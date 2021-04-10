Важнейшая победа «Рейнджерс»: обыграли лидера дивизиона, а Панарин снова стал лучшим

У команда еще есть шансы на плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Лафренье — 7 (Какко, Хытил), 26:05 — 0:1. Блэкуэлл — 12 (Панарин, Строум), 30:01 — 0:2. Грин — 1 (Барзал), 34:53 — 1:2. Миллер — 4 (Труба, Панарин), 51:48 — 1:3. Зибанежад — 14 (п.в.), 58:48 — 1:4. Вратари: Варламов (56:46 — 58:48) — Георгиев. Штраф: 0 — 2. Броски: 32 (7+16+9) — 36 (13+12+11). Наши: — - Бучневич (16.36/1/+1), Кравцов (12.12/2/-1), Панарин (19.21/4/+2).

10 апреля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

«Рейнджерс» пожаловали в гости к лучшей домашней команде в этом сезоне и одержали довольно неожиданную победу. «Айлендерс» за 21 матч на своем льду проиграли в основное время лишь во второй раз. Процент набора очков в родных стенах у команды Барри Тротца составляет впечатляющие 85,7!

Однако сегодня все эти цифры не сработали. «Рейнджерс», чьи шансы на плей-офф тают на глазах, снова потрепали нервы более грозному оппоненту. Причем хозяева начали матч довольно активно. Только Брок Нельсон мог дважды забивать в первом периоде, но не хватило везения. Гостей в одном из эпизодов спасла перекладина.

Место в воротах «Рейнджерс» занял Александр Георгиев, который появился в старте впервые с 19 марта. Российский вратарь провел отличный матч и отметился несколькими эффектными спасениями. Именно его сэйвы помогли команде остаться команде на плаву в нужный момент и перехватить инициативу.

Первый период закончился без голов, а во второй двадцатиминутке отметился разыгравшийся Алексис Лафренье. В последних пяти матчах на счету канадца 3 (2+1) очка. Семен Варламов здесь тащил как мог, но хоккеисты «Айлендерс» безответственно сыграли на пятаке и оставили своего вратаря на растерзание сопернику.

Всего через четыре минуты настало время Артемия Панарина. Россиянин помог отличиться Колину Блэквеллу, который забросил шестую шайбу в последних семи матчах.

Защитник «Айлендерс» Энди Грин вернул интригу и отличился впервые в текущем сезоне, но заключительная двадцатиминутка осталась за «Рейнджерс». Артемий Панарин записал на свой счет второй результативный бал и поучаствовал в голевой атаке, которая завершилась мощным выстрелом защитника Кеандре Миллера.

Точку в матче поставил Мика Зибанежад, который поразил уже пустые ворота соперника. Лучшим игроком встречи был признан Артемий Панарин. Кажется, скандал, связанный со словами Андрея Назарова, только разозлил нападающего «Рейнджерс». С момента своего возвращения (13 марта) Артемий заработал уже 24 (7+17) очка. В 98 матчах за «Рейнджерс» у него 137 баллов и в следующей игре он может обойти Марка Мессье по количеству очков в 100 первых матчах за клуб.

А вот Виталий Кравцов сегодня вновь остался без набранных баллов. Это была его четвертая игра в НХЛ. Американские болельщики команды пристально следят за новичком «Рейнджерс» и без устали критикуют главного тренера Дэвида Куинна. Канадец вновь выпустил Кравцова лишь в четвертом звене. Форвард провел на площадке 12 минут и отметился двумя бросками при показателе полезности «минус один». Виталий очень старается, не боится принимать смелые решения, но его хочется посмотреть и в других сочетаниях. Сможет ли россиянин в ближайшее рассчитывать на доверие главного тренера — пока вопрос.