл — открытый парень. С первых дней, даже не так хорошо разговаривая, не стеснялся давать интервью на английском, и журналисты это ценят. Он всегда на позитиве.

— Это ведь как раз его фраза — что Гавриков «всегда на позитиве, всегда улыбается». Это правда так? Не приходится иногда преодолевать себя, чтобы скрыть дурное настроение?

— На тренировку не придешь с плохим настроением. Для меня это не имеет смысла, потому что тогда все будет в тягость. Мы ведь даже не работаем, а занимаемся любимым делом! И об этом никогда нельзя забывать. Надо, чтобы каждый день был праздником.

— Марченко тут недавно выдал праздник, забив эффектнейший гол из-под ноги. Потом выяснилось, что он этот прием три недели тренировал.

— В той игре он сделал хет-трик, и один из голов получился таким красивым. Очень рад за него. Кирилл попал куда надо, чтобы играть в свой хоккей.

— А что у них на тренировке с латвийцем Элвисом Мерзликинсом стряслось, когда они сцепились и Воронкову пришлось их разнимать?

— Локальная история, которую раздули. Сейчас все в порядке.

— Мерзликинс же и у вас дома был. Сейчас отношения сохранились? 24 февраля 2022 года ни на что не повлияло?

— Да вот только вчера с ним разговаривали. А на эту тему с ним даже ни разу не говорили.

— Когда видите, что в «Коламбусе» сейчас играют сразу пятеро россиян, ни разу не возникает мысль: а стоило ли оттуда дергаться? Весело же!

— Так я сам и не дернулся бы. Хотел подписать с ними долгосрочный контракт, но аналогичное желание с их стороны в какой-то момент почему-то пропало. Впрочем, все, что ни делается, к лучшему. Не могу пожаловаться на то место, где нахожусь сейчас. Команда прекрасная!

— Только по-русски не с кем поговорить.

— С Артуром Калиевым. Он хорошо им владеет, хоть и вырос в Америке. И его родители между собой по-русски говорят. Более того, у Артура сестра — теннисистка, и они между собой тоже общаются на русском.

Дрю Даути. Фото USA Today Sports

Жесткий юмор Даути

— Вы сейчас уже вообще не стесняетесь. Недавно все видели ваш сильнейший рождественский костюм, в котором вы, травмированный, приехали с дочкой поддержать команду на матч с «Калгари». Где его пошили?

— Это был не пошив, не спецзаказ. Такой костюм есть в свободном доступе в интернете, и он не шибко дорогой. Случайно увидел его и подумал, что будет прикольно и безобидно. Нужно было только размер подобрать, и Настя его заказала.

Когда мы ходили на рождественский командный ужин, ограничился пиджаком. А на игру пришел уже по полной программе: и брюки, и галстук, и пиджак. Вот тут ребята офигели, нужный эффект случился. Причем до игры я старался никому на глаза не показываться, только проходил мимо докторской, где в тот момент Копитар сидел и клюшку заматывал. Он поднял глаза, увидел и расхохотался. Но больше никто не видел. Зато после игры, мягко говоря, я удивил парней.

— Какая была реакция?

— Всем понравилось, тем более что мы выиграли. Хотелось и себе, и всем настроение поднять, сделать новогодним.

— Кто экстравагантнее всех в лиге одевается?

— Никита Задоров, у него очень стильные костюмы. У нас с ним одна компания, которая этим занимается, и мне она нравится. Классно то, что в НХЛ нет ограничений — ты можешь сделать что угодно, выбрать любой цвет, обыграть миллион вариантов с галстуком, и никто тебе слова не скажет.

— Давно уже не слышал о типичных для НХЛ 90-х и начала 2000-х шутках, когда игрокам, чей имидж не нравился партнерам, шнурки и галстуки в раздевалке обрезали, крем для бритья в ботинки намазывали.

— Сейчас другое время. У нас в команде шутки более безобидные. Они есть, но остаются внутри команды, не выносятся наружу. Надо мной вообще никаких шуток не было — ни в «Коламбусе», ни здесь. Не знаю почему.

— А кто в «Кингз» главный ответственный за приколы?

— Дрю Даути. Постоянно пытается кого-то словесно ущипнуть, подколоть. Иногда он говорит нелепые вещи, и невозможно даже объяснить, как они приходят ему в голову, — но звучат забавно. На льду он общается с соперниками в еще более яркой манере, там жесткие подколы идут. А в раздевалке — более мягко.

Если набрать в интернете «Дрю Даути с микрофоном» — очень много интересного услышите. Там есть прямо хорошие панчи. Я слышал очень много того, что не вошло в нарезки, но это рассказывать нельзя, ха-ха. Он каждый день что-то придумывает, и такие люди в команде всегда нужны. Ведь, помимо юмора, Дрю — классный игрок, легенда клуба, двукратный обладатель Кубка Стэнли.

— Вы как защитник у него чему-нибудь учитесь?

— Тому, насколько он спокоен при игре с шайбой. Думаю, это главный его навык. Он может до последнего стягивать на себя соперников и отдать хорошую передачу в момент, когда я бы уже не стал рисковать. Это тонкая грань, но он ее чувствует.

— Многие приезжают в НХЛ атакующими защитниками, а потом меняются в сторону упрощения. Над чем работаете вы?

