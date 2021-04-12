Российский форвард подписал контракт с «Флоридой»

Переход Никиты Гусева во «Флориду» нельзя считать моментальным спасением его карьеры в НХЛ. Образно говоря, перед ним не разложили роскошный шведский стол, а дали удочку, чтобы тот сам добывал пропитание. В новой команде ему предоставят шанс реанимировать себя. «Пантерз» ничего не потеряют, если у россиянина дела, как и в нынешнем сезоне в «Нью-Джерси», пойдут наперекосяк. Его зарплата не стоит даже дополнительного упоминания. Риск для клуба минимальный. В переводе на реальные деньги — в районе 250 тысяч долларов.

Confirmed. ??



We have agreed to terms with Nikita Gusev on a one-year contract for the 2020-21 season!



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Сейчас, когда травмирован нападающий топ-6 Дюклер, в первом звене южан выходит старательный Марчмент. На этом все положительные качества этого форварда применительно к уровню НХЛ, пожалуй, исчерпаются. Гусева для того, чтобы он был успешным, надо уводить от лучших защитников соперника либо дать мощного центрфорварда, способного не только возвращать шайбу и делать хитрые передачи, но и отрабатывать на обеих сторонах площадки. Такой человек во «Флориде» есть. Финн Барков — один из лучших в своем амплуа во всей лиге. Более того, он любит контролировать шайбу, не взрывать темп и делает ставку на интеллект. На бумаге это едва ли не лучший вариант для россиянина из всех возможных. Тут ему не просто удочку с наживкой вручают, а подгоняют рыболовный траулер последней модели.

Главный тренер команды Джоэль Кенневилль и в «Чикаго», и недавно во «Флориде» охотно доверял креативным игрокам, поощряя работу с шайбой и тонкие ходы. С приходом из «Коламбуса» на пост генерального менеджера Билла Зито команда изменилась, отказалась от мягких технарей типа Дадонова и Хоффмана в угоду наращивания мускулов и увеличения уровня жесткости. По сравнению с «Нью-Джерси», который при Линди Раффе делал ставку на быстрый переход из обороны в атаку, «Пантерз» не такая вертикальная команда. Это должно сыграть на руку не самому быстрому и взрывному Гусеву. Как и то, что Кенневилль охотно делает перестановки в звеньях, за связку Барков-Юбердо держится только в большинстве и без проблем разводит двух главных звезд при действиях в равных составах.

Еще один плюс для Гусева заключается в том, что «Флорида» идет среди лидеров Центрального дивизиона, играет стабильно и практически гарантировала себе место в плей-офф, опережая идущий пятым «Чикаго» на 13 очков. Три-четыре матча для того, чтобы влиться в состав новой команды и стать своим, у него будут. Все в руках самого нападающего. Но если у Гусева снова не пойдет игра, то об НХЛ можно будет забыть, скорее всего, навсегда.