Сезон имени Панарина: звезда «Рейнджерс» набирает очки в каждом матче!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)
Голы: Панарин — 4 (бол., Трочек, Зибанежад), 9:18 — 0:1. Миллер — 4 (бол., Гронек, Петтерссон), 35:57 — 1:1. Майерс — 2 (мен.), 49:06 — 2:1. Фокс — 3 (бол., Панарин, Зибанежад), 52:21 — 2:2. Зибанежад — 1 (бол., Фокс), 53:24 — 2:3. Суси — 2 (Гронек, Бовилье), 55:42 — 3:3. Миллер — 1 (Крайдер), 63:48 — 3:4.
Вратари: Десмит — Шестеркин.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 33 (7+9+11+6) — 24 (8+5+9+2).
Наши: Кузьменко (19.54/6/-1), Михеев (15.03/0/+1) — Панарин (20.45/3/-1).
Ванкувер. Rogers Arena.
Выездная серия «Рейнджерс» до начала игры с «Ванкувером» впечатляла: «Сиэтл», «Калгари» и «Эдмонтон» были разбиты с общим счетом 10:2. В матче с «Ойлерз» для того, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности, не понадобилось даже участие Игоря Шестеркина — ветеран Джонатан Куик легко справился с атакой соперника, потерявшего главную звезду лиги Коннора Макдэвида.
В каждой игре сезона очки набирает российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, и матч в Ванкувере не стал исключением. Когда гости получили численное преимущество в два игрока, Панарин взял игру на себя и с кистей точно бросил в дальний угол.
«Ванкувер» в нынешнем сезоне также оставляет неплохое впечатление. Прежние лидеры на месте и держат уровень — Миллер, Петтерссон, Хьюз определяют игру команды. Пока не так ярок, как в прошлом сезоне, Андрей Кузьменко, но это и было ожидаемо. Зато удачно вернулся после тяжелой травмы Илья Михеев, набравший три очка в первых трех матчах сезона. Сегодня он был не так активен, а вот Миллер, например, забил характерный для себя гол, удачно подставив клюшку на пятаке.
Двойной малый штраф Ди Джузеппе в середине третьего периода, казалось, должен дать преимущество «Рейнджерс», но неточную передачу Фокса перехватил Майерс, который лично и организовал гол в ворота Шестеркина.
На счастье парней с Бродвея, в их составе есть Панарин, который сделал и второй гол «Рейнджерс». Фокс же реабилитировался за свою ошибку, удачно накатив на пятачок и подставив клюшку под прострел Панарина.
Вряд ли «Рейнджерс» были так сильны без своего большинства. Вот и третий гол гости забили при численном преимуществе. Разобрались все тот же Фокс и Зибанежад, который забил свой первый гол в сезоне.
«Кэнакс» героически отыгрались и вполне могли забирать два очка, но Андрей Кузьменко в овертайме не реализовал выход «один в ноль». А через несколько секунд после этого гости воспользовались нелепым падением Петтерссона и удачно убежали в контратаку.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|12
|2
|Каролина
|9
|5
|4
|10
|3
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|9
|4
|Айлендерс
|7
|4
|3
|9
|5
|Филадельфия
|8
|4
|4
|9
|6
|Коламбус
|8
|3
|5
|8
|7
|Вашингтон
|7
|3
|4
|7
|8
|Питтсбург
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|7
|1
|15
|2
|Торонто
|8
|5
|3
|11
|3
|Монреаль
|8
|5
|3
|11
|4
|Детройт
|9
|5
|4
|11
|5
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|6
|Флорида
|7
|4
|3
|8
|7
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|8
|Баффало
|8
|3
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|8
|4
|4
|9
|4
|Нэшвилл
|8
|4
|4
|8
|5
|Миннесота
|8
|3
|5
|8
|6
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|7
|Аризона
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|8
|1
|17
|2
|Ванкувер
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Анахайм
|8
|4
|4
|8
|5
|Сиэтл
|9
|2
|7
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|1
|29.10
|01:00
|
Флорида – Сиэтл
|3 : 2
|29.10
|02:00
|
Монреаль – Виннипег
|4 : 3 Б
|29.10
|02:00
|
Питтсбург – Оттава
|2 : 5
|29.10
|02:00
|
Нэшвилл – Торонто
|3 : 2 ОТ
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|0 : 2
|29.10
|02:00
|
Бостон – Детройт
|4 : 1
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|3 : 4 ОТ
|29.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Вегас
|3 : 4 Б
|29.10
|20:00
|
Баффало – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|7
|18
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|9
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|9
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|9
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|8
|8
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|8
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32