Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:30

Овечкин наконец-то забил! Легенда прервала свою ужасную серию без голов

«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Вашингтон» переиграл в овертайме «Коламбус» и поднялся на пятое место Востока.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Манта — 8 (бол., Овечкин, Карлсон), 18:24 — 0:1. Силлинджер — 3 (Бемстрем, Годро), 35:18 — 1:1. Манта — 9 (Протас, Карлсон), 37:24 — 1:2. Чинахов — 9 (Воронков, Гудбрэнсон), 52:49 — 2:2. Овечкин — 6 (бол., Строум, Карлсон), 64:07 — 2:3.
Вратари: Мерзликинс — Линдгрен.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 37 (7+16+12+2) — 32 (10+11+5+6).
Наши: Воронков (16.34/1/+1), Марченко (19.22/2/+1), Проворов (22.58/0/0), Чинахов (19.15/4/+1) — Кузнецов (14.41/0/-1), Мирошниченко (9.36/1/-1), Овечкин (21.09/7/-1).
22 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 18172 зрителя.

Для «Вашингтона» матч против «Коламбуса» стал вторым за два дня. Накануне «Кэпиталз» в овертайме переиграли «Нью-Йорк Айлендерс», и Спенсер Карбери после этой игры не стал вносить изменения в состав.

Первый опасный момент в игре создало третье звено. Иван Мирошниченко, который до этого действовал немного невпопад, доставил шайбу на пятак, где у Мэттью Филлипса были все шансы переправить ее в пустые ворота.

Однако главное оружие команды, в которой играет Александр Овечкин — это большинство. Он может катиться на прямых ногах и особо не участвовать в розыгрыше лишнего, но стоит только шайбе дойти до него, и Ови сразу создает угрозу.

В этот раз Александр отправил шайбу на пятак, где трудились Том Уилсон и Энтони Манта. Последний и переправил шайбу в ворота Элвиса Мерзликина. Это 14-й ассист Овечкина в сезона и 1504-е набранное очко в НХЛ.

Ассисты — это, конечно, здорово. Но от Овечкина все ждут только голов. Последний раз он забрасывал 19 ноября именно «Коламбусу». В основное время россиянин мог прервать свою неудачную серию, но на пути шайбы то оказывалась штанга, то щиток Элвиса Мерзликина.

У «Коламбуса» в абсолютном огне русская тройка. Сочетание Марченко — Воронков — Чинахов в последних матчах разносит все, что видит перед собой. Отличилась эта тройка и сегодня: Воронков здорово сохранил шайбу у борта и выдал пас на Чинахова. Егор же мощным кистевым отправил шайбу в ворота. 10-е результативное действие в последних 6 матчах у форварда, который еще совсем недавно был недоволен своим положением в клубе.

Гол Чинахова перевел матч в овертайм, где вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин решил испытать судьбу и подрался с форвардом «Вашингтона» Томом Уилсоном, за что вполне заслуженно и получил две минуты штрафа.

Дальше уже все по классике: большинство, пас на Овечкина в офис, гол. 828-й в НХЛ. До рекорда Гретцки осталось 66 шайб. Александр не забивал целых 14 матчей!

Удивительно, но «Вашингтон», который все успели похоронить еще перед началом сезона, плотно засел в топ-8 Востока. В 30 матчах «Кэпиталз» набрали 38 очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
1
16
Читайте также
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
Европейский суд признал действия ФИФА и УЕФА по блокировке Суперлиги незаконными
Экс-депутат ЕП назвал 12-й пакет санкций демонстрацией полного провала ЕС
США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе
Финляндия опубликовала план восстановления Украины на сумму в €50 млн
Российская орбитальная станция может сменить три поколения модулей за 50 лет
Популярное видео
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин прервал 14-матчевую безголевую серию
«Коламбус» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео онлайн)
Овечкин не забивает 14 матчей подряд. Неужели Александр установит личный антирекорд?
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин сравнялся с Малкиным и занял второе место в истории НХЛ по очкам в овертаймах
От страшной болезни до НХЛ всего за полтора года! Русский талант дебютировал за команду Овечкина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

От страшной болезни до НХЛ всего за полтора года! Русский талант дебютировал за команду Овечкина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 30 22 8 45
2 Филадельфия 32 18 14 39
3 Айлендерс 32 15 17 39
4 Вашингтон 30 17 13 38
5 Каролина 33 17 16 38
6 Нью-Джерси 31 16 15 34
7 Питтсбург 31 15 16 33
8 Коламбус 34 11 23 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 19 11 44
2 Торонто 30 16 14 38
3 Флорида 32 18 14 38
4 Тампа-Бэй 34 16 18 37
5 Детройт 32 15 17 34
6 Монреаль 32 14 18 33
7 Баффало 34 14 20 31
8 Оттава 27 11 16 22
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 31 19 12 42
2 Виннипег 31 19 12 41
3 Колорадо 32 19 13 40
4 Нэшвилл 33 19 14 38
5 Аризона 31 16 15 34
6 Сент-Луис 32 16 16 33
7 Миннесота 31 14 17 32
8 Чикаго 31 10 21 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 34 22 12 47
2 Вегас 34 21 13 47
3 Лос-Анджелес 29 18 11 40
4 Калгари 32 13 19 31
5 Сиэтл 34 11 23 31
6 Эдмонтон 30 14 16 29
7 Анахайм 31 12 19 24
8 Сан-Хосе 32 9 23 21
Результаты / календарь
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
22.12 03:00
Тампа-Бэй – Вегас
 5 : 4
22.12 03:00
Флорида – Сент-Луис
 1 : 4
22.12 03:00
Филадельфия – Нэшвилл
 2 : 4
22.12 03:00
Питтсбург – Каролина
 2 : 1 Б
22.12 03:00
Баффало – Торонто
 9 : 3
22.12 03:00
Коламбус – Вашингтон
 2 : 3 ОТ
22.12 03:00
Нью-Джерси – Эдмонтон
 3 : 6
22.12 04:00
Миннесота – Монреаль
 4 : 3 ОТ
22.12 04:00
Даллас – Ванкувер
 4 : 3 ОТ
22.12 05:00
Колорадо – Оттава
 - : -
22.12 06:00
Анахайм – Калгари
 - : -
22.12 06:30
Сан-Хосе – Аризона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 33 57
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 32 48
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 34 45
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 29 26
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 34 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 33 23
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 15 1.93

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости