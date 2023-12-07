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Сегодня, 08:00

«Пытаюсь быть Ови». Кучеров установил клубный рекорд и принес «Тампе» еще одну победу!

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Энтони Чирелли и Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Команда из Флориды дома уверенно обыграла «Питтсбург».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Чирелли — 6 (бол., Хедман, Кучеров), 5:56 — 1:0. Кучеров — 17 (бол., Хедман, Стэмкос), 28:31 — 2:0. Жанно — 6 (Эйссимонт), 37:04 — 3:0. Гюнцель — 10 (Кросби), 59:07 — 3:1.
Вратари: Василевский — Джерри (59:08).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (11+9+7) — 25 (4+10+11).
Наши: Кучеров (21.19/3/0), Сергачев (24.17/2/0) — Малкин (21.11/3/+1).
7 декабря. Тампа. Amalie Arena.

В этой регулярке «Тампу», в которой с каждым межсезоньем остается все меньше деталей чемпионской сборки, по-настоящему трясет из стороны в сторону. Команда Джона Купера позволяет себе проигрывать крайне неприятными сериями из трех-четырех матчей, нередко допускает сухие и разгромные поражения, но при этом по-прежнему идет в зоне плей-офф и периодически выстреливает яркими победами над командами-претендентами.

Чего точно нет у нынешней команды, так это игровой стабильности. Неизменно на протяжении первых трех месяцев регулярного чемпионата лишь одно — великолепная форма Никиты Кучерова, который продолжает лидировать в гонке за «Арт Росс Трофи».

Сегодня 86-й номер «Молний» вполне дежурно набрал два очка, помог своей команде добыть важную домашнюю победу над «Питтсбургом» и увеличил отрыв в списке лучших бомбардиров чемпионата от Джей Ти Миллера из «Ванкувера» до пяти результативных баллов.

Уже в начале первого периода россиянин установил клубный рекорд «Тампы», отдав голевую передачу в 11-м матче подряд. На шестой минуте лидер «Болтс» в большинстве классно стянул на себя двух соперников после входа в чужую зону и буднично сделал пас на вершину Виктору Хедману, который своим броском нашел удачное подставление от Энтони Сирелли.

А в середине игры Никита отличился заброшенной шайбой при розыгрыше лишнего уже сам, показав, насколько по-прежнему эффективно большинство парней Купера. Причем его 17-й гол в регулярке получился максимально обыденным: выигранное вбрасывание — диагональный перевод от Хедмана в правый офис — убойнейший бросок в касание — вынимай! Такие эпизоды у двукратного обладателя Кубка Стэнли поставлены на конвейер. «Просто пытаюсь быть как Ови», — так прокомментировал этот момент после игры сам нападающий.

Фото USA Today Sports

После еще одной шайбы от Таннера Жанно в третьем периоде «Молнии» при комфортном преимуществе в три гола начали играть по счету и действовать достаточно осторожно. И наверняка Андрей Василевский, выстоявший в заключительной двадцатиминутке вместе с партнерами в формате «3 на 5», оформил бы свой второй сухарь в этом сезоне, если бы он сам не подарил гол «Питтсбургу».

За 50 секунд до финальной сирены российский голкипер слишком вальяжно вкатился в трапецию, не сумел как следует обработать шайбу за собственными воротами и позволил обокрасть себя Сидни Кросби, который нашел чуть справа от створа Джейка Гюнцеля. Впрочем, размочить счет американцу помогло не только отсутствие вратаря в рамке, но и рикошет от ноги нападающего «Тампы» Ника Пола.

На данный момент команда из Флориды при наибольшем количестве сыгранных матчей (27) занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, попадая в кубковую восьмерку «Востока» через зону wild card. Однако в случае завтрашней победы «Торонто», имеющего сразу пять игр в запасе, она рискует опуститься на пятую строчку. Только вряд ли кто-то ждал, что «Молнии» с их похудевшим составом будут претендовать в этом сезоне на что-то большее.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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1 Рейнджерс 24 18 6 37
2 Каролина 24 14 10 29
3 Филадельфия 25 13 12 28
4 Айлендерс 24 10 14 27
5 Вашингтон 22 12 10 26
6 Нью-Джерси 23 12 11 25
7 Питтсбург 25 11 14 25
8 Коламбус 27 8 19 21
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 17 7 37
2 Флорида 25 15 10 32
3 Детройт 24 14 10 31
4 Тампа-Бэй 27 12 15 29
5 Торонто 22 12 10 28
6 Монреаль 25 11 14 25
7 Баффало 26 10 16 22
8 Оттава 20 10 10 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 25 16 9 34
2 Даллас 24 14 10 31
3 Виннипег 24 14 10 30
4 Аризона 24 13 11 28
5 Сент-Луис 25 13 12 27
6 Нэшвилл 25 13 12 26
7 Миннесота 23 9 14 22
8 Чикаго 24 7 17 15
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 39
2 Лос-Анджелес 22 15 7 33
3 Ванкувер 26 16 10 33
4 Калгари 25 10 15 23
5 Сиэтл 26 8 18 22
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7 Эдмонтон 22 9 13 19
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7.12 03:00
Флорида – Даллас
 5 : 4
7.12 03:00
Тампа-Бэй – Питтсбург
 3 : 1
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Никита Кучеров

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