Сезон имени Панарина: звезда «Рейнджерс» набирает очки в каждом матче!

Теперь выиграли в Ванкувере.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)

Голы: Панарин — 4 (бол., Трочек, Зибанежад), 9:18 — 0:1. Миллер — 4 (бол., Гронек, Петтерссон), 35:57 — 1:1. Майерс — 2 (мен.), 49:06 — 2:1. Фокс — 3 (бол., Панарин, Зибанежад), 52:21 — 2:2. Зибанежад — 1 (бол., Фокс), 53:24 — 2:3. Суси — 2 (Гронек, Бовилье), 55:42 — 3:3. Миллер — 1 (Крайдер), 63:48 — 3:4.

Вратари: Десмит — Шестеркин.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 33 (7+9+11+6) — 24 (8+5+9+2).

Наши: Кузьменко (19.54/6/-1), Михеев (15.03/0/+1) — Панарин (20.45/3/-1).

Ванкувер. Rogers Arena.

Выездная серия «Рейнджерс» до начала игры с «Ванкувером» впечатляла: «Сиэтл», «Калгари» и «Эдмонтон» были разбиты с общим счетом 10:2. В матче с «Ойлерз» для того, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности, не понадобилось даже участие Игоря Шестеркина — ветеран Джонатан Куик легко справился с атакой соперника, потерявшего главную звезду лиги Коннора Макдэвида.

В каждой игре сезона очки набирает российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, и матч в Ванкувере не стал исключением. Когда гости получили численное преимущество в два игрока, Панарин взял игру на себя и с кистей точно бросил в дальний угол.

«Ванкувер» в нынешнем сезоне также оставляет неплохое впечатление. Прежние лидеры на месте и держат уровень — Миллер, Петтерссон, Хьюз определяют игру команды. Пока не так ярок, как в прошлом сезоне, Андрей Кузьменко, но это и было ожидаемо. Зато удачно вернулся после тяжелой травмы Илья Михеев, набравший три очка в первых трех матчах сезона. Сегодня он был не так активен, а вот Миллер, например, забил характерный для себя гол, удачно подставив клюшку на пятаке.

Двойной малый штраф Ди Джузеппе в середине третьего периода, казалось, должен дать преимущество «Рейнджерс», но неточную передачу Фокса перехватил Майерс, который лично и организовал гол в ворота Шестеркина.

На счастье парней с Бродвея, в их составе есть Панарин, который сделал и второй гол «Рейнджерс». Фокс же реабилитировался за свою ошибку, удачно накатив на пятачок и подставив клюшку под прострел Панарина.

Вряд ли «Рейнджерс» были так сильны без своего большинства. Вот и третий гол гости забили при численном преимуществе. Разобрались все тот же Фокс и Зибанежад, который забил свой первый гол в сезоне.

«Кэнакс» героически отыгрались и вполне могли забирать два очка, но Андрей Кузьменко в овертайме не реализовал выход «один в ноль». А через несколько секунд после этого гости воспользовались нелепым падением Петтерссона и удачно убежали в контратаку.