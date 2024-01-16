Вторая тяжелая история за полгода. Карьера Ничушкина удивляет взлетами и падениями
Валерию Ничушкину хочется только пожелать сил и терпения. Меньше чем за год нападающий «Колорадо» во второй раз попал в неприятную ситуацию, которая бьет по репутации и мешает карьере. 15 января разлетелась новость о включении нападающего в программу помощи игрокам НХЛ. За советами профессионалов обращаются хоккеисты, имеющие серьезные сложности с алкоголем или наркотиками либо столкнувшиеся с психологическими трудностями. Коллега Михаил Зислис сообщил, что в случае с Ничушкиным не замешаны алкоголь и наркотики.
Тем не менее не будем отрицать, что Валерий снова столкнулся с большими проблемами, из-за которых пришлось временно приостановить карьеру.
На дурные мысли наводит сам факт второго обращения в программу помощи. Первый инцидент случился во время прошлого плей-офф, когда «Эвеланш» играли с «Сиэтлом». Ничушкин пропустил пять матчей серии из-за мутной истории в гостинице. То ли в номере Валерия, то ли в лобби отеля обнаружили пьяную украинскую девушку, которая оказала сопротивление прибывшему на место командному врачу. «Колорадо» отреагировало на ситуацию выводом форварда из состава. Ничушкин улетел в Денвер, а клуб обошелся без публичных комментариев. В этот раз «Лавины» оперативно разместили пресс-релиз, в том числе со словами самого Валерия.
Комментарий Ничушкина не добавил ситуации ясности. Очевидно одно — в жизни нападающего появились обстоятельства, которые мешают играть в хоккей. В такие моменты есть вещи поважнее клюшек и шайб. Отсутствие Валерия ударит по «Колорадо». Россиянин — ценный форвард топ-6, который полезен как в равных составах, так и в большинстве. О весеннем происшествии быстро забыли, как только начался новый сезон. И начался для Ничушкина он бесподобно. Форвард опережает график «очко за матч» и входит в четверку лучших бомбардиров «Лавин». Никаких намеков на личные проблемы Валерий не подавал, а лишь играл в хоккей и помогал «Колорадо».
Хочется верить, что и сейчас включение в программу помощи не отразится на Ничушкине. И Валерий вернется на лед так же лихо, как и в октябре. За карьеру челябинец переборол немало трудностей. Было время, когда нападающий не забивал 91 матч подряд. 91! Случалось, что спрос на Ничушкина в НХЛ падал почти до нуля. Пробиваться к славе, Кубку Стэнли и большому контракту пришлось через скромное соглашение с «Колорадо» — на год и 850 тысяч долларов, которые Валерий получил от генменеджера «Эвеланш» Джо Сакика в сезоне-2019/20. Кажется, трудности только закалили характер игрока. Ничушкин не сдавался. Не сломался, когда не забивал больше сезона. Справился с неприятными травмами и стал лидером топ-клуба.
Теперь главное — полностью разобраться с личными проблемами, чтобы они не мешали хоккею. В любом серьезном деле важна концентрация. Сейчас, кажется, Ничушкину она может только сниться. С таким расфокусом тяжело думать о тренировках и переваривать тренерскую установку. Сам себя не обманешь. Когда голова забита другим, то и тело не слушается. Ничушкин — сильный хоккеист, который прошел самые разные препятствия за карьеру. Не сомневаюсь, что Валерий справится и с новым вызовом, который сделает его только сильнее. Биг Вэл нужен «Колорадо» в плей-офф.
|Столичный дивизион
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|П
|О
|1
|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|24
|20
|54
|3
|Каролина
|43
|24
|19
|53
|4
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|5
|Айлендерс
|43
|19
|24
|48
|6
|Нью-Джерси
|41
|22
|19
|47
|7
|Вашингтон
|41
|20
|21
|46
|8
|Коламбус
|44
|14
|30
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|26
|17
|61
|2
|Флорида
|43
|27
|16
|57
|3
|Торонто
|41
|21
|20
|50
|4
|Детройт
|43
|22
|21
|49
|5
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|6
|Монреаль
|43
|18
|25
|43
|7
|Баффало
|44
|19
|25
|42
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|44
|28
|16
|59
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|44
|24
|20
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|44
|7
|Миннесота
|43
|18
|25
|41
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|44
|29
|15
|62
|2
|Вегас
|44
|25
|19
|55
|3
|Лос-Анджелес
|40
|21
|19
|50
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|43
|19
|24
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|43
|15
|28
|31
|8
|Сан-Хосе
|44
|10
|34
|23
|16.01
|02:00
|
Вегас – Нэшвилл
|4 : 1
|16.01
|02:00
|
Миннесота – Айлендерс
|5 : 0
|16.01
|03:00
|
Монреаль – Колорадо
|4 : 3
|16.01
|04:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|2 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|44
|70
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|43
|32
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41