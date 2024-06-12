Дзюба выложил фото в костюме Человека-паука в День России

Бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в День России выложил фотографию в костюме Человека-паука.

35-летний футболист поделился фотографией в соцсетях. На снимке он позирует в костюме Человека-паука на фоне российского флага.

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая. Его контракт с командой был рассчитан до конца июня. Нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее Дзюба выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».