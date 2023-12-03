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Сегодня, 01:00

Василевский показал характер: ему забили шесть голов, но он отказался покидать ворота!

«Даллас» разгромил «Тампу-Бэй» в матче НХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
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«Даллас» разгромил «Тампу-Бэй» (8:1).
Фото USA Today Sports
Российский вратарь хотел играть до последнего.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)
Голы: Сегин — 8 (Марчмент, Хейсканен), 1:01 — 1:0. Робертсон — 7 (Павелски), 6:28 — 2:0. Бенн — 5 (Джонстон, Хаканпяя), 7:39 — 3:0. Хедман — 5 (бол., Кучеров), 12:25 — 3:1. Марчмент — 7 (Хаканпяя, Линделл), 23:42 — 4:1. Павелски — 11 (бол., Харли, Хинтц), 32:25 — 5:1. Робертсон — 8 (бол., Бенн, Хинтц), 34:23 — 6:1. Харли — 5 (Павелски, Сутер), 53:27 — 7:1. Стил — 2 (Факса), 54:26 — 8:1.
Вратари: Эттингер — Василевский (Йоханссон, 40:00).
Штраф: 12 — 4.
Броски: 34 (11+14+9) — 33 (10+10+13).
Наши: — - Кучеров (21.47/6/-2), Сергачев (21.56/0/-3).
2 декабря. Даллас. American Airlines Center.

Черная серия «Тампы» затянулась, и даже возвращение в строй вратаря Андрея Василевского не помогает «Молниям». До выезда в Даллас «Лайтнинг» проиграли три матча подряд, но даже в них они выглядели не настолько ужасно, как в игре против «Старс».

Страдать «Тампа» начала с первых минут. После выигранного хозяевами вбрасывания Хейсканен прорвался вдоль борта от синей линии к воротам, его бросок отразил Василевский, но взмывшую вверх шайбу не смогли вывести с пятака ни он, ни Сирелли. А вот Тайлер Сегин попал по ней с лета и открыл счет.

Если в первом голе Василевского обвинить сложно, то бросок Робертсона в ближний угол он был должен отбивать. А уже к середине стартового периода «Даллас» вел в три шайбы — Бенн спокойно вышел «один в ноль» и реализовал момент. Тем не менее, тренерский штаб «Тампы» не стал отправлять на скамейку Василевского, хотя после трех голов за восемь минут обычно вратарей меняют.

Вскоре, правда, дела «Тампы» начали налаживаться. Хедман в большинстве точно бросил с кистей после передачи Никиты Кучерова. Российский нападающий достиг отметки в 40 очков и оторвался от второго места в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата, которое занимает Джей Ти Миллер из «Ванкувера», на четыре балла.

Вот только оптимизм у болельщиков «Тампы» был недолгим. Едва стоило начаться второй двадцатиминутке, хозяева снова стали разрывать оборону соперника. Квинтэссенцией бардака в обороне «Лайтнинг» стал шестой гол, когда шайба после броска Бенна отлетела от Василевского в сторону Робертсона, а игроки «Молний» в это время просто смотрели хоккей.

Тренеры показали Василевскому, что на этом его миссия на сегодня исчерпана, но Андрей отказался покидать ворота. Йонас Йоханссон уже приготовился входить в игру, но ему пришлось подождать своей очереди — Василевский доиграл второй период до конца.

В перерыве, видимо, у Василевского состоялся разговор с тренерами, и на третий период все-таки вышел Йоханссон. «Тампу» это не спасло, но наверняка немного сберегло нервные клетки российского вратаря. Шведу забросили еще две шайбы.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
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ХК Даллас Старз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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5 Тампа-Бэй 25 10 15 25
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7 Монреаль 23 10 13 22
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