— Думаю, в плане баланса между обороной и атакой все осталось по-прежнему. Но мне самому интереснее развивать сторону атаки. Тренер по защитникам присылает нам много видео и подмечает детали игры игроков обороны, выступающих в лиге. Мы смотрим и пытаемся добавить что-то себе.

Акцент идет на детали, никто тебя глобально не будет переучивать играть в хоккей. Если ты здесь — значит, уже умел что-то делать хорошо. Но над нюансами работа идет всегда. Из последнего мы разбирали Романа Йоси из «Нэшвилла» и Маккензи Уигара из «Калгари». Как они двигаются в зоне атаки, откуда у них идут броски. Садимся с тренером и обсуждаем это.

— В собраниях участвуют тренер по защитникам и все игроки обороны?

— Нет, я говорю сейчас только про себя. Тренер и я. Тому же Даути, мне кажется, это особо не нужно. Хотя именно по этому клипу тренер его вызывал, и они тоже сидели и разбирали его. При его-то статусе!

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Игра Кучерова в большинстве — это космический уровень

— Читал ваше поздравление Игорю Шестеркину с «Везина Трофи». Дружите с ним со времен совместного выступления на МЧМ?

— Мы с ним одного года рождения, постоянно в сборные ездили. Я видел, как Игорь начинал и долго не был номером один. Но через работу и упорство вырос в одного из сильнейших вратарей мира и лучшего — в том сезоне. Об этом и говорил в том поздравлении.

— Причем за те пять лет, что он провел в СКА, так и не стал чистым первым номером. Одни иностранцы!

— Там были свои нюансы.

— Еще с Иваном Проворовым вы вместе играли на молодежном чемпионате мира.

— Мы и до этого с Ваней пересекались, поскольку оба из Ярославля — просто он уехал в юниорские лиги рано, прошел другой путь.

— В прошлом сезоне он сильно нашумел в НХЛ своим отказом выходить на раскатку в радужном свитере.

— Его право! Так и должно быть в нормальном мире, что у любого человека должна быть возможность выбора, и никто тебя за него не вправе осуждать. Это не противозаконно — вот что главное. А преследовать человека за взгляды и мысли нельзя.

— Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла, с которым вы работали в «Коламбусе», Проворова и его право на выбор поддержал, и это был поворотный момент во всей этой истории.

— Да. Это тоже классно и важно, что у него была поддержка, тем более от тренера с таким авторитетом, как у Тортореллы. Ваню могли «задушить», но слава Богу, что руководство проявило понимание в такой непростой ситуации. Считаю, оно все сделало правильно.

— Такое впечатление, что после Проворова вся лига и все клубы стали вести себя в этом отношении по-другому. Летом Гэри Беттмэн даже запретил эти «Дни гордости».

— Да, все верно. У нас, например, при мне никаких акций не было.

— На днях вы играли против «Тампы» лучшего бомбардира чемпионата Кучерова, и, хоть и проиграли в овертайме, Никита очков не набрал. Как «Кингз» смогли его остановить?

— Тяжело было — у него и в этой игре была пара моментов, но не забил. Тройка со Стэмкосом и Пойнтом у них классная. Они играют в чуть другой хоккей, чем все остальные. Позиционная игра, контроль шайбы. Если у Кучерова шайба, и он набирает скорость, то его либо надо накрывать сразу, что мы и пытались делать, либо уже наблюдать, что произойдет. Иногда смотришь нарезки, как они играют в большинстве — это космический уровень.

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

— Но в этом сезоне такое впечатление, что у «Тампы» дисбаланс в составе — есть их суперзвено, но нижние тройки не помогают команде так, как в чемпионские сезоны.

— Они уж с этим разберутся. Мы тоже шесть матчей подряд проигрываем (в итоге серия остановилась на восьми. — Прим. И.Р.). Не скажу, что плохо играем, но есть некоторые детали, которые мешают нам побеждать. Уже не раз вели в счете, причем порой даже не в одну шайбу, но потом упускали преимущество и проигрывали в овертайме или по буллитам.

— Проигрыши в овертайме в регулярном чемпионате могут повлиять на психологию команды в овертаймах плей-офф?

— Не думаю. Овертаймы в регулярке — это три на три. Совершенно другая история, чем в обычном формате.

— Кучеров — суперзвезда состоявшаяся, а вы поиграли в «Коламбусе», например, с Патриком Лайне, которому прочили славу Овечкина. Почему у финна и близко не получается так, на что был замах?

— Я играл на молодежном чемпионате мира, где у них блистала тройка с Ахо и Пулюярви. Какие вещи они там творили! Ужас просто для любого соперника! И он сам разрывал. Потом хорошо начал в «Виннипеге».

А затем какая-то ситуация, обмен. Мы не знаем, что у него происходит в жизни, за кадром. У него умер отец, он улетал домой на три недели — об этом писали. Это большой удар. На игру любого человека влияют много факторов. Мастерство у Лайне есть, бросок отличный. Но микротравмы, еще какие-то моменты...

— Джонни Годро мало кто ожидал увидеть в такой команде, как «Коламбус».

— Я точно не ожидал. Это был шок, когда узнал, что его подписали, — такой выдающийся сезон он провел до этого за «Калгари». Помню свою реакцию: вау, вот это да! На льду — талант, руки удивительные. В жизни — спокойный парень.

Копитар и Даути постоянно спрашивают про Ковальчука

— Каково играть целую серию плей-офф против Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля? Да еще ее чуть не выиграть?

