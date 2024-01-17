«Вашингтон» переиграл «Анахайм»

«Вашингтон» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Заброшенными шайбами отметились защитник Итан Бир и нападающий Том Уилсон.

«Вашингтон» с 48 очками занимает 11-е место в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 31 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Анахайм» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бир — 1 (Оши, Дженсен), 19:22 — 1:0. Уилсон — 12 (п.в., Фехервари, Дауд), 59:02 — 2:0.

Вратари: Кемпер — Гибсон (57:15 — 59:02, 59:08).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 28 (9+11+8) — 24 (3+9+12).

Наши: Алексеев (16.51/0/0), Кузнецов (14.31/0/+1) — Любушкин (21.46/1/-1).

17 января. Вашингтон. Capital One Arena.