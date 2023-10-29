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Сегодня, 08:15

Сезон имени Панарина: звезда «Рейнджерс» набирает очки в каждом матче!

Отдел хоккея «СЭ»
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Теперь выиграли в Ванкувере.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)
Голы: Панарин — 4 (бол., Трочек, Зибанежад), 9:18 — 0:1. Миллер — 4 (бол., Гронек, Петтерссон), 35:57 — 1:1. Майерс — 2 (мен.), 49:06 — 2:1. Фокс — 3 (бол., Панарин, Зибанежад), 52:21 — 2:2. Зибанежад — 1 (бол., Фокс), 53:24 — 2:3. Суси — 2 (Гронек, Бовилье), 55:42 — 3:3. Миллер — 1 (Крайдер), 63:48 — 3:4.
Вратари: Десмит — Шестеркин.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 33 (7+9+11+6) — 24 (8+5+9+2).
Наши: Кузьменко (19.54/6/-1), Михеев (15.03/0/+1) — Панарин (20.45/3/-1).
Ванкувер. Rogers Arena.

Выездная серия «Рейнджерс» до начала игры с «Ванкувером» впечатляла: «Сиэтл», «Калгари» и «Эдмонтон» были разбиты с общим счетом 10:2. В матче с «Ойлерз» для того, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности, не понадобилось даже участие Игоря Шестеркина — ветеран Джонатан Куик легко справился с атакой соперника, потерявшего главную звезду лиги Коннора Макдэвида.

В каждой игре сезона очки набирает российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, и матч в Ванкувере не стал исключением. Когда гости получили численное преимущество в два игрока, Панарин взял игру на себя и с кистей точно бросил в дальний угол.

«Ванкувер» в нынешнем сезоне также оставляет неплохое впечатление. Прежние лидеры на месте и держат уровень — Миллер, Петтерссон, Хьюз определяют игру команды. Пока не так ярок, как в прошлом сезоне, Андрей Кузьменко, но это и было ожидаемо. Зато удачно вернулся после тяжелой травмы Илья Михеев, набравший три очка в первых трех матчах сезона. Сегодня он был не так активен, а вот Миллер, например, забил характерный для себя гол, удачно подставив клюшку на пятаке.

Двойной малый штраф Ди Джузеппе в середине третьего периода, казалось, должен дать преимущество «Рейнджерс», но неточную передачу Фокса перехватил Майерс, который лично и организовал гол в ворота Шестеркина.

На счастье парней с Бродвея, в их составе есть Панарин, который сделал и второй гол «Рейнджерс». Фокс же реабилитировался за свою ошибку, удачно накатив на пятачок и подставив клюшку под прострел Панарина.

Вряд ли «Рейнджерс» были так сильны без своего большинства. Вот и третий гол гости забили при численном преимуществе. Разобрались все тот же Фокс и Зибанежад, который забил свой первый гол в сезоне.

«Кэнакс» героически отыгрались и вполне могли забирать два очка, но Андрей Кузьменко в овертайме не реализовал выход «один в ноль». А через несколько секунд после этого гости воспользовались нелепым падением Петтерссона и удачно убежали в контратаку.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 8 6 2 12
2 Каролина 9 5 4 10
3 Нью-Джерси 7 4 3 9
4 Айлендерс 7 4 3 9
5 Филадельфия 8 4 4 9
6 Коламбус 8 3 5 8
7 Вашингтон 7 3 4 7
8 Питтсбург 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 7 1 15
2 Торонто 8 5 3 11
3 Монреаль 8 5 3 11
4 Детройт 9 5 4 11
5 Тампа-Бэй 8 4 4 10
6 Флорида 7 4 3 8
7 Оттава 8 4 4 8
8 Баффало 8 3 5 6
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 7 6 1 12
2 Даллас 6 4 2 9
3 Виннипег 8 4 4 9
4 Нэшвилл 8 4 4 8
5 Миннесота 8 3 5 8
6 Сент-Луис 7 3 4 7
7 Аризона 7 3 4 6
8 Чикаго 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 8 1 17
2 Ванкувер 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Анахайм 8 4 4 8
5 Сиэтл 9 2 7 6
6 Калгари 8 2 6 5
7 Эдмонтон 7 1 6 3
8 Сан-Хосе 8 0 8 1
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29.10 01:00
Флорида – Сиэтл
 3 : 2
29.10 02:00
Монреаль – Виннипег
 4 : 3 Б
29.10 02:00
Питтсбург – Оттава
 2 : 5
29.10 02:00
Нэшвилл – Торонто
 3 : 2 ОТ
29.10 02:00
Коламбус – Айлендерс
0 : 2
29.10 02:00
Бостон – Детройт
 4 : 1
29.10 05:00
Ванкувер – Рейнджерс
3 : 4 ОТ
29.10 05:30
Лос-Анджелес – Вегас
 3 : 4 Б
29.10 20:00
Баффало – Колорадо
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 7 18
Дилан Ларкин

Дилан Ларкин

Детройт

 9 15
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 9 13
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 9 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 8 8
Трэвис Конекны

Трэвис Конекны

Филадельфия

 8 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 4 1.25
Джозеф Уолл

Джозеф Уолл

Торонто

 4 1.32
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