— Да, мы не выиграли. Но, во-первых, интересно — растешь как игрок. В плей-офф все равно чуть другой хоккей, больше внимания к каждой детали, к изучению соперника. Узнал о Макдэвиде и Драйзайтле и о том, как против них стараться играть, больше, чем знал до этой серии. Что против них будет эффективнее в обороне.

— И что может сработать против Макдэвида?

— Надо понимать, как он тебя может обыграть. Он очень быстро меняет направление движения. Может резко остановиться и уйти в другую сторону. Если ты не можешь достать и выбить у него шайбу, то не должен приближаться к нему вплотную. Ты не должен оказаться на таком расстоянии от него, когда не успеешь с полного стопа уйти в обратную сторону. Если ты подходишь к нему на такую дистанцию — скорее всего, Коннор это почувствует, сделает резкий вираж и от тебя просто уедет. А если ты начнешь его толкать в спину, он только этим воспользуется, поставив корпус, и еще скорость наберет. Ты должен понимать, как грамотно выбрать позицию, чтобы он не смог от тебя так легко уйти.

— Были моменты в той серии, от которых вы получили удовольствие: «Да, я сделал его!»?

— Уже не помню. Один раз выбил шайбу, когда со мной выходили два в один, после чего мы забили им гол. По-моему, у Драйзайтля, но на сто процентов не уверен. Подумал — вот так надо делать всегда. Но всегда не бывает.

— Каково играть против Овечкина?

— Тяжело. У него руки очень мощные. Если какая-то борьба, он идет встык, до конца, и ты это чувствуешь.

— А говорит много?

— За это Кузя там отвечает. Он всегда говорит!

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

— Провоцировать может?

— Запросто! И по-английски говорит, я слышал, но, когда я на льду, — по-русски. Много разных ситуаций было. Сейчас играли с ними на выезде, шайба летит высоко — и непонятно, где приземлится, ситуация нейтральная, 50 на 50. Он лицом катится, я спиной, уже у нашей зоны. У меня получилось дотянуться раньше и выбить. Кузя катится и говорит на ходу: «Повезло тебе!» — «Как всегда». — «Да я бы сейчас тебя в узел завязал!»

Это из безобидного. Все знают Кузю, его интервью на цитаты разлетаются. Классный парень, всегда тоже с хорошим настроением, ему есть что рассказать. Здорово! Овечкин тоже не молчит, но говорит намного меньше Кузи. Всегда уважительно со всеми, перед игрой ударит клюшкой по щиткам: «Привет, как дела?» Неважно, русский, не русский... На вбрасывании может спросить: «Как семья, все хорошо?» Перекинулись парой слов — и в игру.

— Вы играли против него только что. Есть ли понимание, почему он стал намного меньше забивать, чем раньше? Постарел, бросать слабее стал?

— Сложно судить, когда не знаешь полной ситуации. Для меня он тот же человек, который может забивать и умеет делать разницу для команды. Все прекрасно понимают, насколько он великий игрок и снайпер. Свои голы он забьет. Не всегда у тебя все будет получаться, спады бывают у всех. Но сколько времени Саша уже показывает, что он лучший! Не сомневаюсь, что он будет в порядке.

— Но что сейчас происходит? Новый тренер его по-другому использует, щелчок ослаб, еще что-то?

— Щелчок точно не ослаб, бросок никуда не делся. Тренер, да, пришел другой, может, система поменялась. Играет на партнеров. Все ждут броска, а он делает скрытую передачу. И все — вратарь и защитники уехали, и партнер забивает гол. В нем я вообще не сомневаюсь!

— Уверены, что Ови побьет рекорд Гретцки?

— Да. Все будут рады, и мы станем свидетелями исторического момента.

— Александр Алексеев рассказал, что они его в «Вашингтоне» называют Старый.

— Он и сам пару раз говорил мне: «Как дела, старина?» Но если ему ребята говорят, имея в виду возраст, то вообще это просто оборот речи.

— Другой выдающийся хоккейный старик, ваш экс-партнер по СКА и олимпийской сборной Илья Ковальчук, в 40 лет вернулся в хоккей, в «Спартак». Удивились?

— Кови на самом деле молодец. Потому что я с ним играл и видел, как и сколько он тренируется. Это вызывает только уважение и восхищение. Я знал, что если он захочет, то вернется. Илья всегда был в очень хорошей форме. Кстати, в «Лос-Анджелесе» ребята, которые несколько лет назад с ним играли, те же Копитар, Даути, Тревор Льюис, постоянно про него спрашивают.

Когда таким, как Маршан, не отвечаешь, это их бесит

— Перейдем к теме вашего прошлогоднего обмена. Прошлым летом «Коламбус» не подписал с вами длинный контракт, которого вы, как уже сказали, хотели. После этого и решили, что с «Блю Джекетс» вам не по пути?

— Так и было, когда мы не смогли договориться перед началом и на старте сезона. Я понял, что им в дальнейшем не нужен. И с ними, в отличие от «Лос-Анджелеса», краткосрочный подписывать не хотел.

— Вы им сразу прямым текстом это сказали?

— Да. Сначала мы разговаривали про длинный контракт, и в конце предыдущего сезона они были готовы. Но после лета поменяли решение, и я сказал, что краткосрочный с ними не вижу смысла подписывать. Что изменилось, о чем были обсуждения на собраниях руководства — не знаю и не хочу строить догадки на пустом месте. Решение принимает генеральный менеджер, но обсуждение по такого плана контрактам идет со всеми, включая владельца клуба и его помощников. Думаю, это было их коллегиальное решение.

