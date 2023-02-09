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9 февраля, 23:45

Тарасенко едет в «Рейнджерс» к Панарину! Обмен-бомба с участием российской звезды

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Никита Кучеров и Александр Овечкин.
Фото Александр Демьянчук, ТАСС
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Воссоединение героев Баффало-2011.

Выгода от обмена из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс» для форварда Владимира Тарасенко на поверхности. Элитный снайпер перешел из стагнирующей после выигрыша Кубка Стэнли в 2019 году команды в клуб, который относят к контендерам. В прошлом плей-офф ньюйоркцы прыгнули выше головы, прорвавшись в финал конференции. «Рейнджерс» однозначно будут претендовать на титул в ближайшие пару лет, пока ведущие игроки — Панарин, Шестеркин, Фокс, Зибанежад — на пике формы. К перечисленному списку теперь смело можно добавить Тарасенко, которого выменяли у «Музыкантов».

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Разговоры о том, что сибиряк покинет «Блюз», ходили давно. Сообщалось, что сам хоккеист настаивал об обмене из «Сент-Луиса». Причины следует оценивать накопительным эффектом. Главным образом на взаимоотношения героя МЧМ-2011 с клубом повлияли две неудачные операции на плече, которые провели командные врачи в 2018-м и 2019-м. После чего проблемы со здоровьем никуда не делись, и Владимир пошел на третье вмешательство хирургов, но уже в одной из больниц Колорадо.

Неприятный осадок оставила история с несостоявшимся капитанством Тарасенко. Форвард отдал много лет «Блюзменам», переписал несколько клубных рекордов, стал вожаком коллектива, выиграл Кубок Стэнли. Однако после ухода в «Вегас» защитника Алекса Пьетранджело капитанская литера досталась Райану О'Райлли, а не россиянину, который так и остался ассистентом. Казалось бы, мелочь, но она серьезно задела Тарасенко. Стало понятно, что затаивший обиду нападающий сменит команду. Процесс затянулся, и с новым клубом Владимир определился только к февралю 2023 года.

Нельзя исключать игровые недовольства форварда. Тарасенко в декабре исполнился 31 год. Он уже не на пике карьеры. Особенно с учетом того, через какие медицинские тернии нападающий прошел за последние сезоны. Останавливаться на одном Кубке Стэнли и чахнуть в регрессирующей команде не хочется никому. «Сент-Луис» только живет воспоминаниями о золотом плей-офф-2019. Можно пересчитать на пальцах игроков, которые остались в команде из чемпионского состава. Теперь перезагрузит карьеру в новом клубе и Тарасенко, что вполне логично в текущей ситуации.

Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Никита Кучеров и Александр Овечкин. Фото Александр Демьянчук, ТАСС
Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Никита Кучеров и Александр Овечкин.
Александр Демьянчук, Фото ТАСС

«Рейнджерс» остались в выигрыше от обмена, если проанализировать детали сделки. Ньюйоркцы получили не только элитного снайпера, но и защитника Нико Микколу. Отдав взамен два условных драфт-пика — первого и четвертого раундов, форварда Сэмми Блэ и защитника Хантера Скиннера. Причем «Сент-Луис» продолжит выплачивать половину зарплаты Тарасенко. Кэпхит Владимира — 7,5 миллиона долларов. Сделка напоминает жуткое ограбление, организованное генменеджером «Рейнджерс» Крисом Друри. Американец переиграл коллег из «Блюз»: сохранил ценные активы и приобрел звездного нападающего, сэкономив на его зарплате.

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Тренер Жерар Галлан получил топ-вингера на правый фланг. Сильные стороны Тарасенко прекрасно известны. Приглашение Владимира разнообразит нападение «Рейнджерс». Добавятся новые опции в большинстве. Не исключено, что Галлан использует новичка в связке с Артемием Панариным, с которым они играли в молодежной сборной. Эта история тянет на статус главного воссоединения сезона. В 2011 году парни выигрывали золото в Баффало, а теперь встретятся в Нью-Йорке. Сам Тарасенко не скрывал, что хотел бы сыграть в одной команде с Панариным. После обмена из «Сент-Луиса» желание сибиряка осуществилось.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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