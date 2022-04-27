27 апреля «Вашингтон» примет «Айлендерс», а «Питтсбург» сыграет с «Эдмонтоном»

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В ночь с 26 на 27 апреля состоятся очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Бостон» — «Флорида» — 02.00 по московскому времени

«Рейнджерс» — «Каролина» — 02.00

«Оттава» — «Нью-Джерси» — 02.00

«Питтсбург» — «Эдмонтон» — 02.00

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 02.00

«Вашингтон» — «Айлендерс» — 02.00

«Торонто» — «Детройт» — 02.00

«Миннесота» — «Аризона» — 03.00

«Нэшвилл» — «Калгари» — 03.00

«Даллас» — «Вегас» — 03.30

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 04.30

«Ванкувер» — «Сиэтл» — 05.00

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 05.30

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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