— После таких историй и меняющихся мнений остается человеческая обида на того же Ярмо Кекяляйнена? Или это только бизнес и ничего больше?

— Повторяю: не знаю, как это решение принималось. Это делалось без меня, и поэтому сложно на кого-то обижаться, когда не знаешь, так это было или нет. Я просто решил закрыть эту дверь и двигаться дальше.

— Вы бы спокойно пообщались с Кекяляйненом, если бы его сейчас встретили?

— Почему нет? Общение у меня всегда со всеми нормальное. В хоккее вообще, думаю, нет человека, которому я не подал бы руки. Потому что нужно уметь разделять игру и жизнь. В игре происходит много ситуаций, ребята делают такие вещи, за которые ты бы не то что руку не пожал, а даже не посмотрел бы в его сторону. Но в конечном счете эти люди — такие же, как и ты. У всех есть семьи, дети, их надо кормить.

— Вы сталкивались с гадостями со стороны такого всем известного провокатора, как Брэд Маршан из «Бостона»?

— Это просто его стиль игры. Он делает это постоянно и против всех, все это знают. Я слышал, что он очень хороший человек вне льда. А на площадке он пытается ущипнуть тебя побольнее, сказать что-то такое или ударить исподтишка, чтобы ты не сдержался и ответил. Но это часть нашей игры, и сейчас я примерно знаю, от кого и когда ждать. Я к этому готов.

Брэд Маршан. Фото USA Today Sports

— А что он говорит?

— Сделал неточный пас, проезжаешь мимо их лавочки, и с его стороны это никогда не останется без внимания. Тут же узнаешь, какой ты хоккеист. Это самая верхушка, а есть и вещи намного обиднее. Ребята в лиге знают друг про друга очень много персональных историй. Что-то выходит в медиа, и это тоже не остается незамеченным. Человека можно очень прилично припечатать, если ты что-то такое знаешь.

А люди разные бывают. У кого-то сразу вспыхивает агрессия, за которой следует удаление. Соперник забивает в большинстве и выигрывает матч. А ты взбесился, получил две минуты, пришел домой — и понял, что мог бы так и не делать, как бы обидно тебе ни было все это слышать. Ты игру проиграл, а он этого и добивался. Потом раз — и выясняется, что из-за этого поражения тебе не хватило очка до плей-офф. Или даже до пятого места вместо шестого.

— Владимир Тарасенко мне в свое время рассказывал, как ему приходилось, сжав зубы, терпеть провокации того же Маршана в финале Кубка Стэнли-2019.

- В плей-офф это, думаю, еще острее и злее. Там вообще хоккей быстрее и жестче. Без терпения никак.

— А кто еще есть вроде Маршана?

— Он один из лучших, потому что еще и очень хорошо играет. Говорит тебе что-то целую игру, а потом выходит и забивает две-три. Одну — еще и из-под тебя, что особенно обидно, учитывая, что он тебе говорит. Есть много ребят, которые могут на льду говорить всякую фигню, но таких, которые и говорят, и играют, — немного. Наш Даути — такого же плана. Он может тебя запросто чем-то ущипнуть, но при этом и сыграет прекрасно.

— А когда вас Маршан провоцировал, вы ему что-то отвечали?

— Мне спокойнее не реагировать. Я могу себя сдерживать, у меня нет потребности говорить что-то в ответ. Некоторые ребята типа него от этого подпитываются энергией, когда они кого-то задевают, а им отвечают. Они начинают лучше играть, и я это понимаю. Мне проще сделать шаг назад.

Естественно, если будет ситуация, где надо вступиться за партнера или что-то у ворот происходит, — это одно. А если один на один — я делаю шаг назад, и это их бесит. Они не понимают, что происходит. Все обычно на грубость отвечают грубостью, а когда на грубость не отвечают ничем, они удивляются и выходят из равновесия. Значит, их способ не сработал! А мне что, я спокоен.

Я был почти уверен, что еду в «Бостон»

— Помимо «Лос-Анджелеса», называлось немало команд, которые на вас перед прошлым дедлайном претендовали: «Эдмонтон», «Рейнджерс», «Бостон». Что было правдой? И куда хотели вы?

— «Бостон» был сто процентов. Я был практически уверен, что еду туда. Меня вывели из состава «Коламбуса», и я не играл почти три недели. Но по какой-то причине они не завершили сделку, и «Брюинз» взяли Диму Орлова.

— Может, просто двух хоккеистов с русскими фамилиями перепутали?

— Ха-ха, может быть! Но я, честно, был в шоке. Как эта ситуация затянулась, как «Коламбус» не смог ее правильно решить. Один раз прихожу на игру, Чинахов мне протягивает телефон, а там написано: «Дмитрий Орлов обменян в «Бостон». Я — что-о-о?!

У меня было в связи с этим большое... недоумение. Назовем это так. Меня вывели из состава на долгое время просто так. Я был очень недоволен, подходил к Ярмо и высказывал все в не совсем деликатной форме. К тому моменту не играл уже две недели, и у меня накипело. Понимал: у меня был только вариант с «Бостоном», а теперь нет ничего. До дедлайна остается меньше недели, я не играю и теряю форму. Говорят о пяти-шести командах, которые меня хотят, но все это на уровне слухов.

