Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:10

«Вашингтон» вновь побеждает без Овечкина. Когда он вернется?

«Вашингтон» победил «Анахайм» в матче НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бек Маленстин и Ник Дауд.
Фото USA Today Sports
«Столичные» всухую переиграли «Анахайм» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Анахайм» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бир — 1 (Оши, Дженсен), 19:22 — 1:0. Уилсон — 12 (п.в., Фехервари, Дауд), 59:02 — 2:0.
Вратари: Кемпер — Гибсон (57:15 — 59:02, 59:08).
Штраф: 11 — 9.
Броски: 28 (9+11+8) — 24 (3+9+12).
Наши: Алексеев (16.51/0/0), Кузнецов (14.31/0/+1) — Любушкин (21.46/1/-1).
17 января. Вашингтон. Capital One Arena.

Александр Овечкин не попадает в состав «Вашингтона» уже третью игру подряд. Утром в день игры, по сообщениям местным журналистов, «Кэпиталз» во время раскатки не делились на звенья, а Овечкин даже катался с командой. Поэтому решение об участии главной звезды вновь принималось непосредственно перед игрой с «Анахаймом». Спенсер Карбери то ли сам, то ли совместно с Александром решил не рисковать его здоровьем. Учитывая этот факт, можно надеяться, что уже скоро Овечкин вернется в состав.

Первый период матча выдался непростым для просмотра. Будто обе команды в принципе не ставили для себя цель забросить шайбу. «Анахайм» за первые 20 минут встречи нанес лишь 3 броска в створ.

Однако единственный гол в матче (в ворота с вратарем) случился именно в первом периоде.

Защитник Итан Бир забросил свою первую шайбу за «Вашингтон», добив ее в ворота после броска Ти Джея Оши. Кажется, Спенсеру Карбери удалось найти еще одну рабочую связку. Тройка Оши — Строум — Пачиоретти отличалась во всех трех матчах, в которых отсутствовал Овечкин.

Лидером по игровому времени в составе «Кэпиталз» стала вторая тройка с Протасом. При ней на льду «Анахайм» не мог создать что-то, даже отдаленное напоминающее опасный момент.

Игроки &laquo;Вашингтона&raquo; после победы. «Вашингтон» переиграл «Анахайм»

Второй и третий период выдались более событийными по созданным моментам, но ни Дарси Кемпер, ни Джон Гибсон не позволили сопернику поразить их ворота. Для Кемпера этот «сухарь» стал первым в этом сезоне. Наконец-то канадец показал ту игру, которой от него ждут в «Вашингтоне».

Совсем незаметен на льду Евгений Кузнецов. Статистика российского форварда ужасает: в последних 17 матчах на его счету всего 3 (1+2) очка. В матче с «Анахаймом» его тройка стала худшей по игровому времени.

«Вашингтон» продолжает борьбу за плей-офф. По потерянным очкам «Кэпиталз» уже входят в заветный топ-8, опережая «Тампу» и «Детройт», «Айлендерс».

У Овечкина в этом сезоне по-прежнему 8 шайб. С таким графиком зарубиться с Гретцки будет проблематично. Александру надо возвращаться на лед и попробовать догнать хотя бы Кросби, который в этом сезоне уже настрелял 26 голов.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
7
Читайте также
Андреева разгромила Онс Жабер во втором круге Australian Open
Гоночная команда «Махиндра» уволила девушку-бота из-за протестов в соцсетях
В МО РФ сообщили об уничтожении ракет РСЗО RM-70 Vampire и перехвате БПЛА ВСУ
Капитан ВМС США заявил об отсутствии у Украины друзей в Белом доме
Сенат согласился продолжить работу над проектом финансирования ведомств США
Байден обсудит с лидерами конгресса США помощь Украине и Израилю
Популярное видео
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Вашингтон» — «Анахайм»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире
Овечкин тренируется с командой перед матчем с «Анахаймом»
Врач Резепов назвал причины спада Овечкина в этом сезоне
Последний сезон в карьере Гретцки в 38 лет: всего 9 голов, затмил всех на Матче звезд, но не попал в плей-офф
Панарин побил рекорд канадской легенды. Его «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» без Овечкина
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вторая тяжелая история за полгода. Карьера Ничушкина удивляет взлетами и падениями
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 58
2 Филадельфия 44 24 20 54
3 Каролина 43 24 19 53
4 Питтсбург 42 21 21 48
5 Вашингтон 42 21 21 48
6 Айлендерс 44 19 25 48
7 Нью-Джерси 41 22 19 47
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 26 17 61
2 Флорида 43 27 16 57
3 Торонто 42 21 21 50
4 Детройт 43 22 21 49
5 Тампа-Бэй 44 22 22 49
6 Монреаль 43 18 25 43
7 Баффало 44 19 25 42
8 Оттава 39 15 24 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 45 29 16 61
3 Даллас 43 26 17 57
4 Нэшвилл 44 24 20 49
5 Аризона 42 21 21 45
6 Сент-Луис 42 21 21 44
7 Миннесота 43 18 25 41
8 Чикаго 44 13 31 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 44 29 15 62
2 Вегас 44 25 19 55
3 Лос-Анджелес 41 21 20 50
4 Эдмонтон 40 24 16 49
5 Калгари 44 21 23 47
6 Сиэтл 44 19 25 47
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
Результаты / календарь
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
17.01 03:00
Рейнджерс – Сиэтл
 5 : 2
17.01 03:00
Оттава – Колорадо
 4 : 7
17.01 03:00
Вашингтон – Анахайм
 2 : 0
17.01 04:00
Даллас – Лос-Анджелес
 5 : 1
17.01 04:00
Виннипег – Айлендерс
4 : 2
17.01 04:30
Чикаго – Сан-Хосе
 2 : 1 Б
17.01 05:00
Эдмонтон – Торонто
 4 : 2
17.01 05:00
Калгари – Аризона
 3 : 2 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 72
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 45 72
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 61
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 41 34
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 43 32
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 28
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 5 1.61

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости