Тарасенко влюбил в себя фанатов «Рейнджерс» за три минуты! Идеальный дебют новой звезды Нью-Йорка

«Рейнджеры» становятся сильнее.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сиэтл» — 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Голы: Тарасенко — 11 (Панарин), 2:49 — 1:0. Какко — 9 (Хытил, Лафренье), 5:01 — 2:0. Трочек — 15 (Крайдер, Линдгрен), 14:29 — 3:0. Труба — 4 (бол., Трочек, Какко), 21:03 — 4:0. Бьоркстранд — 10 (Толванен), 22:07 — 4:1. Зибанежад — 26 (бол., Крайдер, Фокс), 43:19 — 5:1. Маккэн — 24 (бол., Данн, Бьоркстранд), 45:59 — 5:2. Танев — 10 (Донато, Данн), 46:21 — 5:3. Линдгрен — 2 (мен., п.в.), 57:51 — 6:3.

Вратари: Шестеркин — Джонс (56:12 — 57:51).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 28 (12+8+8) — 29 (10+9+10).

Наши: Кравцов (10.46/0/+1), Панарин (17.34/0/+1), Тарасенко (13.58/2/+1) — -.

11 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Дебют Владимира Тарасенко за «Рейнджерс» после главного обмена регулярного чемпионата не заставил себя долго ждать. Главный тренер ньюйоркцев Жерар Галлан не стал перегружать своего нового снайпера беседами о схемах, разжевыванием своего игрового стиля и вводными втягивающими тренировками, а сделал то, о чем его просили абсолютно все болельщики и журналисты накануне — поставил звездного новичка в тройку с Артемией Панариным и Микой Зибанежадом, бросив его в бой в ближайшем матче с «Сиэтлом».

И нетрудно догадаться, что за день игры с «Кракен» клубные соцсети показывали абсолютно каждый шаг сибирского таланта в свитере ньюйоркцев. «Вот Влади впервые примеряет эмблему с легендарным логотипом на тренировке. Вот он первый раз выходит на лед с новыми партнерами. Вот он впервые идет по потрибунке дворца в роскошном деловом костюме. Вот его ждет роскошное синее джерси с 91-м номером в раздевалке». А как иначе? На Бродвей приехал еще один по-настоящему особенный игрок, которого местным парням так не хватало на правом фланге в последние несколько лет.

Новое топ-звено синерубашечников сегодня не поражало воображение кружевами и комбинациями, не разрывало оборону соперника передачами, да и шайба у него в целом держалась похуже, чем у тройки Венсана Трочека и куда более привычной «Kid Line» с Лафренье, Какко и Хытилом. Зато оно легко и играючи реализовало свой первый голевой момент уже во второй смене, сделав первый матч Тарасенко за новую команду воистину незабываемым.

В 2013-м тогда еще совсем зеленому выпускнику первого раунда драфта понадобилось всего 7 минут, чтобы забросить дебютный гол в НХЛ и навсегда влюбить в себя фанатов «Сент-Луиса» — дубль в ворота «Детройта» многие помнят, будто это было вчера. Но для того, чтобы поднять на уши «Мэдисон Сквер Гарден», парню из Новосибирска хватило и того меньше времени — 2 минуты и 49 секунд. Стоило Райану Донато ошибиться с передачей в средней зоне, как тут же Панарин рванул в атаку с места подбора и выкатил пас на пятак Тарасенко, который в касание отправил шайбу в домик Мартину Джонсу. Мы хотели увидеть их гол — мы его и получили. Как тут не вспомнить, что по передачам на пятак Хлебушек весь сезон стабильно идет в первой пятерке игроков?

Достаточно быстро Тарасенко мог отличиться и первым ассистом за «полицейских». За семь минут до конца первого периода он красиво обыграл Карсона Суси на чужой синей линии и выкатил классную передачу Зибанежаду, И как же жаль, что иранский швед под пас россиянина как следует не подстроился, так и не сумев нанести бросок.

Только после этого момента звездного сочетания «Рейнджеров» достаточно долго не было видно, и в следующий раз русская парочка, спаянная в золотом Баффало, по-настоящему оказалась в центре внимания уже при счете 4:1 в пользу хозяев, когда Уилл Борген в середине второго периода решил проверить жестким силовым приемом на прочность плотный корпус Тарасенко. Сибиряк ввязываться в потасовку не стал, а вот подлетевший заступаться за партнера Панарин наглядно показал, что будет с тем, кто попытается обидеть его старого друга. Пусть судьи и оценили подзатыльник уральского мастера удалением.

Где Галлану пришлось форсировать интеграцию Тарасенко в состав, так это в большинстве. Если во время удаления Джейдена Шварца в стартовой двадцатиминутке Владимир выходил во второй спецбригаде, где и наигрывался на последней тренировке, то в третьем периоде после фола Джареда Маккана его вынужденно пришлось поднять в первую из-за травмы Филипа Хытила.

А ведь дебютным сегодняшний матч стал не только для Тарасенко, но и для переехавшего с ним из Миссури защитника Нико Микколы. Однако пока россиянин при не самой яркой игре собирал положительные отзывы, финн отметился сразу тремя удалениями, одно из которых позволило «Сиэтлу» вернуться в игру в заключительной двадцатиминутке, и ушел со льда с минусом в показателе полезности. Благо, что его косяки и мандраж в итоге никак не испортили исторический вечер новой звезды Бродвея.