— А я еще представляю: «Бостон» бьет все рекорды, вы думали, что сейчас придете в команду, которая будет одним из главных, если не главным претендентом на Кубок Стэнли.

— Да, настрой был такой, что об этом очень давно говорилось, и все было почти решено. И тут ты не знаешь ничего, мы подвисли и прожили в таком состоянии еще пять дней. Я не играл, тренировался много и в зале, и на льду. Это еще хуже — если ты здоров и не играешь, то тренировки очень тяжелые, но игр нет. И ты просто ждешь. Все решилось не на флажке, чуть раньше. Мне казалось, что остались две команды, «Лос-Анджелес» — одна из них, и она хочет забрать и меня, и вратаря Йонаса Корписало.

— А вторая какая была?

— «Вегас».

— О Боже. Могли бы сейчас быть обладателем Кубка Стэнли.

— А мог бы и не быть. Если бы да кабы. Об этом жалеть вообще не имеет смысла. Но история, конечно, веселая.

— В итоге, оказавшись в «Кингз», вы предпочли не выходить на рынок свободных агентов и незадолго до его открытия подписали с ними двухлетний контракт. Там же вроде и о трехлетнем переговоры вели?

— От двух до четырех. Я им обозначил, что думаю, они — свое мнение. И мы довольно быстро пришли к общему знаменателю. Долгих и сложных переговоров не было.

— Летом еще какие-то варианты рассматривали — или сразу при обмене договорились, что «Лос-Анджелес» идет первым номером?

— Когда такие переходы перед дедлайном случаются, надо посмотреть, насколько тебе будет комфортно в системе игры, все ли понравится вокруг. Бывают однодневные истории, когда приехал на пару месяцев, а далее знаешь, что поедешь в какое-то другое место. А может, тебе понравится и ты захочешь здесь остаться. Плюс у всех команд разные возможности по бюджету, чтобы вписаться под потолок зарплат.

— Но «Лос-Анджелес» сразу вам сказал, что хочет с вами работать не только в одном плей-офф, а в долгую?

— Они сказали: мы на тебя рассчитываем, но давай подождем. Ты посмотришь на нас, мы посмотрим на тебя. Если все друг другу понравятся, думаем, мы договоримся.

— Это Блейк сказал?

— Через агента, но примерно так.

Обмен в день рождения жены

— Но когда впервые услышали применительно к себе, что едете в «Лос-Анджелес», какие были эмоции?

— Для меня все было в новинку. Когда я переезжал из «Локомотива» в СКА, это было межсезонье и чуть по-иному. Ну, и лига другая. А во время сезона — совсем другие ощущения. Ты до последнего не знаешь, куда, как это произойдет, где ты будешь жить. У тебя жена с ребенком, ты должен понять, как все перевезти — в голове много бытовых вопросов, помимо хоккея. Что касается самой игры, то, когда идешь со дна таблицы наверх и твоя новая команда выходит в плей-офф и будет бороться за Кубок Стэнли, ты воодушевлен. Плюс в клубе с историей, который выигрывал Кубки.

Но решение бытовых вопросов на лету — это небольшой стресс. Но нам очень сильно помог и клуб «Лос-Анджелес», и все ребята, которые были очень добры и отзывчивы. Все было сделано настолько гладко, насколько могло быть. После обмена мы были в самолете из Баффало в Коламбус. Нам это сказали после взлета. Подошел тренер, забрал нас с Корписало и сказал, что нас обменяли в «Лос-Анджелес». Дальше с вами свяжутся из новой команды.

Мы только приземлились — и у меня уже была эсэмэска от девушки, которая занимается бронированием перелетов и другой логистикой в «Кингз». Она сразу объяснила, как все будет происходить — они перевезут нас с семьей, наши машины и вещи, дадут все необходимые компании, и все это — за счет клуба. Просто скажите, как и когда вам удобнее. Все было очень профессионально.

— В чем выразилось то, что к вам тепло отнеслись хоккеисты «Кингз»?

— Капитан (Анже Копитар) написал: «Поздравляю с переходом в команду. Если есть какие вопросы — звони в любой момент». Когда мы с Йонасом пришли, всегда были рады нас видеть, все показали. Персонал был очень радушен. Не пришлось сильно заморачиваться ни о чем.

Владислав Гавриков. Фото USA Today Sports

— Сначала жили в гостинице?

— Да. Причем и у меня, и у Корписало есть собаки, и нас не могли поселить в ту гостиницу, где новые игроки живут обычно, — туда с животными нельзя. Пришлось искать другую, но это тоже делал клуб. У нас дочка на тот момент спала уже в отдельной комнате, а тут пришлось в отеле, всем вместе, включая собаку. Нам с Йонасом и на тренировки надо ездить, и потом жилье постоянное искать, чтобы проживание в гостинице надолго не затянулась. И Настя очень помогла. Обмен произошел в ее день рождения — 1 марта.

— Ничего себе!

— Нас обменяли в ночь на 1 марта. На вечер был забронирован ресторан, со всеми ребятами — Чинаховым и остальными — я договорился, что мы идем на ужин. В квартиру была заказана куча цветов. Все друзья просили заказать.

