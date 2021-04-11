Американского снайпера уже не догнать. Овечкин не останавливается, но его главный конкурент забивает еще больше

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оформил сегодня хет-трик в матче с «Оттавой» — 6:5.

Хоккей

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Оттава» — 6:5 (2:0, 2:3, 2:2)

Голы: Мэттьюс — 29 (Марнер), 8:52 — 1:0. Мэттьюс — 30 (Марнер, Райлли), 9:31 — 2:0. Батерсон — 13 (Штютцле, Браннстрем), 32:02 — 2:1. Форментон — 3 (мен.), 33:49 — 2:2. Штютцле — 7 (Амадио), 36:25 — 2:3. Марнер — 14 (Гальченюк, Мэттьюс), 36:52 — 3:3. Мэттьюс — 31 (Марнер, Гальченюк), 39:16 — 4:3. Михеев — 6 (Хаймэн, Дермотт), 44:44 — 5:3. К. Браун — 13 (Дадонов, Тирни), 47:43 — 5:4. Хаймэн — 14 (п.в., Таварес, Михеев), 59:33 — 6:4. Норрис — 11 (бол., Батерсон), 59:43 — 6:5.

Вратари: Кэмпбелл — Форсберг (58:23 — 59:33).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 38 (13+16+9) — 32 (10+11+11).

Наши: Барабанов (12.37/0/0), Михеев (16.30/3/+1) — Дадонов (15.10/2/0), Зайцев (20.53/1/-2), Зуб (20.41/1/0).

11 апреля. Торонто. Scotiabank Arena.

В гости к «Торонто», одержавшему 5 побед подряд, приехала худшая команда Канадского дивизиона «Оттава», в активе которой до сегодняшнего матча была одна победа в шести последних играх.

В первом периоде показалось, что матч станет легкой прогулкой для хозяев, которые на исходе первой десятиминутки в течении тридцати девяти секунд смогли дважды поразить ворота «Оттавы». Оба раза удалось отличиться лучшему снайперу сезона Остону Мэттьюсу.

Второй отрезок матча начался с атак «Торонто», которые не раз могли сделать счет разгромным, но вдохновенный Антон Форсберг в воротах «Сенаторс» позволил своей команде остаться в игре. К середине периода «Оттава» смогла выровнять игру и выдали потрясающий четырехминутный отрезок, забросив три шайбы. Сперва Дрейк Батерсон сократил отставание, затем Алекс Форментон в меньшинстве сделал счет равным, и через пару минут Майкл Амадио выиграл вбрасывание в зоне соперника и Тим Штюцле тут же вывел свою команду вперед.

На второй перерыв команды ушли при счете 4:3 в пользу «Торонто». Первое звено хозяев вновь заставило ликовать своих поклонников: Гальченюк и Марнер обокрали защитника «Оттавы» за воротами, шайбу получил Мэттьюс, который спокойно отправил ее в незащищенный угол ворот Форсберга.

Третий период, как и два предыдущих, начался с атак «Торонто», и своей шестой заброшенной шайбой в сезоне отметился Илья Михеев.

«Оттава» вновь смогла вернуть в матч интригу на восьмой минуте третьего периода. Евгений Дадонов получил от Криса Тирни шайбу в средней зоне, прошел по флангу за ворота и отдал отличную передачу на пятак Коннору Брауну, который отличился в седьмой игре подряд.

Первой звездой поединка стал Остон Мэттьюс, оформивший третий в карьере хет-трик. В списке снайперов сезона нападающий «Торонто» еще больше увеличил отрыв от своих преследователей. На счету Мэттьюса 31 результативный бросок, следом идут Микко Рантанен из «Колорадо» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», у которых по 23 шайбы. Звезда «Вашингтона» Александр Овечкин на данный момент 21 раз поразил ворота соперника и вряд ли сможет побороться за титул лучшему снайперу лиги. Уж очень мощный ход набрал Мэттьюс.

Результаты всех матчей НХЛ в ночь с 10 на 11 апреля можно узнать здесь

That's it for a 10-game Saturday. Did your team take home two points tonight? #NHLStats pic.twitter.com/LbJAQoT5Mh — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 11, 2021

Максим Сычев