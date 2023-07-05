«Никто не узнает, мог ли я вернуться в «Вашингтон». Первое интервью Орлова после перехода в «Каролину»
Российский защитник Дмитрий Орлов получил один из самых крупных контрактов межсезонья в НХЛ. Бывший игрок «Вашингтона» и «Бостона» подписал соглашение с «Каролиной» на два года с годовой зарплатой 7,75 миллиона долларов. В среду Орлов дал первое интервью после трансфера российским СМИ, среди которых был и корреспондент «СЭ», и рассказал о выборе нового клуба и обмене из «Вашингтона» по ходу прошлого сезона.
Тарасенко в «Каролину» не заманиваю
— Получился стрессовый месяц, потому что я не знал, где могу оказаться, — отметил Орлов. — Слава богу, это закончилось, теперь я понимаю, что буду играть в «Каролине» ближайшие два сезона. Хорошая команда, поэтому я ее и выбрал. Надеюсь, меня ждут хорошие два года.
— Сколько было вариантов?
— На самом деле, не так много. Если посмотреть на рынок, все контракты достаточно короткие. У команд немного свободных денег.
— Был ли среди претендентов «Вашингтон»?
— Никто об этом не узнает.
— Вы быстро договорились с «Каролиной» после открытия рынка. Долго ли обсуждали вопрос по зарплате?
— Долгих переговоров не было. Получилось, что я быстро принял решение. Главное, что у меня есть новая команда, новый контракт. Завтра поеду в Каролину, познакомлюсь с тренером.
— Какой был приоритет для вас — срок контракта, возможность побороться за кубок?
— Конечно, чем дольше контракт, тем лучше. Но нужно смотреть на рынок, кто что может предложить. Если долго ждешь и не соглашаешься, клуб будет рассматривать другие варианты. Поэтому лучше быстро определиться.
— Ваш друг Владимир Тарасенко, по слухам, тоже может перейти в «Каролину». Вы общаетесь с ним на эту тему?
— Конечно, мы общаемся, я переживаю, что он без контракта. Хочется, чтобы он принял правильное решение, но Тарасенко в «Каролину» не заманиваю. Конечно, был бы рад его видеть в команде, но у него трое детей, он должен сам решить, что будет лучше для него и семьи.
Привык играть вместе с русскими
— Следили за «Каролиной», когда играли против нее? Есть понимание, кто ваши новые партнеры?
— Конечно, когда шли переговоры, я смотрел, с кем могу играть. На бумаге у нас хороший состав, как я понимаю, дружный коллектив. В «Вашингтоне» я играл в том же дивизионе, видел, насколько «Каролина» агрессивная команда, с хорошим прессингом.
— Успели поговорить с Андреем Свечниковым?
— Да, мы с ним переписывались, он должен скоро прилететь. У нас один агент, мы уже были знакомы.
— Насколько для вас важно получить место в большинстве?
— Пока такие детали не обсуждали, уже перед сезоном будет понятно, какие сочетания будут выходить. В любом случае все может меняться: так было и в «Вашингтоне», и в «Бостоне».
— Как можете описать отрезок сезона в «Бостоне»?
— Была хорошая команда, поэтому было грустно вылетать так рано.
— Как вы проиграли серию «Флориде», ведя 3-1?
— В любой серии бывают переломные моменты. В такой ситуации всегда есть ощущение, что еще чуть-чуть и ты закончишь серию. Мы были лучше, но дальше прошел соперник. Так бывает в плей-офф. Ну и Сергей Бобровский сыграл великолепно.
— Почему вы не прилетели в Россию этим летом?
— Это лето особенное во всех смыслах. Сейчас надо понять, где мы будем жить в Каролине, в какой сад будет ходить ребенок. Но я постараюсь прилететь.
— В какой обстановке вы принимали решение 1 июля?
— Я спустился в комнату, чтобы быть в тишине. Включил телевизор и сидел с телефоном, ждал звонка или сообщения от агента. Телевизор специально включал, чтобы фоном что-то шло и отвлекало.
— Вы много лет провели в самой русской команде НХЛ — «Вашингтоне». Сейчас такой называют «Каролину», которая драфтует много российских хоккеистов, плюс сейчас в основе вы, Свечников, Кочетков. Думали об этом перед подписанием?
— Конечно, я привык играть рядом с русскими — всегда приятно поговорить с кем-то на родном языке. Поэтому в «Бостоне» поначалу было непривычно, но со временем узнал ребят. Здорово, что «Каролина» драфтует наших — для них это шанс заиграть в НХЛ. Тем более если такая система обращает свое внимание, парни действительно талантливые.
Надо выходить из зоны комфорта
— Сильно ли переживал Евгений Кузнецов из-за разговоров о возможном обмене?
— Пока никакой конкретики нет. Конечно, любой человек будет переживать.
— У «Вашингтона» не самое светлое будущее. Что лучше — выйти из зоны комфорта или продолжать играть там, где все привычно?
— Надо выходить из зоны комфорта — я в этом убедился. Доволен тем, как лично для меня сложился отрезок времени в «Бостоне».
— Следили за церемонией награждения индивидуальными призами? За кого болели — за Сорокина или вашего бывшего партнера по «Бостону» Улльмарка?
— Оба — достойные кандидаты. Илья провел отличный сезон, в Линусе я сам убедился, как он хорош.
— Появление условного Сергея Федорова на посту главного тренера клуба НХЛ — это фантастика?
— Сейчас российских тренеров нет, поэтому это было бы историческое событие. Федоров выиграл два Кубка Гагарина за два года, конечно, дай бог, чтобы он оказался в НХЛ. Это было бы очень почетно.
— Есть ощущение, что элитных российских защитников намного меньше, чем нападающих. С чем это связано?
— Наверное, все хотят забивать, поэтому все в нападающие идут. В современном хоккее роль защитника поменялась — надо играть активно, уметь хорошо кататься, владеть шайбой.
— Это первое интервью, когда вас не спросили об Овечкине. Чувствуете облегчение?
— Думаю, еще будут спрашивать, особенно когда будем играть против «Вашингтона». В «Каролине» точно будут спрашивать.
|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|Каролина
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|4
|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
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|05:30
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Вегас – Сиэтл
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