Она к утру еще не знала об обмене. Я написал ей сообщение в полете, что мы едем в Лос-Анджелес. Вижу — не прочитала, и понял, что до утра не узнает. Приезжаю домой и не могу уснуть до четырех утра. У меня в голове начался мозговой штурм, как все организовать. Не знал, поедут ли они со мной, думал — может, лучше останутся? У дочки садик... В общем, много было вопросов.

Просыпаюсь в семь. «Доброе утро, — говорю Насте. — С днем рождения тебя! Мы летим в Лос-Анджелес». — «Спасибо! Что?!!» — «Тут, — говорю, — пока ты спала, столько всего произошло...» Тут она полностью и просыпается: «Вот это да!» Начал ей объяснять все, о чем думал ночью, но тут же услышал: «Какие вопросы? Мы едем с тобой, не переживай. Со всем разберемся, я буду с Мирой».

Тут начали приходить цветы, подарки, друзья стали звонить, мы Миру отвели в садик на полдня — и начали паковать вещи. В этот же день в четыре часа дня улетели в Лос-Анджелес. Думаю, это будет самый запоминающийся день рождения в Настиной жизни. Пока что — точно.

— Дочка Мирослава как отреагировала на перемены?

— На тот момент она не сильно поняла, что происходит. Для нее это было развлечение — самолет, новые картинки... Сейчас у нее все хорошо, никаких проблем. Она классная! Каждый день что-то новое выдает — наблюдать одно удовольствие. Кевин Фиала с Пьером Дюбуа приезжали — ей по кайфу. У Виктора Арвидссона дочка Неви с Мирой в одном классе, две лучшие подружки. Воспитательницы говорят, что они все вместе делают. Подрались — а через пять минут моя говорит: «Где моя подружка Неви?»

«Кингз» легко согласились с запретом на обмены

— О том, чтобы сразу подписать длинный контракт с «Кингз», речи не шло? И если нет, то почему?

— Мы решили оставить это на следующий этап. По той же схеме — если всех все будет устраивать и все будут довольны, то, думаю, проблем не возникнет.

— Два года — это была ваша инициатива?

— И их тоже. Все знали, что будет увеличиваться потолок зарплат. Для некоторых команд это вообще жизненно необходимо, а «Лос-Анджелесу» это просто дает больше маневра. Так и получилось — НХЛ объявила, что потолок вырастет до 87 миллионов, а в следующем году, скорее всего, будет за 90. Им это чуть развяжет руки.

— И вам больше просить можно.

— Было бы здорово. Но это все будет зависеть от моей игры.

— Плюс за это время можно набрать больше веса в команде.

— И это тоже.

— Еще один важный пункт — полный запрет на обмены.

— После этой истории в «Коламбусе» мне хотелось себя чуть застраховать, чтобы не было такой же дерготни, как весной. Да, я просил, чтобы это было. Для меня это дает больше спокойствия в семейном плане.

— «Короли» легко на это пошли?

— Вообще без проблем. Даже не спросили, зачем, почему.

— Как дела у ваших младших сестренок-двойняшек, которым двадцать?

— Все хорошо, учатся вместе в Питере в медицинском университете. Не самая легкая профессия и учеба, но они молодцы, хорошо справляются.

— Вы ездили на выставочные матчи в Австралию, в Мельбурн. Как впечатления?

— Классно. Лететь далеко, но в Австралию всегда хотелось. Знал, что это будет сложно сделать летом, но когда так совпало, что игры там — вообще супер. На хоккей они реагируют не так, как мы привыкли видеть в Европе, Северной Америке или России, для них это было что-то новое. Для этого все и делалось. Кто-то из болельщиков даже прилетел за нами!

Реклама наших игр там была. В ресторан идем, спрашивают: «Вы откуда?» — «Из Лос-Анджелеса, в хоккей приехали играть». — «А, да, мы слышали, у нас все об этом говорят!» Для первого раза все было классно. Дворец был заполнен — правда, небольшой, намного меньше энхаэловских. Кенгуру видели, в зоопарк ездили. Сам Мельбурн показался зеленым городом, больше похожим на Европу. Или ее смесью с Северной Америкой. Акцент отличается, но не очень сильно — объясниться было легко.

— В Австралии вы согласились тренироваться с микрофоном на форме для рубрики «Подслушано». Могли ли отказаться и было ли там, что подслушать?

— Отказаться всегда можно, никто не заставляет. Для болельщиков это очень интересно — что говорится на льду на тренировке. Иногда получается прикольно. Но если будет что-то за гранью, клуб никогда это не выложит. Ты ведешь себя естественно, а они потом проводят это через свою цензуру и выбирают то, что можно поставить.

— Вы, как я понимаю, в принципе ничего за гранью особо не говорите?

— Да. Просто иногда обсуждаешь какие-то внутренние вещи, по тактике или еще чему-то. Это на всеобщее обозрение, конечно, не выйдет. Только то, что вокруг и интересно.

С Леброном не знаком. Это другой уровень

— В Лос-Анджелесе много команд, с тем же «Лейкерс» вы делите дворец. Не теряетесь в этом обилии спорта в мегаполисе? Вам не лучше, когда в городе одна команда и все крутится вокруг нее?

— НБА по популярности, конечно, на порядок выше нас. Но не вижу в этом проблем. У нас всегда полный дворец, значит, все нормально. В каждом городе все по-своему. В Коламбусе одна команда, хоккейная. С другой стороны, Кливленд тоже город небольшой, но там и НФЛ, и НБА, и МЛБ, и АХЛ.

