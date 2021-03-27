Как же хорош Овечкин! Сделал дубль и вернулся в гонку лучших снайперов

Отставание от первого места — всего четыре шайбы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Овечкин — 16 (Кузнецов), 5:58 — 1:0. Бэкстрем — 13 (Уилсон, Шири), 11:50 — 2:0. Шири — 7 (Уилсон), 47:13 — 3:0. Овечкин — 17 (Кузнецов, Оши), 56:28 — 4:0.

Вратари: Самсонов — Уэджвуд.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (9+5+17) — 24 (8+11+5).

Наши: Кузнецов (17.20/4/+2), Овечкин (18.50/4/+2), Орлов (19.56/2/+2) — Куликов (17.38/1/-2), Мальцев (13.04/1/-1).

27 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Предыдущий матч между «Вашингтоном» и «Нью Джерси» завершился менее суток назад, составы команд изменений не претерпели, за исключением смены вратарей в обеих командах. В составе «Кэпиталс» Витек Ванечек, проведший не очень удачный предыдущий матч уступил место в воротах Илья Самсонову. Возвращение вышло для него удачным: Самсонов по итогам матча стал первой звездой, отразив 24 броска и сделав первый в сезоне шатаут.

Матч начался с атак «Нью-Джерси», но Илья Самсонов совершил пару сэйвов и не позволил своей команде пропустить в самом начале игры. Через пять минут после стартового свистка игра выровнялась, и «Вашингтон» стал совершать опасные выпады на ворота Скотта Веджвуда. Начало разгрому положил дуэт Овечкин-Кузнецов. Первый в центре чужой зоны оставил шайбу Евгению, который сместился в левый круг вбрасывания и вдоль ворот выдал шикарную передачу на оказавшегося на дальней штанге Александра Овечкина, который переправил шайбу в пустой угол.

Alex Ovechkin (@ovi8) is heating up in the goals department... ? pic.twitter.com/PwQm0BW2Q4 — NHL (@NHL) March 26, 2021

Поведя в счете, столичные и не думали сбавлять обороты. В начале второй половины Конор Шири и Том Уилсон сыграли в короткий пас вблизи чужих ворот, Уилсон сделал прострел на дальнюю штангу, где шайба нашла клюшку Никласа Бекстрёма, который сделал счёт 2:0 в пользу своей команды.

Второй период прошел под полным доминированием «Нью-Джерси». «Дьяволы» перебросали своих оппонентов 11-5, и только самоотверженная игра Самсонова на последнем рубеже позволила «Кэпиталз» выйти на третий отрезок матча, имея комфортное преимущество в две шайбы. Шири с Уилсоном, соорудившие второй гол, вновь заставили капитулировать защиту «Дьяволов». Том в чужой зоне возле борта обокрал защитника «Нью-Джерси», быстро сыграл в пас на Конора, и тот, сместившись немного к воротам, отличился.

Финальный счет установил Овечкин менее чем за четыре минуты до окончания матча. Кузнецов оказался в центре чужой зоны, мог бросать по воротам, но увидел находящегося в своем «офисе» Овечкина, выдал ему передачу, и тот в одно касание сделал счет 4:0 в пользу своей команды.

Шестая встреча в сезоне между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси» вновь завершилась победой столичной команды, которая вновь вышла на первое место Восточного дивизиона, имея игру в запасе перед «Нью-Йорк Айлендерс». Овечкин же забил уже свой 17-й в сезоне и, кажется, вернулся в гонку за титул лучшего снайпера сезона. До Мэттьюса и Макдэвида осталось всего четыре гола. Хотя всего две недели назад отставание было в три раза больше.

Следующий матч «Кэпиталз» проведет на своей площадке завтра, 28 марта, в 19:00 по московскому времени против «Рейнджерс» и попробует взять реванш у команды Панарина за поражение 1:3.

Максим Сычев