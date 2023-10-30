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Сегодня, 05:50

Овечкин набирает очки уже шесть матчей подряд! А его «Вашингтон» вновь побеждает

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Правда, капитан снова без голов.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы: Канин — 1 (Эмберсон, Ферраро), 11:40 — 0:1. Строум — 6 (Дженсен, Актелл), 42:18 — 1:1. Уилсон — 2 (Овечкин, Карлсон), 55:15 — 2:1. Кузнецов — 1 (п.в., Овечкин, Карлсон), 59:02 — 3:1.
Вратари: Кемпер — Блэквуд (58:32 — 59:02).
Штраф: 0 — 6.
Броски: 42 (12+13+17) — 31 (10+11+10).
Наши: Кузнецов (25.05/4/0), Овечкин (22.20/7/+2) — -.
29 октября. Вашингтон. Capital One Arena. 15856 зрителей.

После неожиданных побед над «Нью-Джерси» и «Миннесотой» болельщики «Вашингтона» ждали продолжения результативной серии в домашнем матче с «Сан-Хосе» — единственной командой лиги, которая еще ни разу не сумела выиграть в этой регулярке. Но легкой прогулкой для «Кэпиталз» визит перестроечных парней Дэвида Куинна точно не стал.

Матч с главным аутсайдером сезона, претендующим сейчас исключительно на первый пик предстоящего драфта, начался для хозяев неважно. Команда Спенсера Карбери достаточно вяло входила в игру и умудрилась быстро пропустить гол. На 12-й минуте защитник гостей Тай Эмберсон во время позиционной атаки гостей воспользовался тем, что Александр Овечкин остался без клюшки и удачно набросил в сторону ворот Дарси Кемпера, где после отскока от лицевого борта расторопнее всех оказался нападающий «Шаркс» Люк Канин.

Капитан «Столичных» вполне мог исправиться за минус в статистике еще в первом периоде. Однако через несколько смен он так сильно хотел забросить свою 825-ю шайбу в НХЛ, что во время выхода «2 в 1» залез в офсайд и лишил себя с Диланом Строумом великолепной возможности быстро сравнять счет. В итоге парни из столицы США больше 40 минут не могли взломать абсолютно худшую оборону лиги, долгое время испытывая проблемы в завершении.

Вполне заслуженная шайба, положившая конец голевым мучения «Вашингтона», пришла к хозяевам только на старте заключительной двадцатиминутки. На 43-й минуте «Кэпс» все-таки пробили Маккензи Блэквуда усилиями все того же Строума, который воспользовался трафиком перед голкипера «Акул» и поставил его в тупик не самым сильным кистевым от синей линии.

Ну а дальше настало время Овечкина. Вот только в очередной раз он выступил не в роли снайпера, а в качестве ассистента. Сначала он помог отличиться и отпраздновать 300-е очко в НХЛ Тому Уилсону, который здорово подставил клюшку на пятачке под бросок Джона Карлсона. Таким образом, Овечкин продлил свою результативную серию до шести матчей подряд.

А меньше чем за минуту до финальной сирены 8-й номер отдал пас под бросок по пустым воротам Евгению Кузнецову, забросившему свою дебютную шайбу в этом сезоне. И ассистентский дубль помог Ови не только одержать «Кэпиталз» третью побед подряд, но и в 419-й раз в карьере набрать больше очка за игру. Теперь по этому показателю среди действующих игроков россиянин уступает лишь своему вечному сопернику из Пенсильвании Сидни Кросби (449).

Трехматчевая победная серия позволила «Вашингтону» с девятью набранными очками вплотную приблизиться в таблице Столичного дивизиона к идущей третьей «Каролине», которая сыграла на один матч больше. Впрочем, сейчас в спину «Харрикейнз» дышат еще и «Филадельфия» с «Айлендерс». Так что погоня растерявших свои баллы на старте «Кэпс» за попадание в кубковую восьмерку Востока еще продолжается.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
13
83
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Сезон имени Панарина: звезда «Рейнджерс» набирает очки в каждом матче!
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 8 6 2 12
2 Нью-Джерси 8 5 3 11
3 Каролина 9 5 4 10
4 Айлендерс 7 4 3 9
5 Филадельфия 8 4 4 9
6 Вашингтон 8 4 4 9
7 Коламбус 8 3 5 8
8 Питтсбург 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 7 1 15
2 Торонто 8 5 3 11
3 Монреаль 8 5 3 11
4 Детройт 9 5 4 11
5 Тампа-Бэй 8 4 4 10
6 Флорида 7 4 3 8
7 Оттава 8 4 4 8
8 Баффало 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 8 6 2 12
2 Даллас 6 4 2 9
3 Виннипег 8 4 4 9
4 Нэшвилл 8 4 4 8
5 Миннесота 9 3 6 8
6 Сент-Луис 7 3 4 7
7 Аризона 7 3 4 6
8 Чикаго 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 8 1 17
2 Ванкувер 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Анахайм 8 4 4 8
5 Сиэтл 9 2 7 6
6 Эдмонтон 8 2 6 5
7 Калгари 9 2 7 5
8 Сан-Хосе 9 0 9 1
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4.11
30.10 00:00
Нью-Джерси – Миннесота
 4 : 3
30.10 00:00
Вашингтон – Сан-Хосе
 3 : 1
30.10 02:00
Эдмонтон – Калгари
 5 : 2
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 8 18
Дилан Ларкин

Дилан Ларкин

Детройт

 9 15
Йеспер Братт

Йеспер Братт

Нью-Джерси

 8 14
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 9 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 8 8
Трэвис Конекны

Трэвис Конекны

Филадельфия

 8 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 4 1.25
Джозеф Уолл

Джозеф Уолл

Торонто

 4 1.32
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