— С Леброном Джеймсом познакомиться не успели?

— Ну, не настолько же все близко! Это другой уровень. Но мы ходили на НБА несколько раз, Насте очень понравилось. Говорит: «Иногда это интереснее смотреть, чем хоккей». — «Не спорю». Команда всегда помогала с билетами, места были очень хорошие, на первом ряду. Суперопыт! К тому же я до этого на баскетбол никогда не ходил.

— Но с игроками «Лейкерс» при этом не знакомы? Один город все-таки, один дворец.

— Нет, конечно. У всех напряженное расписание, и интересы у нас никак не пересекаются. Может, Леброн с Копитаром или Даути когда-то виделся, но я точно не про эту историю.

Вильям Нюландер и Владислав Гавриков. Фото USA Today Sports

— Калифорния считается очень дорогим штатом США.

— Самым дорогим. Ну, наряду с Нью-Йорком.

— Столкнулись ли с расходами, которые ввергли вас в шок? И не съедается ли из-за них и из-за налогов вся разница в зарплате по сравнению с предыдущим контрактом?

— Все, кто жил в Калифорнии и в других штатах, знают, насколько дороже тут и жилье, и бензин, и многое другое — просто потому, что налоги выше. Но ничего не поделать — базовые траты для семьи все равно делать надо. Уходить в роскошь — это другое.

— Бензин насколько дороже, чем в Огайо?

— Где-то на треть, может, чуть больше. Съем жилья — примерно так же. Но если не снимать, а покупать, то это уже в три-четыре раза дороже. Но сравнивать Нью-Йорк или Лос-Анджелес с Коламбусом — это все равно что Москву и Санкт-Петербург с маленькими российскими городами. Цена будет несоизмеримая.

— Вы еще снимаете или уже что-то купили?

— Купили дом в Калифорнии, возле катка, на Манхэттен-бич. Просто решили, что зачем выкидывать деньги на аренду, когда ты можешь платить такие же деньги в ипотеку, купив дом.

— У многих игроков квартиры в Майами — вы по этому пути не пошли?

— Сколько бы времени мы здесь проводили в году? Если это апартаменты — ты должен немало платить в месяц на обслуживание. А если ты проводишь там полтора-два месяца в году — проще что-то арендовать и не париться.

Хотел в «Лос-Анджелесе» четвертый номер, а его вывели из обращения

— Как сейчас, во время неудачной серии, ощущение — на что «Кингз» могут в этом сезоне претендовать? Начали сезон здорово, сейчас все по-другому.

— Команда готова ко всему. Главное — обрести стабильность и попасть в плей-офф. Потому что в этой лиге происходит все что угодно. И «Сент-Луис» в 2019-м, когда в первые дни января команда шла на последнем месте в НХЛ, а потом выиграла Кубок Стэнли. И «Флорида» в прошлом году, когда она попала в плей-офф благодаря «Питтсбургу» и последней игре, а потом обыграла побивший все рекорды «Бостон» и дошла до финала. Тут возможно вообще все!

— С другом по «Коламбусу» Бобровским тогда были на связи?

— Да. После раундов ему писал, а перед финалом позвонил. Быстро, не хотел его отвлекать. Потом все равно увиделись летом. Я за него был очень рад. Он заслужил.

— А насколько вы сейчас довольны своим положением в команде, доверием и отношениями с главным тренером, тем, как вас используют? С кем вообще комфортнее, если сравнивать Тодда Маклеллана с Джоном Тортореллой, Брэдом Ларсеном?

— У меня с тренерами никогда особых проблем не было. Пока доверяют и дают играть, жаловаться абсолютно не на что. Главное, чтобы мог себя показать, — а это есть.

— Во времена «Коламбуса» Эрик Гудбранссон рассказал, что вы ему уступили 44-й номер и в ответ на его просьбу «повели себя великолепно». Взяли 4-й, и он должен вам поход в ресторан и открытую винную карту. Вернул он должок?

— Все еще жду, ха-ха! Хотя я ему тогда еще сказал, что мне за это ничего не надо. Для меня не было проблемы взять четвертый номер, который был у меня с детства. Когда я только пришел в команду — думал его взять, но тогда он был занят. Ему было важно поменяться, потому что он подписывал четырехлетний контракт. А я сказал: нет проблем. Но если отправит мне какой-то подарок — буду рад! Нет так нет. Как Боб «Ролекс» подарил за номер. Классно же!

— Что за история?

— Когда Бобровский пришел во «Флориду», Фрэнк Ватрано ему свой номер отдал. Ватрано в интервью спросили: «Что ты попросил за номер?», он ответил: «Своди меня в хороший ресторан, но в принципе и «Макдоналдс» подойдет». Боб ему после этого принес три пакета еды из «Мака» и часы «Ролекс»! У Ватрано челюсть отвисла: «Я мог о таком только мечтать!»

— В «Лос-Анджелесе» у вас 84-й. Означает ли это, что для вас главное — наличие четверки в номере?

— Четверка у меня была всегда, кроме сборной, где я играл под шестым. Так образовался мой 46-й в Питере. В «Лос-Анджелесе» четвертый висит под сводами в честь нашего же генерального менеджера, а 44-й занят Майки Андерсоном.

