Есть рекорд! Кучеров побил свое же достижение и достиг исторической отметки

Никита набрал уже 130 очков в этом сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Хедман — 13 (Кучеров, Хагель), 10:03 — 0:1. Мэттьюс — 63 (бол., Райлли, Таварес), 19:00 — 1:1. Пойнт — 43 (Кучеров, Дюклер), 22:54 — 1:2. Стэмкос — 32 (Хагель, Флери), 28:47 — 1:3. Пол — 20 (Раддиш, Кучеров), 54:19 — 1:4.

Вратари: Уолл — Василевский.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 29 (11+14+4) — 26 (4+10+12).

Наши: Любушкин (15.30/0/-1) — Кучеров (17.24/2/+2).

4 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 18 648 зрителей

Никита Кучеров продолжает на всех мощностях нестись к своему второму «Арт Росс Трофи» в карьере, не сбавляя под давлением идущих с ним ноздря в ноздрю Нэйтана Маккиннона и Коннора Макдэвида. Не остановил парня из Майкопа этой ночью и набравший неплохой ход «Торонто» с великолепным Остоном Мэттьюсом.

Уже в середине первого периода Кучеров просто поднял шайбу на синюю линию Виктору Хедману, который бросил с кистей и открыл счет на отложенном штрафе. Этот рядовой пас помог ему набрать 128-е очко в регулярке и повторить собственный рекорд результативности, установленный в сезоне-2018/19.

И тянуть с его обновлением звезда команды из Флориды не стала. В начале второй двадцатиминутки Никита мгновенно сориентировался под давлением Ильи Любушкина и великолепно увидел позабытого на пятачке Брейдена Пойнта — канадец не дал пропасть классной передаче и вывел гостей вперед.

Приправил же прекрасный вечер уроженец Майкопа третьим ассистом за 6 минут до финальной сирены. Изначально лига не углядела его касание шайбы незадолго до гола Ника Пола. Однако вскоре добавила в его копилку еще одно очко, которое стало уже 130-м в этом чемпионате. Помимо Кучерова эта отметка за последние 30 лет покорялась всего лишь четверым игрокам — Уэйну Грецтки, Марио Лемье, Коннору Макдэвиду и Яромиру Ягру.

Очередной ассистентский хет-трик позволил 86-му номеру «Молний» оторваться на три очка от Маккиннона и снова выйти на чистое первое место в списке лучших бомбардиров сезона. Вспоминая, как легко фронтмен «Эвеланш» сжирает эти отставания, расслабляться ни в коем случае нельзя. Тем более что в четырех очках от него располагается откатавший вхолостую сегодняшнюю игру с «Далласом» Макдэвид. Развязка уже близка, и тем интереснее будет наблюдать за последними матчами «Тампы», «Колорадо» и «Эдмонтона». А пока просто констатируем факт — мы живем в эпоху гения, и это здорово.