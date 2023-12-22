Кучеров отрывается в списке бомбардиров, Капризов набирает ход

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вегас» — 5:4 (0:2, 4:0, 1:2)

Голы: Маршессо — 16 (Коттер, Макнэбб), 11:40 — 0:1. Барбашев — 9 (Стоун, Айкел), 16:58 — 0:2. Кучеров — 23 (бол., Стэмкос, Хедман), 35:55 — 2:2. Пойнт — 15 (бол., Пол, Кучеров), 36:28 — 3:2. Пойнт — 16 (Пол, Кучеров), 38:50 — 4:2. Маршессо — 17 (бол., Карлссон, Айкел), 45:31 — 4:3. Коттер — 5 (Макнэбб, Хаттон), 49:44 — 4:4. Пол — 11 (Хедман, Пойнт), 58:47 — 5:4.

Вратари: Василевский — Патера.

Штраф: 18 — 18.

Броски: 36 (11+13+12) — 34 (9+12+13).

Наши: Кучеров (18.29/5/+1) — Барбашев (13.12/1/+1), Дорофеев (11.12/2/0).

22 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Результаты «Тампы» в этом сезоне оставляют желать лучшего. «Лайтнинг» чередуют победы и поражения. Поэтому клуб все время находится где-то рядом с восьмым местом в конференции.

Матч с «Вегасом» начался для «Тампы», мягко говоря, так себе. После первого периода хозяева уже «горели» 0:2. Но дальше было только веселее. Сначала Алекс Барре-Буле сократил отставание от «Вегаса» до одной шайбы. Затем Хэйгел мощно зарубился с Иваном Барбашевым. Оба, конечно, устояли на ногах, но по очкам скорее победу одержал канадец.

А концовка периода стала бенефисом Никиты Кучерова. Сначала он поразил ворота Иржи Патеры, играя «5 на 3». Причем вратарь в момент гола находился без клюшки.

Затем россиянин дважды ассистировал Брэйдену Поинту. Оба гола канадец забросил практически лежа. Так, второй период «Тампа» закончила уже ведя в счете 4:2.

В заключительном игровом отрезке «Вегас» отыгрался, но Ник Поул принес «Лайтнинг» очень нужную победу, забросив за минуту с небольшим до конца.

«Тампа» вновь приблизилась к зоне плей-офф, а Никита Кучеров - с отрывом лучший бомбардир лиги. На счету россиянина 57 (23+34) очка в 33 матчах. У ближайшего преследователя, Натана Маккиннона, на 7 результативных действий меньше.

Первое звено «Сент-Луиса» покуражилось над «Флоридой»

«Флорида» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Кайру — 7 (Томас, Бучневич), 24:50 — 0:1. Бучневич — 11 (мен., Кайру, Томас), 27:46 — 0:2. Луостаринен — 5 (бол., Куликов), 33:47 — 1:2. Торопченко — 6 (Сканделла, Саад), 36:43 — 1:3. Бучневич — 12 (п.в., Сундквист, Томас), 56:51 — 1:4.

Вратари: Бобровский — Хофер.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 36 (9+15+12) — 24 (5+12+7).

Наши: Куликов (15.52/2/0) — Бучневич (16.45/4/+2), Торопченко (11.10/2/+1).

Санрайз. FLA Live Arena. 18753 зрителя.

Начало сезона для Павла Бучневича сложилось очень непростым: лишь 2 очка в первых 7 матчах. Однако постепенно россиянин все же приближается к графику «очко за игру». Сегодня Павел трижды отметился результативными действиями в матче с «Флоридой».

Началось все с того, что Бучневич с партнерами запороли выход три в одного, но все же забросили в этой атаке, когда защитники «Пантерс» вернулись в свою зону.

Уже через 20 секунд дуэт россиянина и Джорджана Кайру разорвал оборону «Флориды», а сам Бучневич отправил шайбу в ворота. Но этот гол судьи отменили из-за офсайда.

Всего спустя две с половиной минуты первое звено «Сент-Луиса» сообразило на троих отличную комбинацию, которую прекрасным броском «с неудобной» завершил именно Бучневич. На этот раз гол засчитали.

Заброшенной шайбой в этом матче отметился и еще один россиянин — Алексей Торопченко. Это уже его шестой гол в этом сезоне.

Итоговый счет в матче установил Бучневич. Павел пульнул из своей зоны по пустым воротам «Флориды» и оформил дубль в матче.

Капризов принес победу «Миннесоте»

«Миннесота» — «Монреаль» — 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Болди — 9 (бол., Капризов, Росси), 13:19 — 1:0. Росси — 11 (Богосян, Фолиньо), 14:54 — 2:0. Савар — 2 (Кофилд, Сузуки), 28:17 — 2:1. Сузуки — 9 (бол., Слафковски, Мэтисон), 41:09 — 2:2. Фэйбер — 2 (бол., Капризов, Росси), 48:57 — 3:2. Слафковски — 3 (Савар, Мэтисон), 56:57 — 3:3. Капризов — 11 (Юханссон, Фэйбер), 64:55 — 4:3.

Вратари: Густавссон — Монтембо.

Штраф: 25 — 19.

Броски: 24 (13+4+5+2) — 25 (3+12+8+2).

Наши: Капризов (29.09/2/+3) — -.

Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Критике в начале сезона подвергался и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. В сегодняшнем матче с «Монреалем» россиянин сначала выдал красивейший пас на пустой угол Мэтту Болди, который открыл счет в матче.

В третьем периоде Капризов ассистировал на гол Броку Фаберу. Но двух этих результативных действий не хватило «Миннесоте» для победы в основное время.

Вновь россиянину пришлось брать все в свои руки. Капризов здорово открылся на дальней штанге и в касание отправил шайбу в ворота «Монреаля» за 5 секунд до конца овертайма.

В 31 матче сезона форвард набрал уже 30 (11+19) очков. Но результаты команды пока оставляют желать лучшего — 3 очка отставания от зоны плей-офф.