Там прикол был — когда меня обменяли, менеджер «Кингз» по экипировке спросил своего коллегу из «Коламбуса», какой я хочу номер. Он спросил, я ответил, что четвертый. Забыл, что номер там выведен! В самолете подходит: «Извини, четвертый не могут дать». — «Чего? Ой, забыл! Скиньте тогда полный список тех, что свободны».

Из них и выбрал 84-й. Восьмерка — это две четверки. Плюс еще одна. Мне нравится. Конечно, я помнил Блэйка как хоккеиста и видел, когда приезжал, что этот номер там висит. Но сразу не вспомнил. Говорю менеджеру по экипировке, когда уже в Лос-Анджелес приехал: «Жалко, что четвертый не получилось сделать». Он указывает на дверь генерального менеджера: «Вон кабинет, можешь пойти спросить». — «Нет, спасибо!»

— С Блэйком никогда не прикалывались по этому поводу?

— По этому — нет. Думаю, он и не знал о том, что я тогда хотел четверку. А я говорить не стал. Несоизмеримые величины! Просто забавная ситуация.

Владислав Гавриков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Такими событиями, как Олимпиада, никогда не насыщаешься

— Обидно было, когда перед самым Пекином НХЛ из-за очередной вспышки ковида не отпустила игроков на Олимпиаду? Вы там в топ-4 защитников сборной России играли бы наверняка. А то и в первой паре.

— Было бы классно съездить и сыграть, конечно.

— Или вы уже после Пхенчхана сыты олимпийским золотом?

— Да нет, вы что! Такими вещами никогда не насыщаешься. Много раз слышал, что, когда ребята выигрывают Кубок Стэнли, еще больше хотят сделать это еще раз. Это самое лучшее чувство, которое хочется повторить. А тут еще и с сильнейшими, и против сильнейших. Но получилось так, как получилось. Были причины и у лиги, и у клубов, чтобы нас не отпускать.

— Болезненно отреагировали?

— Ребята хотели поехать. Все были готовы. Но такая была ситуация в мире.

— Теперь эта ситуация такая, что вообще непонятно, когда сборная где-либо на официальных турнирах сыграет.

— Как будет — так будет. К сожалению, тут от нас ничего не зависит.

— Вы играли на ЧМ-2019, когда у сборной России собрался состав мечты. У вас есть понимание, как могли тогда проиграть в полуфинале финнам без единого энхаэловца и те в итоге выиграли первенство?

— В один день может случиться все что угодно. Какой бы у вас ни был крутой состав, или, наоборот, насколько плохо вы бы ни играли на турнире, вы всегда можете один матч проиграть, а другой — выиграть, провести игру жизни. Поэтому серии плей-офф и длинные, чтобы нивелировать эти моменты случайности. Я никогда не относился к чему-либо в хоккее как к гарантии.

— Прав ли Никита Задоров, который говорил, что Роман Ротенберг там хотел решать вообще все, в том числе и за тренеров, и это внесло в жизнь той сборной хаос?

— Мне бы хотелось знать все это изнутри. Но достоверно я не в курсе. А остальное — мои догадки, то есть ничто. Точной информации у меня нет.

— Удивились, узнав, что Ротенберг в главные тренеры пошел?

— Я знал, что он пошел в школу тренеров, поэтому предполагал, что в один день это, наверное, случится.

Для меня лучший защитник лиги — Йоси

— Жива ли ваша вера, о которой мы говорили четыре года назад, что сможете побороться за «Норрис Трофи», который защитники из России не завоевывали никогда? Или для этого надо быть более атакующим?

— С тем высочайшим уровнем защитников, которые в НХЛ есть сейчас, до «Норриса» мне далеко. Мыслить надо максимально широко и ставить топ-задачи, но ты должен понимать реальное положение вещей.

— Кэйл Макар или Куинн Хьюз?

— Макар — великолепный защитник. Как катается, как видит площадку! У него все есть. Хьюз — хороший плеймейкер, но Макар нравится чуть больше. Поскольку мы сейчас, как я говорил, работаем с видео, то многое понимаешь по-другому. Никто бы до этого не сказал, что Маккензи Уигар — хороший защитник. Не думаю, что за ним кто-то так уж внимательно следит. Но если посмотреть, как человек играет в атаке, то он проделывает большую работу.

Как универсальный защитник, для меня лучший — Роман Йоси. Именно в балансе обороны, атаки, катания. А то бывает, что игрок задней линии много набирает, но по полезности у него постоянный минус. А Йоси — самый сбалансированный. А по катанию, пониманию игры, атакующим навыкам, — Макар.

— А из россиян тех времен, которые вы видели?

— Два Сергея — Гончар и Зубов.

— У вас чей-то постер дома висел в детстве?

— Нет. Мне нравился Скотт Нидермайер, тоже сбалансированный защитник, микс атаки и обороны. Но постеров не было. А баланс у защитника между двумя частями игры в наше время вообще самое главное для команды. Они всегда будут востребованы.

— Недавно вы сыграли трехсотый матч в НХЛ — и, кстати, в нем забили гол в ворота «Айлендерс». Сколько матчей в лиге ставите себе цель сыграть?

— Чем больше, тем лучше — пока ты приносишь пользу. Подписать два контракта по семь лет — если будет здоровье, это было бы здорово. Один длинный заключить и полностью отыграть — тоже прекрасно. Никогда не знаешь, что будет через год-два. Если ты сам доволен и тебе нравится то, что делаешь, — всем от этого будет хорошо.