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«Никто не узнает, мог ли я вернуться в «Вашингтон». Первое интервью Орлова после перехода в «Каролину»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Хоккеист Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов.
Фото Global Look Press
Хоккеист Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дмитрий Орлов и Бретт Пеше
Дмитрий Орлов и Бретт Пеше.
Фото Global Look Press
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Российский защитник «Харрикейнз» поговорил с российскими СМИ.

Российский защитник Дмитрий Орлов получил один из самых крупных контрактов межсезонья в НХЛ. Бывший игрок «Вашингтона» и «Бостона» подписал соглашение с «Каролиной» на два года с годовой зарплатой 7,75 миллиона долларов. В среду Орлов дал первое интервью после трансфера российским СМИ, среди которых был и корреспондент «СЭ», и рассказал о выборе нового клуба и обмене из «Вашингтона» по ходу прошлого сезона.

Тарасенко в «Каролину» не заманиваю

— Получился стрессовый месяц, потому что я не знал, где могу оказаться, — отметил Орлов. — Слава богу, это закончилось, теперь я понимаю, что буду играть в «Каролине» ближайшие два сезона. Хорошая команда, поэтому я ее и выбрал. Надеюсь, меня ждут хорошие два года.

— Сколько было вариантов?

— На самом деле, не так много. Если посмотреть на рынок, все контракты достаточно короткие. У команд немного свободных денег.

— Был ли среди претендентов «Вашингтон»?

— Никто об этом не узнает.

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— Вы быстро договорились с «Каролиной» после открытия рынка. Долго ли обсуждали вопрос по зарплате?

— Долгих переговоров не было. Получилось, что я быстро принял решение. Главное, что у меня есть новая команда, новый контракт. Завтра поеду в Каролину, познакомлюсь с тренером.

— Какой был приоритет для вас — срок контракта, возможность побороться за кубок?

— Конечно, чем дольше контракт, тем лучше. Но нужно смотреть на рынок, кто что может предложить. Если долго ждешь и не соглашаешься, клуб будет рассматривать другие варианты. Поэтому лучше быстро определиться.

— Ваш друг Владимир Тарасенко, по слухам, тоже может перейти в «Каролину». Вы общаетесь с ним на эту тему?

— Конечно, мы общаемся, я переживаю, что он без контракта. Хочется, чтобы он принял правильное решение, но Тарасенко в «Каролину» не заманиваю. Конечно, был бы рад его видеть в команде, но у него трое детей, он должен сам решить, что будет лучше для него и семьи.

Хоккеист Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Привык играть вместе с русскими

— Следили за «Каролиной», когда играли против нее? Есть понимание, кто ваши новые партнеры?

— Конечно, когда шли переговоры, я смотрел, с кем могу играть. На бумаге у нас хороший состав, как я понимаю, дружный коллектив. В «Вашингтоне» я играл в том же дивизионе, видел, насколько «Каролина» агрессивная команда, с хорошим прессингом.

— Успели поговорить с Андреем Свечниковым?

— Да, мы с ним переписывались, он должен скоро прилететь. У нас один агент, мы уже были знакомы.

— Насколько для вас важно получить место в большинстве?

— Пока такие детали не обсуждали, уже перед сезоном будет понятно, какие сочетания будут выходить. В любом случае все может меняться: так было и в «Вашингтоне», и в «Бостоне».

— Как можете описать отрезок сезона в «Бостоне»?

— Была хорошая команда, поэтому было грустно вылетать так рано.

— Как вы проиграли серию «Флориде», ведя 3-1?

— В любой серии бывают переломные моменты. В такой ситуации всегда есть ощущение, что еще чуть-чуть и ты закончишь серию. Мы были лучше, но дальше прошел соперник. Так бывает в плей-офф. Ну и Сергей Бобровский сыграл великолепно.

22&nbsp;апреля. &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бостон&raquo;&nbsp;&mdash; 2:4. Давид Пастрняк и&nbsp;Дмитрий Орлов. Гениальная игра Орлова: российский защитник по-новому раскрылся в «Бостоне»

— Почему вы не прилетели в Россию этим летом?

— Это лето особенное во всех смыслах. Сейчас надо понять, где мы будем жить в Каролине, в какой сад будет ходить ребенок. Но я постараюсь прилететь.

— В какой обстановке вы принимали решение 1 июля?

— Я спустился в комнату, чтобы быть в тишине. Включил телевизор и сидел с телефоном, ждал звонка или сообщения от агента. Телевизор специально включал, чтобы фоном что-то шло и отвлекало.

— Вы много лет провели в самой русской команде НХЛ — «Вашингтоне». Сейчас такой называют «Каролину», которая драфтует много российских хоккеистов, плюс сейчас в основе вы, Свечников, Кочетков. Думали об этом перед подписанием?

— Конечно, я привык играть рядом с русскими — всегда приятно поговорить с кем-то на родном языке. Поэтому в «Бостоне» поначалу было непривычно, но со временем узнал ребят. Здорово, что «Каролина» драфтует наших — для них это шанс заиграть в НХЛ. Тем более если такая система обращает свое внимание, парни действительно талантливые.

Дмитрий Орлов и Бретт Пеше
Дмитрий Орлов и Бретт Пеше.
Фото Global Look Press

Надо выходить из зоны комфорта

— Сильно ли переживал Евгений Кузнецов из-за разговоров о возможном обмене?

— Пока никакой конкретики нет. Конечно, любой человек будет переживать.

— У «Вашингтона» не самое светлое будущее. Что лучше — выйти из зоны комфорта или продолжать играть там, где все привычно?

— Надо выходить из зоны комфорта — я в этом убедился. Доволен тем, как лично для меня сложился отрезок времени в «Бостоне».

— Следили за церемонией награждения индивидуальными призами? За кого болели — за Сорокина или вашего бывшего партнера по «Бостону» Улльмарка?

— Оба — достойные кандидаты. Илья провел отличный сезон, в Линусе я сам убедился, как он хорош.

— Появление условного Сергея Федорова на посту главного тренера клуба НХЛ — это фантастика?

— Сейчас российских тренеров нет, поэтому это было бы историческое событие. Федоров выиграл два Кубка Гагарина за два года, конечно, дай бог, чтобы он оказался в НХЛ. Это было бы очень почетно.

Сергей Федоров (слева) и&nbsp;Зинэтула Билялетдинов. Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?

— Есть ощущение, что элитных российских защитников намного меньше, чем нападающих. С чем это связано?

— Наверное, все хотят забивать, поэтому все в нападающие идут. В современном хоккее роль защитника поменялась — надо играть активно, уметь хорошо кататься, владеть шайбой.

— Это первое интервью, когда вас не спросили об Овечкине. Чувствуете облегчение?

— Думаю, еще будут спрашивать, особенно когда будем играть против «Вашингтона». В «Каролине» точно будут спрашивать.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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