Ледовое побоище с первых секунд: «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» дали огня!

Горячий матч в Нью-Йорке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)

Голы: Панарин — 45 (Лафренье, Фокс), 9:22 — 1:0. Лафренье — 26 (Веннберг, Рословик), 18:03 — 2:0. Палат — 10 (Д. Хьюз, Л. Хьюз), 22:11 — 2:1. Смит — 5 (Братт, Майер), 29:53 — 2:2. Хишир — 24 (Братт), 31:24 — 2:3. Какко — 13, 45:32 — 3:3. Крайдер — 36 (бол., Фокс, Панарин), 55:03 — 4:3.

Вратари: Шестеркин — Кяхкенен.

Штраф: 78 — 88.

Броски: 41 (15+11+15) — 20 (4+8+8).

Наши: Панарин (22.22/8/0) — -.

4 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей

«Рейнджерс» и «Девилз» этой ночью сделали все, чтобы дать огня с первых же секунд встречи в «Мэдисон Сквер Гарден» — сразу после стартового вбрасывания игроки четко разбились по парам, моментально сбросили краги и устроили олдскульную разборку в формате «5 на 5».

Разумеется, это неожиданное шоу не могло обойтись без новичка «синерубашечников» Мэтта Ремпе. Именно его бой с Кертисом Макдермидом режиссер трансляции посчитал главным в сегодняшнем карде. Иначе как объяснить то, что тот решил не брать общий план и отдать 95 процентов экранного времени двум здоровякам?

Наказание от арбитров вполне ожидаемо получилось максимально суровым. За стартовое побоище матч-штрафом заплатили сразу восемь хоккеистов (по четыре с каждой стороны). У «Рейнджерс» транзитом через чуть было не треснувшую скамейку штрафников в раздевалку отправились Джейкоб Труба и К'Андре Миллер, Баркли Гудроу и Ремпе, а у «дьяволов» уехали отдыхать намного раньше времени Джон Марино, Кевин Баль, Крис Тирни и Макдермид. Не изгнанными до конца оказались лишь Джимми Веси и Кертис Лазар, оставшиеся скучать на 5 минут в боксе — все благодаря тому, что именно они формально первыми вступили в драку.

В итоге доигрывать встречу командам пришлось оставшимся комплектом в 14 полевых игроков. Однако совсем скоро состав гостей поредел еще на одного человека. На 5-й минуте нападающий «Дьяволов» Доусон Мерсер полетел мстить ньюйоркцу Уиллу Кайлли грязный за толчок на борт Брендана Смита и получил свои 5+10 как зачинщик еще одной драки.

В общей сложности в стартовой двадцатиминутке «Рейнджерс» и «Девилз» насобирали на двоих 162 минуты штрафного времени и совсем немного не дотянули до легендарной битвы «Калгари» и «Ванкувера», которые в январе 2014-го выдали период со 188 минутами штрафа. Забыть ярость, с которой 10 лет назад тогдашний главный тренер «Кэнакс» Джон Торторелла пытался прорваться к нашему старому знакомому Бобу Хартли, невозможно.

К счастью, после драки Мерсера и Кайлли команды все-таки вспомнили о том, что сегодня им нужно хотя бы немного поиграть в хоккей, и прилично снизили градус. Кто точно не расплескивал силы и эмоции на ненужные потасовки, так это Артемий Панарин, набравший этой ночью дежурные два очка.

Вскоре после того, как все страсти улеглись, Хлебушек открыл счет и отличился своей юбилейной 45-й шайбой в регулярке, а за несколько минут до финальной сирены не дал пропасть большинству хозяев и буднично отдал голевой пас Адаму Фоксу, который принес победу «Рейнджерс».

Теперь на счету россиянина 110 (45+65) очков в этом сезоне. Побить клубный рекорд Яромира Ягра по количеству результативных баллов за одну регулярку (123) будет архисложно. Однако сейчас куда важнее сконцентрироваться на защите первого места в свободной таблице лиги и борьбе за Президентский кубок, который парни с Бродвея выигрывали последний раз 30 лет назад.