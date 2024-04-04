Ледовое побоище с первых секунд: «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» дали огня!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)
Голы: Панарин — 45 (Лафренье, Фокс), 9:22 — 1:0. Лафренье — 26 (Веннберг, Рословик), 18:03 — 2:0. Палат — 10 (Д. Хьюз, Л. Хьюз), 22:11 — 2:1. Смит — 5 (Братт, Майер), 29:53 — 2:2. Хишир — 24 (Братт), 31:24 — 2:3. Какко — 13, 45:32 — 3:3. Крайдер — 36 (бол., Фокс, Панарин), 55:03 — 4:3.
Вратари: Шестеркин — Кяхкенен.
Штраф: 78 — 88.
Броски: 41 (15+11+15) — 20 (4+8+8).
Наши: Панарин (22.22/8/0) — -.
4 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей
«Рейнджерс» и «Девилз» этой ночью сделали все, чтобы дать огня с первых же секунд встречи в «Мэдисон Сквер Гарден» — сразу после стартового вбрасывания игроки четко разбились по парам, моментально сбросили краги и устроили олдскульную разборку в формате «5 на 5».
Разумеется, это неожиданное шоу не могло обойтись без новичка «синерубашечников» Мэтта Ремпе. Именно его бой с Кертисом Макдермидом режиссер трансляции посчитал главным в сегодняшнем карде. Иначе как объяснить то, что тот решил не брать общий план и отдать 95 процентов экранного времени двум здоровякам?
Наказание от арбитров вполне ожидаемо получилось максимально суровым. За стартовое побоище матч-штрафом заплатили сразу восемь хоккеистов (по четыре с каждой стороны). У «Рейнджерс» транзитом через чуть было не треснувшую скамейку штрафников в раздевалку отправились Джейкоб Труба и К'Андре Миллер, Баркли Гудроу и Ремпе, а у «дьяволов» уехали отдыхать намного раньше времени Джон Марино, Кевин Баль, Крис Тирни и Макдермид. Не изгнанными до конца оказались лишь Джимми Веси и Кертис Лазар, оставшиеся скучать на 5 минут в боксе — все благодаря тому, что именно они формально первыми вступили в драку.
В итоге доигрывать встречу командам пришлось оставшимся комплектом в 14 полевых игроков. Однако совсем скоро состав гостей поредел еще на одного человека. На 5-й минуте нападающий «Дьяволов» Доусон Мерсер полетел мстить ньюйоркцу Уиллу Кайлли грязный за толчок на борт Брендана Смита и получил свои 5+10 как зачинщик еще одной драки.
В общей сложности в стартовой двадцатиминутке «Рейнджерс» и «Девилз» насобирали на двоих 162 минуты штрафного времени и совсем немного не дотянули до легендарной битвы «Калгари» и «Ванкувера», которые в январе 2014-го выдали период со 188 минутами штрафа. Забыть ярость, с которой 10 лет назад тогдашний главный тренер «Кэнакс» Джон Торторелла пытался прорваться к нашему старому знакомому Бобу Хартли, невозможно.
К счастью, после драки Мерсера и Кайлли команды все-таки вспомнили о том, что сегодня им нужно хотя бы немного поиграть в хоккей, и прилично снизили градус. Кто точно не расплескивал силы и эмоции на ненужные потасовки, так это Артемий Панарин, набравший этой ночью дежурные два очка.
Вскоре после того, как все страсти улеглись, Хлебушек открыл счет и отличился своей юбилейной 45-й шайбой в регулярке, а за несколько минут до финальной сирены не дал пропасть большинству хозяев и буднично отдал голевой пас Адаму Фоксу, который принес победу «Рейнджерс».
Теперь на счету россиянина 110 (45+65) очков в этом сезоне. Побить клубный рекорд Яромира Ягра по количеству результативных баллов за одну регулярку (123) будет архисложно. Однако сейчас куда важнее сконцентрироваться на защите первого места в свободной таблице лиги и борьбе за Президентский кубок, который парни с Бродвея выигрывали последний раз 30 лет назад.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|76
|51
|25
|106
|2
|Каролина
|75
|47
|28
|101
|3
|Филадельфия
|76
|36
|40
|83
|4
|Вашингтон
|74
|36
|38
|82
|5
|Айлендерс
|75
|33
|42
|81
|6
|Питтсбург
|75
|34
|41
|79
|7
|Нью-Джерси
|76
|36
|40
|76
|8
|Коламбус
|75
|25
|50
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|76
|44
|32
|103
|2
|Флорида
|76
|47
|29
|99
|3
|Торонто
|75
|43
|32
|95
|4
|Тампа-Бэй
|75
|42
|33
|91
|5
|Детройт
|75
|37
|38
|82
|6
|Баффало
|76
|36
|40
|77
|7
|Оттава
|74
|33
|41
|70
|8
|Монреаль
|74
|29
|45
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|76
|48
|28
|105
|2
|Колорадо
|75
|47
|28
|100
|3
|Виннипег
|75
|45
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|90
|5
|Сент-Луис
|75
|40
|35
|84
|6
|Миннесота
|74
|36
|38
|82
|7
|Аризона
|75
|31
|44
|67
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|76
|47
|29
|102
|2
|Эдмонтон
|74
|45
|29
|95
|3
|Вегас
|75
|42
|33
|92
|4
|Лос-Анджелес
|75
|39
|36
|89
|5
|Сиэтл
|75
|31
|44
|75
|6
|Калгари
|74
|34
|40
|73
|7
|Анахайм
|76
|25
|51
|54
|8
|Сан-Хосе
|74
|17
|57
|42
|4.04
|02:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|4 : 3
|4.04
|02:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|1 : 4
|4.04
|04:00
|
Даллас – Эдмонтон
|5 : 0
|4.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|5 : 2
|4.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|1 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|130
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|75
|127
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|126
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|74
|63
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|73
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|76
|52
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5