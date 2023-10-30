Овечкин набирает очки уже шесть матчей подряд! А его «Вашингтон» вновь побеждает

Правда, капитан снова без голов.

После неожиданных побед над «Нью-Джерси» и «Миннесотой» болельщики «Вашингтона» ждали продолжения результативной серии в домашнем матче с «Сан-Хосе» — единственной командой лиги, которая еще ни разу не сумела выиграть в этой регулярке. Но легкой прогулкой для «Кэпиталз» визит перестроечных парней Дэвида Куинна точно не стал.

Матч с главным аутсайдером сезона, претендующим сейчас исключительно на первый пик предстоящего драфта, начался для хозяев неважно. Команда Спенсера Карбери достаточно вяло входила в игру и умудрилась быстро пропустить гол. На 12-й минуте защитник гостей Тай Эмберсон во время позиционной атаки гостей воспользовался тем, что Александр Овечкин остался без клюшки и удачно набросил в сторону ворот Дарси Кемпера, где после отскока от лицевого борта расторопнее всех оказался нападающий «Шаркс» Люк Канин.

Капитан «Столичных» вполне мог исправиться за минус в статистике еще в первом периоде. Однако через несколько смен он так сильно хотел забросить свою 825-ю шайбу в НХЛ, что во время выхода «2 в 1» залез в офсайд и лишил себя с Диланом Строумом великолепной возможности быстро сравнять счет. В итоге парни из столицы США больше 40 минут не могли взломать абсолютно худшую оборону лиги, долгое время испытывая проблемы в завершении.

Вполне заслуженная шайба, положившая конец голевым мучения «Вашингтона», пришла к хозяевам только на старте заключительной двадцатиминутки. На 43-й минуте «Кэпс» все-таки пробили Маккензи Блэквуда усилиями все того же Строума, который воспользовался трафиком перед голкипера «Акул» и поставил его в тупик не самым сильным кистевым от синей линии.

Ну а дальше настало время Овечкина. Вот только в очередной раз он выступил не в роли снайпера, а в качестве ассистента. Сначала он помог отличиться и отпраздновать 300-е очко в НХЛ Тому Уилсону, который здорово подставил клюшку на пятачке под бросок Джона Карлсона. Таким образом, Овечкин продлил свою результативную серию до шести матчей подряд.

А меньше чем за минуту до финальной сирены 8-й номер отдал пас под бросок по пустым воротам Евгению Кузнецову, забросившему свою дебютную шайбу в этом сезоне. И ассистентский дубль помог Ови не только одержать «Кэпиталз» третью побед подряд, но и в 419-й раз в карьере набрать больше очка за игру. Теперь по этому показателю среди действующих игроков россиянин уступает лишь своему вечному сопернику из Пенсильвании Сидни Кросби (449).

Трехматчевая победная серия позволила «Вашингтону» с девятью набранными очками вплотную приблизиться в таблице Столичного дивизиона к идущей третьей «Каролине», которая сыграла на один матч больше. Впрочем, сейчас в спину «Харрикейнз» дышат еще и «Филадельфия» с «Айлендерс». Так что погоня растерявших свои баллы на старте «Кэпс» за попадание в кубковую восьмерку Востока еще продолжается.