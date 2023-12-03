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Сегодня, 09:30

Худший матч «Вашингтона» в сезоне: «Вегас» не дал шансов команде Овечкина

Отдел хоккея «СЭ»
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Уверенная победа действующих чемпионов.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Вашингтон» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Маршессо — 10 (бол., Айкел, Томпсон), 8:53 — 1:0. Айкел — 10 (Хаттон), 27:56 — 2:0. Стоун — 7 (Айкел, Барбашев), 40:49 — 3:0. Уилсон — 8 (Строум, Карлсон), 56:46 — 3:1. Маршессо — 11 (п.в., Коттер, Карлссон), 58:03 — 4:1.
Вратари: Томпсон — Кемпер (56:32 — 56:46, 57:43).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 36 (10+18+8) — 21 (5+4+12).
Наши: Барбашев (14.58/0/+2) — Кузнецов (15.20/0/0), Овечкин (15.32/1/-1).
3 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 140 зрителей.

После побед над «Лос-Анджелесом» и «Анахаймом» «Вашингтон» вернулся в кубковую восьмерку, но на матч в Лас-Вегасе сил у возрастной команды объективно не хватило. Действующие обладатели Кубка Стэнли захватили лидерство в Западной конференции и сегодня в очередной раз показали свой высокий уровень.

Том Уилсон известен своим умением спровоцировать соперника и после того, как арбитр зафиксировал его нарушение на Иване Барбашеве, он попытался забрать нападающего «Вегаса» с собой. Но провокация не удалась — российский нападающий просто не обратил внимания на Уилсона.

И это большинство было реализовано. Айкел спокойно вошел в чужую зону и сделал передачу на Маршессо, который шикарно бросил с кистей.

Если бы не тотальное преимущество хозяев, их второй гол можно было бы назвать случайным. Хаттон просто выбросил шайбу по борту и организовал выход «один в ноль» для Айкела.

Звезд «Вашингтона» просто не было видно на льду. «Вегас» настолько перекрывал кислород сопернику в атаке, что бросать по чужим воротам получалось только у защитников «Кэпиталз»: семь из девяти бросков за первые два периода нанесли именно игроки обороны. Овечкин был незаметен, а Кузнецов запомнился только борцовским приемом в конце второй двадцатиминутки.

Когда-то Джека Айкела сравнивали с Коннором Макдэвидом, и когда он не показывал таких впечатляющих цифр, ставили на нем крест. Но Айкел уже добился большего, чем Макдэвид в командном плане, выиграв в прошлом сезоне Кубок Стэнли. И пусть он не набирает по 100 с лишним очков, Джек остается важнейшим игроком «Вегаса». Только посмотрите, как он исполнил красивый пас за спину — именно такими обычно славился Кузнецов.

В третьем периоде гости были в разы активнее, чем в первые два, но этого хватило только на один гол. Когда Кемпер уступил место шестому полевому игроку, Строум нашел передачей на пятаке Уилсона. В целом же матч можно назвать для «Вашингтона» одним из худших, если не худшим в сезоне. С самого начала шансов выиграть у «Кэпиталз» просто не было.

&laquo;Даллас&raquo; разгромил &laquo;Тампу-Бэй&raquo; (8:1). Василевский показал характер: ему забили шесть голов, но он отказался покидать ворота!
Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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Василевский показал характер: ему забили шесть голов, но он отказался покидать ворота!
Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 22 17 5 35
2 Каролина 23 14 9 29
3 Вашингтон 21 12 9 26
4 Айлендерс 23 10 13 26
5 Филадельфия 24 12 12 26
6 Питтсбург 23 11 12 24
7 Нью-Джерси 22 11 11 23
8 Коламбус 25 8 17 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 23 16 7 35
2 Флорида 24 14 10 30
3 Детройт 23 13 10 29
4 Торонто 22 12 10 28
5 Тампа-Бэй 25 10 15 25
6 Монреаль 24 10 14 23
7 Баффало 24 10 14 22
8 Оттава 19 9 10 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 23 15 8 32
2 Даллас 22 14 8 31
3 Виннипег 23 13 10 28
4 Аризона 23 12 11 26
5 Сент-Луис 23 12 11 25
6 Нэшвилл 23 11 12 22
7 Миннесота 21 7 14 18
8 Чикаго 22 7 15 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 16 9 36
2 Ванкувер 25 16 9 33
3 Лос-Анджелес 20 13 7 29
4 Калгари 24 10 14 23
5 Сиэтл 25 8 17 22
6 Анахайм 24 10 14 20
7 Эдмонтон 22 9 13 19
8 Сан-Хосе 24 6 18 14
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23.11
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8.12
3.12 00:30
Нэшвилл – Рейнджерс
3 : 4
3.12 02:00
Флорида – Айлендерс
3 : 4
3.12 03:00
Питтсбург – Филадельфия
 3 : 4 Б
3.12 03:00
Торонто – Бостон
 3 : 4 ОТ
3.12 03:00
Оттава – Сиэтл
 2 : 0
3.12 03:00
Монреаль – Детройт
 4 : 5 ОТ
3.12 03:00
Каролина – Баффало
 6 : 2
3.12 05:00
Аризона – Сент-Луис
 4 : 1
3.12 06:00
Вегас – Вашингтон
 4 : 1
3.12 06:00
Калгари – Ванкувер
 3 : 4
3.12 06:00
Анахайм – Колорадо
 4 : 3 Б
3.12 22:00
Миннесота – Чикаго
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И О
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Тампа-Бэй

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Ванкувер

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И Г
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Ванкувер

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Сэм Райнхарт

Флорида

 24 16
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 22 16
И КН
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Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 4 1.26
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Вегас

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