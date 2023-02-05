В матче сыграло сразу девять россиян.

Во Флориде закончился 67-й в истории НХЛ звездный уикенд, состоявший из трех матчей команд дивизионов в формате «три на три». Игры традиционно получились результативными, и, разумеется, не без помощи российских хоккеистов. Сразу девять игроков из России приняли участие в мероприятии, а двое из них стали победителями турнира. Болельщики «Пантерз» не очень тепло встретили Никиту Кучерова и Андрея Василевского, но и это не испортило прекрасное настроение хоккеистам «Тампы».

Зато матч Центрального и Тихоокеанского дивизионов добавил грусти поклонникам «Ванкувера», ведь Элиас Петтерссон и Бо Хорват в последний раз сыграли вместе за одну команду. Швед отличился двумя шайбами, а новоиспеченный форвард «Айлендерс» записал в свой актив голевую передачу. Их команде это не сильно помогло, и парни из Центрального дивизиона одержали победу со счетом 6:4. Главным героем матча стал Владимир Тарасенко, который набрал 4 (1+3) очка и показал отличное взаимодействие с Клэйтоном Келлером из «Аризоны».

Во втором полуфинале было гораздо больше ярких моментов, команды забросили на двоих 16 шайб. Игорь Шестеркин по-прежнему не теряет надежду забить гол или отдать шикарную передачу. Российский голкипер выкатился далеко из ворот, пошел в обыгрыш, но закончилось все это комичным падением. Все уже давно убедились, как здорово Игорь умеет работать клюшкой, так что рано или поздно он все равно подтвердит делом свои бомбардирские способности. Можно даже не сомневаться.

Также болельщики присмотрелись к отличной сыгранности некоторых сочетаний. Артемий Панарин и Джонни Годро соорудили на двоих три гола, а американец отметился хет-триком. «Коламбусу» сейчас о таком приходится только мечтать.

Не затерялись на площадке и легендарные ветераны. Сидни Кросби и Александр Овечкин вышли в одном звене, продемонстрировав всем шикарное взаимодействие. Канадец забросил две шайбы с передач капитана «Вашингтона». Что же было бы, выступай они в НХЛ за одну команду?

Александр помимо двух ассистов отметился еще и голом, переиграв Андрея Василевского. В последний раз Овечкин принимал участие в звездном уикенде в 2018 году, поэтому сегодня старался работать в полном объеме. «Когда в 2007-м я впервые попал на Матч звезд НХЛ, это была еще одна сбывшаяся мечта. Мне хотелось быть частью этого, почувствовать эту волшебную атмосферу. Когда тебя выбирают, это особенный момент. Это означает, что лига ценит вас, болельщики ценят вас, и это приятно», — говорил форвард перед матчем.

Несмотря на усилия игроков, команда Столичного дивизиона уступила со счетом 6:10, а Александр в концовке встречи развеселил зрителей. Капитан «Вашингтона» потерял шайбу и выброшенной клюшкой пытался остановить Давида Пастрняка. Несмотря на помеху, чешский форвард убежал в контратаку и поставил в матче точку.

Игра получилась настолько веселой, что даже редко улыбающийся Никита Кучеров не скрывал позитивный настрой. На его счету один гол, и он эффектно перехитрил Илью Сорокина, найдя небольшое пространство между штангой и щитком соотечественника. Даже Илья удивился очередной магии в исполнении Кучерова.

В финале главным гером стал капитан «Детройта» Дилан Ларкин, хет-трик которого помог команде Атлантического дивизиона обыграть Центральный со счетом 7:5. Кучеров снова забил гол и отдал результативную передачу. До последнего было непонятно, кто получит награду лучшего игрока турнира — Ларкин (5+1) или же Мэттью Ткачак (4+3). Однако любимец местной публики заслуженно стал MVP и порадовал своего отца, который болел за сыновей с трибун. Мэттью здорово заводил болельщиков на протяжении всего уикенда и надолго запомнит свой второй Матч звезд в карьере. Команда победителей получит на всех один миллион долларов, и зачастую эта сумма уходит на благотворительность.

Сегодня стало известно, что следующее мероприятие такого формата в феврале 2024 года примет у себя «Торонто». Канада впервые с 2012-го станет хозяйкой Матча звезд НХЛ, но до этого еще далеко. Регулярный чемпионат возвращается уже во вторник, так что пора готовиться к настоящему хоккею.