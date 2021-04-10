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НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 10 и 11 апреля

18:00
«Сент-Луис» во втором матче подряд сыграет против «Миннесоты». Фото instagram.com/stlouisblues
«Сент-Луис» во втором матче подряд сыграет против «Миннесоты». Фото instagram.com/stlouisblues
В ночь на воскресенье пройдут очередные матчи в регулярном чемпионате НХЛ.

«Сент-Луис» Владимира Тарасенко во втором матче подряд сыграет против «Миннесоты» Кирилла Капризова. Сутками ранее «Блюз» уничтожили соперника со счетом 9:1.

10 апреля, суббота

«Филадельфия» — «Бостон» (21.00)

«Даллас» — «Флорида» (21.00)

11 апреля, воскресенье

«Каролина» — «Детройт» (2.00)

«Коламбус» — «Чикаго» (2.00)

«Монреаль» — «Виннипег» (2.00)

«Торонто» — «Оттава» (2.00)

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» (3.00)

«Сент-Луис» — «Миннесота» (3.00)

«Калгари» — «Эдмонтон» (5.00)

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» (5.30)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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