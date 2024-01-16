Вторая тяжелая история за полгода. Карьера Ничушкина удивляет взлетами и падениями

Верим, что ситуация, в которую угодил российский лидер «Колорадо», не отразится на карьере.

Валерию Ничушкину хочется только пожелать сил и терпения. Меньше чем за год нападающий «Колорадо» во второй раз попал в неприятную ситуацию, которая бьет по репутации и мешает карьере. 15 января разлетелась новость о включении нападающего в программу помощи игрокам НХЛ. За советами профессионалов обращаются хоккеисты, имеющие серьезные сложности с алкоголем или наркотиками либо столкнувшиеся с психологическими трудностями. Коллега Михаил Зислис сообщил, что в случае с Ничушкиным не замешаны алкоголь и наркотики.

Тем не менее не будем отрицать, что Валерий снова столкнулся с большими проблемами, из-за которых пришлось временно приостановить карьеру.

На дурные мысли наводит сам факт второго обращения в программу помощи. Первый инцидент случился во время прошлого плей-офф, когда «Эвеланш» играли с «Сиэтлом». Ничушкин пропустил пять матчей серии из-за мутной истории в гостинице. То ли в номере Валерия, то ли в лобби отеля обнаружили пьяную украинскую девушку, которая оказала сопротивление прибывшему на место командному врачу. «Колорадо» отреагировало на ситуацию выводом форварда из состава. Ничушкин улетел в Денвер, а клуб обошелся без публичных комментариев. В этот раз «Лавины» оперативно разместили пресс-релиз, в том числе со словами самого Валерия.

Фото USA Today Sports

Комментарий Ничушкина не добавил ситуации ясности. Очевидно одно — в жизни нападающего появились обстоятельства, которые мешают играть в хоккей. В такие моменты есть вещи поважнее клюшек и шайб. Отсутствие Валерия ударит по «Колорадо». Россиянин — ценный форвард топ-6, который полезен как в равных составах, так и в большинстве. О весеннем происшествии быстро забыли, как только начался новый сезон. И начался для Ничушкина он бесподобно. Форвард опережает график «очко за матч» и входит в четверку лучших бомбардиров «Лавин». Никаких намеков на личные проблемы Валерий не подавал, а лишь играл в хоккей и помогал «Колорадо».

Хочется верить, что и сейчас включение в программу помощи не отразится на Ничушкине. И Валерий вернется на лед так же лихо, как и в октябре. За карьеру челябинец переборол немало трудностей. Было время, когда нападающий не забивал 91 матч подряд. 91! Случалось, что спрос на Ничушкина в НХЛ падал почти до нуля. Пробиваться к славе, Кубку Стэнли и большому контракту пришлось через скромное соглашение с «Колорадо» — на год и 850 тысяч долларов, которые Валерий получил от генменеджера «Эвеланш» Джо Сакика в сезоне-2019/20. Кажется, трудности только закалили характер игрока. Ничушкин не сдавался. Не сломался, когда не забивал больше сезона. Справился с неприятными травмами и стал лидером топ-клуба.

Фото USA Today Sports

Теперь главное — полностью разобраться с личными проблемами, чтобы они не мешали хоккею. В любом серьезном деле важна концентрация. Сейчас, кажется, Ничушкину она может только сниться. С таким расфокусом тяжело думать о тренировках и переваривать тренерскую установку. Сам себя не обманешь. Когда голова забита другим, то и тело не слушается. Ничушкин — сильный хоккеист, который прошел самые разные препятствия за карьеру. Не сомневаюсь, что Валерий справится и с новым вызовом, который сделает его только сильнее. Биг Вэл нужен «Колорадо» в плей-офф.