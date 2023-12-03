Худший матч «Вашингтона» в сезоне: «Вегас» не дал шансов команде Овечкина
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Вашингтон» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Маршессо — 10 (бол., Айкел, Томпсон), 8:53 — 1:0. Айкел — 10 (Хаттон), 27:56 — 2:0. Стоун — 7 (Айкел, Барбашев), 40:49 — 3:0. Уилсон — 8 (Строум, Карлсон), 56:46 — 3:1. Маршессо — 11 (п.в., Коттер, Карлссон), 58:03 — 4:1.
Вратари: Томпсон — Кемпер (56:32 — 56:46, 57:43).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 36 (10+18+8) — 21 (5+4+12).
Наши: Барбашев (14.58/0/+2) — Кузнецов (15.20/0/0), Овечкин (15.32/1/-1).
3 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 140 зрителей.
После побед над «Лос-Анджелесом» и «Анахаймом» «Вашингтон» вернулся в кубковую восьмерку, но на матч в Лас-Вегасе сил у возрастной команды объективно не хватило. Действующие обладатели Кубка Стэнли захватили лидерство в Западной конференции и сегодня в очередной раз показали свой высокий уровень.
Том Уилсон известен своим умением спровоцировать соперника и после того, как арбитр зафиксировал его нарушение на Иване Барбашеве, он попытался забрать нападающего «Вегаса» с собой. Но провокация не удалась — российский нападающий просто не обратил внимания на Уилсона.
И это большинство было реализовано. Айкел спокойно вошел в чужую зону и сделал передачу на Маршессо, который шикарно бросил с кистей.
Если бы не тотальное преимущество хозяев, их второй гол можно было бы назвать случайным. Хаттон просто выбросил шайбу по борту и организовал выход «один в ноль» для Айкела.
Звезд «Вашингтона» просто не было видно на льду. «Вегас» настолько перекрывал кислород сопернику в атаке, что бросать по чужим воротам получалось только у защитников «Кэпиталз»: семь из девяти бросков за первые два периода нанесли именно игроки обороны. Овечкин был незаметен, а Кузнецов запомнился только борцовским приемом в конце второй двадцатиминутки.
Когда-то Джека Айкела сравнивали с Коннором Макдэвидом, и когда он не показывал таких впечатляющих цифр, ставили на нем крест. Но Айкел уже добился большего, чем Макдэвид в командном плане, выиграв в прошлом сезоне Кубок Стэнли. И пусть он не набирает по 100 с лишним очков, Джек остается важнейшим игроком «Вегаса». Только посмотрите, как он исполнил красивый пас за спину — именно такими обычно славился Кузнецов.
В третьем периоде гости были в разы активнее, чем в первые два, но этого хватило только на один гол. Когда Кемпер уступил место шестому полевому игроку, Строум нашел передачей на пятаке Уилсона. В целом же матч можно назвать для «Вашингтона» одним из худших, если не худшим в сезоне. С самого начала шансов выиграть у «Кэпиталз» просто не было.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|22
|17
|5
|35
|2
|Каролина
|23
|14
|9
|29
|3
|Вашингтон
|21
|12
|9
|26
|4
|Айлендерс
|23
|10
|13
|26
|5
|Филадельфия
|24
|12
|12
|26
|6
|Питтсбург
|23
|11
|12
|24
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|25
|8
|17
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|23
|16
|7
|35
|2
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|3
|Детройт
|23
|13
|10
|29
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|25
|10
|15
|25
|6
|Монреаль
|24
|10
|14
|23
|7
|Баффало
|24
|10
|14
|22
|8
|Оттава
|19
|9
|10
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|23
|15
|8
|32
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|31
|3
|Виннипег
|23
|13
|10
|28
|4
|Аризона
|23
|12
|11
|26
|5
|Сент-Луис
|23
|12
|11
|25
|6
|Нэшвилл
|23
|11
|12
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|22
|7
|15
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|16
|9
|36
|2
|Ванкувер
|25
|16
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|23
|5
|Сиэтл
|25
|8
|17
|22
|6
|Анахайм
|24
|10
|14
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|24
|6
|18
|14
|3.12
|00:30
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|3 : 4
|3.12
|02:00
|
Флорида – Айлендерс
|3 : 4
|3.12
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|3 : 4 Б
|3.12
|03:00
|
Торонто – Бостон
|3 : 4 ОТ
|3.12
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|2 : 0
|3.12
|03:00
|
Монреаль – Детройт
|4 : 5 ОТ
|3.12
|03:00
|
Каролина – Баффало
|6 : 2
|3.12
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|4 : 1
|3.12
|06:00
|
Вегас – Вашингтон
|4 : 1
|3.12
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|3 : 4
|3.12
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|4 : 3 Б
|3.12
|22:00
|
Миннесота – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|24
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|23
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|25
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|25
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|22
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87