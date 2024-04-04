«Могу быть намного лучше». Кучеров переписал российский рекорд всех времен
«Это хорошее чувство»
Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в гостевом матче «Тампы» с «Торонто» (4:1). Форвард первым в этом регулярном чемпионате вышел на отметку в 130 очков — 42 гола и 88 передач в 74 играх, теперь переписал все личные рекорды (снайперский, ассистентский и бомбардирский). 86-й номер «Лайтнинг» превзошел свой рекорд результативности для всех россиян в истории лиги — 128 очков в сезоне-2018/19. Пять лет назад нападающий на балл опередил Александра Могильного, теперь может поднять планку национального достижения еще выше. То же самое касается и лучшего клубного результата.
«Очевидно, я знал [о рекорде]. Это хорошее чувство. И чувствую еще лучше, потому что мы выиграли. Знаете ли, я счастлив», — сказал Кучеров. И в своем фирменном стиле немногословного гения добавил: «Мы придерживались игрового плана весь матч, старались следовать нашей игре и нашли способ победить».
«Конечно», — так Никита отреагировал на вопрос, чувствует ли он себя комфортно при такой игре перед плей-офф. И снова не удивил ответом, говоря об уверенных действиях команды, в том числе в защите: «Что ж, у нас есть игровой план, знаете, мы просто ему следуем».
«Нет, я считаю, что еще могу быть намного лучше. Знаете ли, многие ребята в этой комнате [и в этой раздевалке] могут быть лучше. И надеюсь, что мы будем лучше», — сказал Кучеров о своем уровне и его оценке.
Россиянин выдал новое шоу на льду «Торонто», с которым у «Тампы» особые отношения с учетом конкуренции в одном дивизионе и результатов в плей-офф. В начале февраля во время Матча звезд на этой арене форвард не скрывал важности личных достижений в бомбардирской гонке после командных успехов. Двукратный обладатель Кубка Стэнли получил особый прием от публики, которую завел своим демонстративно несоревновательным отношением к конкурсам.
«Он особенный»
Кучеров поучаствовал в голах Виктора Хедмана (при розыгрыше отложенного штрафа), Брэйдена Пойнта (с пасом из-за ворот под давлением Ильи Любушкина) и Ника Пола (едва заметно коснулся шайбы при отборе в своей зоне). Без его передач в Торонто забил только главный снайпер команды — Стивен Стэмкос.
«Он особенный игрок. Вы как бы смотрите за его игрой и пытаетесь сделать это на тренировке, но это совсем не похоже на то, что он делает в игре. Его видение, катание, руки, бросок, хитрость, что ни назови, вы просто смотрите на его игру — и это сумасшествие. Этот пас, обработка, игра в касание от борта, короткий пас прямо на Пойнта и другой пас из-за ворот, такое не увидишь в каждом матче, а он так играет по всей площадке», — сказал Пол.
Кучеров набрал 7 (1+6) очков в четырех матчах. Он начал новую результативную серию после завершения рекордной — из 13 игр, форвард не оставался без набранных очков больше месяца с 22 февраля по 23 марта.
«Я стою здесь каждый вечер и надеюсь, что другие люди видят, насколько он уникальный талант. И вы не сможете быть таким без внутреннего драйва. И если вы посмотрите, как он сыграл третий период, боролся и был на первом плане, делал все те вещи, что и другие игроки, но не получает за это столько похвалы, это просто прекрасный пример. Он нужен нам в больших матчах, он был просто невероятен», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
«Лайтнинг» уверенно идут в кубковой восьмерке Восточной конференции как претендент на первую из двух «уайлд кард» и за семь матчей до конца регулярки до четырех очков сократили отставание от «Торонто» и третьего места в Атлантическом дивизионе. Одной из главных звезд игры соседей по таблице стал Андрей Василевский. Голкипер отразил 28 бросков, ему забил только Остон Мэттьюс. Американский центрфорвард провел 63-й гол в сезоне и продолжает поднимать планку личного результата, теперь в паре шагов от достижения Александра Овечкина и рекорда века для снайперов в современной истории лиги в 65 шайб.
«Кучеросс»
Сайт НХЛ в заглавном материале о матче «Тампы» с «Торонто» обыграл фамилию Кучерова и название приза лучшему бомбардиру сезона «Арт Росс Трофи». Никита долго лидировал в списке самых результативных игроков регулярки осенью и зимой. В марте россиянин несколько раз разменивался на вершине с Нэйтаном Маккинноном и шел с конкурентом на заметной или минимальной дистанции, к ним вплотную подбирался Коннор Макдэвид.
У лучшего бомбардира НХЛ-2018/19 Кучерова теперь 130 (42+88) очков, у Маккиннона — 127 (47+80) и те же 7 матчей до конца регулярки, у самого результативного игрока последних лет Макдэвида — 126 (29+97) и 8 игр в запасе. Гонка продолжается.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|76
|51
|25
|106
|2
|Каролина
|75
|47
|28
|101
|3
|Филадельфия
|76
|36
|40
|83
|4
|Вашингтон
|74
|36
|38
|82
|5
|Айлендерс
|75
|33
|42
|81
|6
|Питтсбург
|75
|34
|41
|79
|7
|Нью-Джерси
|76
|36
|40
|76
|8
|Коламбус
|75
|25
|50
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|76
|44
|32
|103
|2
|Флорида
|76
|47
|29
|99
|3
|Торонто
|75
|43
|32
|95
|4
|Тампа-Бэй
|75
|42
|33
|91
|5
|Детройт
|75
|37
|38
|82
|6
|Баффало
|76
|36
|40
|77
|7
|Оттава
|74
|33
|41
|70
|8
|Монреаль
|74
|29
|45
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|76
|48
|28
|105
|2
|Колорадо
|75
|47
|28
|100
|3
|Виннипег
|75
|45
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|90
|5
|Сент-Луис
|75
|40
|35
|84
|6
|Миннесота
|74
|36
|38
|82
|7
|Аризона
|75
|31
|44
|67
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|76
|47
|29
|102
|2
|Эдмонтон
|74
|45
|29
|95
|3
|Вегас
|75
|42
|33
|92
|4
|Лос-Анджелес
|75
|39
|36
|89
|5
|Сиэтл
|75
|31
|44
|75
|6
|Калгари
|74
|34
|40
|73
|7
|Анахайм
|76
|25
|51
|54
|8
|Сан-Хосе
|74
|17
|57
|42
|4.04
|02:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|4 : 3
|4.04
|02:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.04
|04:00
|
Даллас – Эдмонтон
|5 : 0
|4.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|5 : 2
|4.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|1 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|130
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|75
|127
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|126
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|74
|63
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|73
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|76
|52
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5