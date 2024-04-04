Есть рекорд! Кучеров побил свое же достижение и достиг исторической отметки
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Хедман — 13 (Кучеров, Хагель), 10:03 — 0:1. Мэттьюс — 63 (бол., Райлли, Таварес), 19:00 — 1:1. Пойнт — 43 (Кучеров, Дюклер), 22:54 — 1:2. Стэмкос — 32 (Хагель, Флери), 28:47 — 1:3. Пол — 20 (Раддиш, Кучеров), 54:19 — 1:4.
Вратари: Уолл — Василевский.
Штраф: 13 — 15.
Броски: 29 (11+14+4) — 26 (4+10+12).
Наши: Любушкин (15.30/0/-1) — Кучеров (17.24/2/+2).
4 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 18 648 зрителей
Никита Кучеров продолжает на всех мощностях нестись к своему второму «Арт Росс Трофи» в карьере, не сбавляя под давлением идущих с ним ноздря в ноздрю Нэйтана Маккиннона и Коннора Макдэвида. Не остановил парня из Майкопа этой ночью и набравший неплохой ход «Торонто» с великолепным Остоном Мэттьюсом.
Уже в середине первого периода Кучеров просто поднял шайбу на синюю линию Виктору Хедману, который бросил с кистей и открыл счет на отложенном штрафе. Этот рядовой пас помог ему набрать 128-е очко в регулярке и повторить собственный рекорд результативности, установленный в сезоне-2018/19.
И тянуть с его обновлением звезда команды из Флориды не стала. В начале второй двадцатиминутки Никита мгновенно сориентировался под давлением Ильи Любушкина и великолепно увидел позабытого на пятачке Брейдена Пойнта — канадец не дал пропасть классной передаче и вывел гостей вперед.
Приправил же прекрасный вечер уроженец Майкопа третьим ассистом за 6 минут до финальной сирены. Изначально лига не углядела его касание шайбы незадолго до гола Ника Пола. Однако вскоре добавила в его копилку еще одно очко, которое стало уже 130-м в этом чемпионате. Помимо Кучерова эта отметка за последние 30 лет покорялась всего лишь четверым игрокам — Уэйну Грецтки, Марио Лемье, Коннору Макдэвиду и Яромиру Ягру.
Очередной ассистентский хет-трик позволил 86-му номеру «Молний» оторваться на три очка от Маккиннона и снова выйти на чистое первое место в списке лучших бомбардиров сезона. Вспоминая, как легко фронтмен «Эвеланш» сжирает эти отставания, расслабляться ни в коем случае нельзя. Тем более что в четырех очках от него располагается откатавший вхолостую сегодняшнюю игру с «Далласом» Макдэвид. Развязка уже близка, и тем интереснее будет наблюдать за последними матчами «Тампы», «Колорадо» и «Эдмонтона». А пока просто констатируем факт — мы живем в эпоху гения, и это здорово.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|76
|51
|25
|106
|2
|Каролина
|75
|47
|28
|101
|3
|Филадельфия
|76
|36
|40
|83
|4
|Вашингтон
|74
|36
|38
|82
|5
|Айлендерс
|75
|33
|42
|81
|6
|Питтсбург
|75
|34
|41
|79
|7
|Нью-Джерси
|76
|36
|40
|76
|8
|Коламбус
|75
|25
|50
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|76
|44
|32
|103
|2
|Флорида
|76
|47
|29
|99
|3
|Торонто
|75
|43
|32
|95
|4
|Тампа-Бэй
|75
|42
|33
|91
|5
|Детройт
|75
|37
|38
|82
|6
|Баффало
|76
|36
|40
|77
|7
|Оттава
|74
|33
|41
|70
|8
|Монреаль
|74
|29
|45
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|76
|48
|28
|105
|2
|Колорадо
|75
|47
|28
|100
|3
|Виннипег
|75
|45
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|90
|5
|Сент-Луис
|75
|40
|35
|84
|6
|Миннесота
|74
|36
|38
|82
|7
|Аризона
|75
|31
|44
|67
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|76
|47
|29
|102
|2
|Эдмонтон
|74
|45
|29
|95
|3
|Вегас
|75
|42
|33
|92
|4
|Лос-Анджелес
|75
|39
|36
|89
|5
|Сиэтл
|75
|31
|44
|75
|6
|Калгари
|74
|34
|40
|73
|7
|Анахайм
|76
|25
|51
|54
|8
|Сан-Хосе
|74
|17
|57
|42
|4.04
|02:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|4 : 3
|4.04
|02:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.04
|04:00
|
Даллас – Эдмонтон
|5 : 0
|4.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|5 : 2
|4.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|1 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|130
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|75
|127
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|126
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|74
|63
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|73
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|76
|52
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5