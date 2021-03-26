«Это был классический Овечкин». Что пишут в Северной Америке о победе «Вашингтона» над «Нью-Джерси»

Обзор североамериканской прессы.

Североамериканская пресса подводит итог матча и выделяет тройку российских игроков «Кэпиталз».

BNN: «Вашингтон» — сложный соперник, когда Овечкин находится в ударе"

Что пишут в Северной Америке о победе «Вашингтона» над «Нью-Джерси».

«Вашингтон» — сложный соперник для любого, когда Александр Овечкин находится в ударе. Еще тяжелее становится, когда просыпается Евгений Кузнецов.

Эта парочка получила несколько дней отдыха, после чего сыграла ключевую роль в победе «Кэпиталз» в овертайме. «Вашингтон» продолжает свое победное шествие. Команда выиграла 8 из последних 9 матчей.

Более того, «Столичные» выиграли все пять матчей в этом сезоне, когда встречались с «Нью-Джерси».

Sports Grind: «Овечкин забросил восьмую шайбу в последних девяти матчах»

Что пишут в Северной Америке о победе «Вашингтона» над «Нью-Джерси».

Евгений Кузнецов забил два гола, Александр Овечкин продолжил свою результативную серию, а «Вашингтон» снова сломил сопротивление «Нью-Джерси».

Кузнецов, Овечкин и еще один их соотечественник — Дмитрий Орлов — разыгрались в последнее время. И именно они внесли основной вклад в результат матча, который прервал наклевывающуюся победную серию «Нью-Джерси».

Овечкин забросил восьмую шайбу в последних девяти матчах. А ведь старт регулярного чемпионата выдался не таким результативным для игрока, который в списке снайперов за всю историю лиги уступает только пятерым хоккеистам.

RMNB: «Редкий российский хет-трик»

Что пишут в Северной Америке о победе «Вашингтона» над «Нью-Джерси».

Александр Овечкин забил 721-й гол в карьере, отличившись в матче против «Нью-Джерси».

Это был классический Овечкин. Бросок из любимой точки Ови. Но с одной поправкой: это случилось в равных составах.

Это седьмая шайба для Александра в последних семи матчах. 15-й гол в сезоне. До Марселя Дионна (731 гол) осталось 10 шайб. Пятое место в списке лучших снайперов в истории все ближе.

Ассистентами Овечкина в этом случае выступили Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Редкий «российский хет-трик». Более того, все три российских игрока отличились в этой встрече.

Scorlov said NOT SO FAST pic.twitter.com/6kohe16xaW — Washington Capitals (@Capitals) March 25, 2021

What an angle from Kuzy ? pic.twitter.com/tmRNAhNdKN — Washington Capitals (@Capitals) March 26, 2021

Овечкин, в свою очередь, также помог отличиться уже Кузнецову.

TSN: «Кузнецов понял, чего от него хочет тренерский штаб»

Что пишут в Северной Америке о победе «Вашингтона» над «Нью-Джерси».

Евгений Кузнецов не выходил на лед на протяжении двух недель из-за коронавируса. Он пропустил восемь матчей, а потом еще некоторое время набирал форму. Его партнеры по команде Александр Овечкин и Дмитрий также пропустил несколько игр из-за попадания в ковид-протокол.

С тех пор уже прошло больше месяца. И трое россиян выходят на проектную мощность, что становится очень неприятной новостью для соперников «Вашингтона».

Все трое отличились в матче против «Нью-Джерси». Если они сохранят такую же результативность, то достанется не только «Дэвилз».

Цифры говорят сами за себя. Кузнецов набрал девять очков в последних 8 матчах, хотя до этого в его активе было 6 очков в 14 встречах. Овечкин забил 8 голов в последних 9 матчах, хотя до этого отличился 7 раз в 14 встречах. У Орлова до матча с «Нью-Джерси» был только 1 гол в 18 играх.

Овечкин постепенно, но неумолимо приближается к Марселю Дионну в списке лучших снайперов всех времен. Главный тренер Питер Лавиолетт отметил игру Орлова. Но больше всего радует Кузнецов, который, кажется, наконец-то понял, чего от него хочет тренерский штаб.