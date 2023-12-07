«Пытаюсь быть Ови». Кучеров установил клубный рекорд и принес «Тампе» еще одну победу!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Чирелли — 6 (бол., Хедман, Кучеров), 5:56 — 1:0. Кучеров — 17 (бол., Хедман, Стэмкос), 28:31 — 2:0. Жанно — 6 (Эйссимонт), 37:04 — 3:0. Гюнцель — 10 (Кросби), 59:07 — 3:1.
Вратари: Василевский — Джерри (59:08).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (11+9+7) — 25 (4+10+11).
Наши: Кучеров (21.19/3/0), Сергачев (24.17/2/0) — Малкин (21.11/3/+1).
7 декабря. Тампа. Amalie Arena.
В этой регулярке «Тампу», в которой с каждым межсезоньем остается все меньше деталей чемпионской сборки, по-настоящему трясет из стороны в сторону. Команда Джона Купера позволяет себе проигрывать крайне неприятными сериями из трех-четырех матчей, нередко допускает сухие и разгромные поражения, но при этом по-прежнему идет в зоне плей-офф и периодически выстреливает яркими победами над командами-претендентами.
Чего точно нет у нынешней команды, так это игровой стабильности. Неизменно на протяжении первых трех месяцев регулярного чемпионата лишь одно — великолепная форма Никиты Кучерова, который продолжает лидировать в гонке за «Арт Росс Трофи».
Сегодня 86-й номер «Молний» вполне дежурно набрал два очка, помог своей команде добыть важную домашнюю победу над «Питтсбургом» и увеличил отрыв в списке лучших бомбардиров чемпионата от Джей Ти Миллера из «Ванкувера» до пяти результативных баллов.
Уже в начале первого периода россиянин установил клубный рекорд «Тампы», отдав голевую передачу в 11-м матче подряд. На шестой минуте лидер «Болтс» в большинстве классно стянул на себя двух соперников после входа в чужую зону и буднично сделал пас на вершину Виктору Хедману, который своим броском нашел удачное подставление от Энтони Сирелли.
А в середине игры Никита отличился заброшенной шайбой при розыгрыше лишнего уже сам, показав, насколько по-прежнему эффективно большинство парней Купера. Причем его 17-й гол в регулярке получился максимально обыденным: выигранное вбрасывание — диагональный перевод от Хедмана в правый офис — убойнейший бросок в касание — вынимай! Такие эпизоды у двукратного обладателя Кубка Стэнли поставлены на конвейер. «Просто пытаюсь быть как Ови», — так прокомментировал этот момент после игры сам нападающий.
После еще одной шайбы от Таннера Жанно в третьем периоде «Молнии» при комфортном преимуществе в три гола начали играть по счету и действовать достаточно осторожно. И наверняка Андрей Василевский, выстоявший в заключительной двадцатиминутке вместе с партнерами в формате «3 на 5», оформил бы свой второй сухарь в этом сезоне, если бы он сам не подарил гол «Питтсбургу».
За 50 секунд до финальной сирены российский голкипер слишком вальяжно вкатился в трапецию, не сумел как следует обработать шайбу за собственными воротами и позволил обокрасть себя Сидни Кросби, который нашел чуть справа от створа Джейка Гюнцеля. Впрочем, размочить счет американцу помогло не только отсутствие вратаря в рамке, но и рикошет от ноги нападающего «Тампы» Ника Пола.
На данный момент команда из Флориды при наибольшем количестве сыгранных матчей (27) занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, попадая в кубковую восьмерку «Востока» через зону wild card. Однако в случае завтрашней победы «Торонто», имеющего сразу пять игр в запасе, она рискует опуститься на пятую строчку. Только вряд ли кто-то ждал, что «Молнии» с их похудевшим составом будут претендовать в этом сезоне на что-то большее.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Каролина
|24
|14
|10
|29
|3
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|4
|Айлендерс
|24
|10
|14
|27
|5
|Вашингтон
|22
|12
|10
|26
|6
|Нью-Джерси
|23
|12
|11
|25
|7
|Питтсбург
|25
|11
|14
|25
|8
|Коламбус
|27
|8
|19
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Флорида
|25
|15
|10
|32
|3
|Детройт
|24
|14
|10
|31
|4
|Тампа-Бэй
|27
|12
|15
|29
|5
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
|Баффало
|26
|10
|16
|22
|8
|Оттава
|20
|10
|10
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|25
|16
|9
|34
|2
|Даллас
|24
|14
|10
|31
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|27
|6
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|26
|7
|Миннесота
|23
|9
|14
|22
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|22
|15
|7
|33
|3
|Ванкувер
|26
|16
|10
|33
|4
|Калгари
|25
|10
|15
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Анахайм
|25
|10
|15
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|26
|7
|19
|16
|7.12
|03:00
|
Флорида – Даллас
|5 : 4
|7.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|3 : 1
|7.12
|05:00
|
Сент-Луис – Вегас
|3 : 6
|7.12
|05:30
|
Эдмонтон – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|26
|44
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|26
|38
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|26
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|26
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|25
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87