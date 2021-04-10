НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 10 и 11 апреля
18:00
В ночь на воскресенье пройдут очередные матчи в регулярном чемпионате НХЛ.
«Сент-Луис» Владимира Тарасенко во втором матче подряд сыграет против «Миннесоты» Кирилла Капризова. Сутками ранее «Блюз» уничтожили соперника со счетом 9:1.
10 апреля, суббота
«Филадельфия» — «Бостон» (21.00)
11 апреля, воскресенье
«Монреаль» — «Виннипег» (2.00)
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» (3.00)
«Сент-Луис» — «Миннесота» (3.00)
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» (5.30)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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