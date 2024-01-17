«Вашингтон» вновь побеждает без Овечкина. Когда он вернется?
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Анахайм» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бир — 1 (Оши, Дженсен), 19:22 — 1:0. Уилсон — 12 (п.в., Фехервари, Дауд), 59:02 — 2:0.
Вратари: Кемпер — Гибсон (57:15 — 59:02, 59:08).
Штраф: 11 — 9.
Броски: 28 (9+11+8) — 24 (3+9+12).
Наши: Алексеев (16.51/0/0), Кузнецов (14.31/0/+1) — Любушкин (21.46/1/-1).
17 января. Вашингтон. Capital One Arena.
Александр Овечкин не попадает в состав «Вашингтона» уже третью игру подряд. Утром в день игры, по сообщениям местным журналистов, «Кэпиталз» во время раскатки не делились на звенья, а Овечкин даже катался с командой. Поэтому решение об участии главной звезды вновь принималось непосредственно перед игрой с «Анахаймом». Спенсер Карбери то ли сам, то ли совместно с Александром решил не рисковать его здоровьем. Учитывая этот факт, можно надеяться, что уже скоро Овечкин вернется в состав.
Первый период матча выдался непростым для просмотра. Будто обе команды в принципе не ставили для себя цель забросить шайбу. «Анахайм» за первые 20 минут встречи нанес лишь 3 броска в створ.
Однако единственный гол в матче (в ворота с вратарем) случился именно в первом периоде.
Защитник Итан Бир забросил свою первую шайбу за «Вашингтон», добив ее в ворота после броска Ти Джея Оши. Кажется, Спенсеру Карбери удалось найти еще одну рабочую связку. Тройка Оши — Строум — Пачиоретти отличалась во всех трех матчах, в которых отсутствовал Овечкин.
Лидером по игровому времени в составе «Кэпиталз» стала вторая тройка с Протасом. При ней на льду «Анахайм» не мог создать что-то, даже отдаленное напоминающее опасный момент.
Второй и третий период выдались более событийными по созданным моментам, но ни Дарси Кемпер, ни Джон Гибсон не позволили сопернику поразить их ворота. Для Кемпера этот «сухарь» стал первым в этом сезоне. Наконец-то канадец показал ту игру, которой от него ждут в «Вашингтоне».
Совсем незаметен на льду Евгений Кузнецов. Статистика российского форварда ужасает: в последних 17 матчах на его счету всего 3 (1+2) очка. В матче с «Анахаймом» его тройка стала худшей по игровому времени.
«Вашингтон» продолжает борьбу за плей-офф. По потерянным очкам «Кэпиталз» уже входят в заветный топ-8, опережая «Тампу» и «Детройт», «Айлендерс».
У Овечкина в этом сезоне по-прежнему 8 шайб. С таким графиком зарубиться с Гретцки будет проблематично. Александру надо возвращаться на лед и попробовать догнать хотя бы Кросби, который в этом сезоне уже настрелял 26 голов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|58
|2
|Филадельфия
|44
|24
|20
|54
|3
|Каролина
|43
|24
|19
|53
|4
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|5
|Вашингтон
|42
|21
|21
|48
|6
|Айлендерс
|44
|19
|25
|48
|7
|Нью-Джерси
|41
|22
|19
|47
|8
|Коламбус
|44
|14
|30
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|26
|17
|61
|2
|Флорида
|43
|27
|16
|57
|3
|Торонто
|42
|21
|21
|50
|4
|Детройт
|43
|22
|21
|49
|5
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|6
|Монреаль
|43
|18
|25
|43
|7
|Баффало
|44
|19
|25
|42
|8
|Оттава
|39
|15
|24
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|29
|14
|62
|2
|Колорадо
|45
|29
|16
|61
|3
|Даллас
|43
|26
|17
|57
|4
|Нэшвилл
|44
|24
|20
|49
|5
|Аризона
|42
|21
|21
|45
|6
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|44
|7
|Миннесота
|43
|18
|25
|41
|8
|Чикаго
|44
|13
|31
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|44
|29
|15
|62
|2
|Вегас
|44
|25
|19
|55
|3
|Лос-Анджелес
|41
|21
|20
|50
|4
|Эдмонтон
|40
|24
|16
|49
|5
|Калгари
|44
|21
|23
|47
|6
|Сиэтл
|44
|19
|25
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
|17.01
|03:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|5 : 2
|17.01
|03:00
|
Оттава – Колорадо
|4 : 7
|17.01
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|2 : 0
|17.01
|04:00
|
Даллас – Лос-Анджелес
|5 : 1
|17.01
|04:00
|
Виннипег – Айлендерс
|4 : 2
|17.01
|04:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|2 : 1 Б
|17.01
|05:00
|
Эдмонтон – Торонто
|4 : 2
|17.01
|05:00
|
Калгари – Аризона
|3 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|45
|72
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|34
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|43
|32
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|5
|1.61