Овечкин набирает очки уже шесть матчей подряд! А его «Вашингтон» вновь побеждает
После неожиданных побед над «Нью-Джерси» и «Миннесотой» болельщики «Вашингтона» ждали продолжения результативной серии в домашнем матче с «Сан-Хосе» — единственной командой лиги, которая еще ни разу не сумела выиграть в этой регулярке. Но легкой прогулкой для «Кэпиталз» визит перестроечных парней Дэвида Куинна точно не стал.
Матч с главным аутсайдером сезона, претендующим сейчас исключительно на первый пик предстоящего драфта, начался для хозяев неважно. Команда Спенсера Карбери достаточно вяло входила в игру и умудрилась быстро пропустить гол. На 12-й минуте защитник гостей Тай Эмберсон во время позиционной атаки гостей воспользовался тем, что Александр Овечкин остался без клюшки и удачно набросил в сторону ворот Дарси Кемпера, где после отскока от лицевого борта расторопнее всех оказался нападающий «Шаркс» Люк Канин.
Капитан «Столичных» вполне мог исправиться за минус в статистике еще в первом периоде. Однако через несколько смен он так сильно хотел забросить свою 825-ю шайбу в НХЛ, что во время выхода «2 в 1» залез в офсайд и лишил себя с Диланом Строумом великолепной возможности быстро сравнять счет. В итоге парни из столицы США больше 40 минут не могли взломать абсолютно худшую оборону лиги, долгое время испытывая проблемы в завершении.
Вполне заслуженная шайба, положившая конец голевым мучения «Вашингтона», пришла к хозяевам только на старте заключительной двадцатиминутки. На 43-й минуте «Кэпс» все-таки пробили Маккензи Блэквуда усилиями все того же Строума, который воспользовался трафиком перед голкипера «Акул» и поставил его в тупик не самым сильным кистевым от синей линии.
Ну а дальше настало время Овечкина. Вот только в очередной раз он выступил не в роли снайпера, а в качестве ассистента. Сначала он помог отличиться и отпраздновать 300-е очко в НХЛ Тому Уилсону, который здорово подставил клюшку на пятачке под бросок Джона Карлсона. Таким образом, Овечкин продлил свою результативную серию до шести матчей подряд.
А меньше чем за минуту до финальной сирены 8-й номер отдал пас под бросок по пустым воротам Евгению Кузнецову, забросившему свою дебютную шайбу в этом сезоне. И ассистентский дубль помог Ови не только одержать «Кэпиталз» третью побед подряд, но и в 419-й раз в карьере набрать больше очка за игру. Теперь по этому показателю среди действующих игроков россиянин уступает лишь своему вечному сопернику из Пенсильвании Сидни Кросби (449).
Трехматчевая победная серия позволила «Вашингтону» с девятью набранными очками вплотную приблизиться в таблице Столичного дивизиона к идущей третьей «Каролине», которая сыграла на один матч больше. Впрочем, сейчас в спину «Харрикейнз» дышат еще и «Филадельфия» с «Айлендерс». Так что погоня растерявших свои баллы на старте «Кэпс» за попадание в кубковую восьмерку Востока еще продолжается.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|12
|2
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|3
|Каролина
|9
|5
|4
|10
|4
|Айлендерс
|7
|4
|3
|9
|5
|Филадельфия
|8
|4
|4
|9
|6
|Вашингтон
|8
|4
|4
|9
|7
|Коламбус
|8
|3
|5
|8
|8
|Питтсбург
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|7
|1
|15
|2
|Торонто
|8
|5
|3
|11
|3
|Монреаль
|8
|5
|3
|11
|4
|Детройт
|9
|5
|4
|11
|5
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|6
|Флорида
|7
|4
|3
|8
|7
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|8
|Баффало
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|8
|6
|2
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|8
|4
|4
|9
|4
|Нэшвилл
|8
|4
|4
|8
|5
|Миннесота
|9
|3
|6
|8
|6
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|7
|Аризона
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|8
|1
|17
|2
|Ванкувер
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Анахайм
|8
|4
|4
|8
|5
|Сиэтл
|9
|2
|7
|6
|6
|Эдмонтон
|8
|2
|6
|5
|7
|Калгари
|9
|2
|7
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
|30.10
|00:00
|
Нью-Джерси – Миннесота
|4 : 3
|30.10
|00:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|3 : 1
|30.10
|02:00
|
Эдмонтон – Калгари
|5 : 2
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|8
|18
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|9
|15
|
|
Йеспер Братт
Нью-Джерси
|8
|14
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|9
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|8
|8
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|8
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32