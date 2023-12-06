«Миннесота» расцвела при новом тренере. Капризов все еще далек от идеала, но стабильно набирает очки

Четыре победы в четырех матчах — эффект назначения Хайнса.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Миннесота» — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Голы: Фолиньо — 3 (Болди), 1:26 — 0:1. Капризов — 8 (Росси, Зуккарелло), 20:45 — 0:2. Болди — 4, 21:30 — 0:3. Баклунд — 6 (Уигар, Андерссон), 26:51 — 1:3. Болди — 5 (бол., Капризов, Сперджен), 33:58 — 1:4. Зари — 4 (Соловьев, Кадри), 41:37 — 2:4. Эрикссон Эк — 12 (Юханссон), 46:49 — 2:5.

Вратари: Владарж (Вольф, 21:30) — Густавссон.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 30 (5+10+15) — 29 (13+12+4).

Наши: — - Капризов (21.37/5/+1).

6 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.

«Миннесота» одержала четвертую победу подряд после назначения нового главного тренера Джона Хайнса, уверенно взяв верх на выезде над «Калгари». Три из четырех команд, обыгранных «Уайлд», идут за пределами кубковой восьмерки на «Востоке». Но это не умаляет заслуг Кирилла Капризова и его партнеров.

Разность заброшенных и пропущенных шайб в этих встречах впечатляет: 18-5. Прошлогодняя «Миннесота» вернулась быстрее, чем можно было ожидать. Неужели прежний главный тренер Дин Эвасон так достал команду? За него она так не играла.

На Капризове перестановки не отразились — он продолжает стабильно набирать очки, хотя хоккей в его исполнении не назовешь фантастическим. Россиянин включается в нужные моменты, но явно еще способен прибавить, вспоминая, что вытворял на льду в прошлые сезоны. Сегодня он забил, подкараулив отскок на дальней штанге, и отдал в большинстве классный пас на Мэтта Болди, в касание переправившего шайбу в ворота.

Молодой американский нападающий, скверно начавший сезон, с приходом Хайнса расцвел. На его счету четыре шайбы в четырех матчах при новом режиме, при старом — только одна в 12 играх.

Психология и уверенность в своих силах творят чудеса. Вся «Миннесота» лишь немного прибавила и сразу стала похожа на команду, которая обязана заходить в плей-офф. В ближайших матчах ее в гостях ждут два серьезных соперника — «Ванкувер» и «Эдмонтон». После этого уже можно сделать более серьезные выводы.