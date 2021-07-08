«Тампа» взяла второй Кубок Стэнли подряд! Команда-династия снова разорвала всех в НХЛ

А Василевский установил уникальное достижение и стал самым ценным игроком плей-офф.

НХЛ. Финал Кубка Стэнли

Пятый матч

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Колтон — 4 (Савар, Макдона), 33:27 — 1:0. Вратари: Василевский — Прайс (58:09 — 58:20, 58:25). Штраф: 8 — 8. Броски: 30 (13+6+11) — 22 (4+10+8). Наши: Кучеров (19.36/5/0), Сергачев (20.43/1/0) — Романов (12.43/1/0).

8 июля. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 4-1

В истории плей-офф НХЛ было четыре случая, когда команды отыгрывали дефицит в три победы. «Монреаль» не сумел стать пятой. Дома «Лайтнинг» ожидаемо дожали соперника, хотя сделали это не так легко, как многие прогнозировали. «Канадиенс» долго и упорно сопротивлялись, но опыт и класс исполнителей сыграли в этой серии определяющую роль.

Незадолго до сегодняшней игры по западному побережью Флориды ударил первый большой ураган этого года. Ходили даже слухи, что есть призрачный шанс переноса пятого матча финальной серии. К счастью, серьезных масштабов ненастье не приобрело, а болельщики «Тампы» смогли заполнить не только трибуны домашней арены, но и фанзону, расположенную снаружи. Фанаты команды уже шутят в соцсетях, что даже ураган «Эльза» решил сбавить обороты и не мешать победе «Лайтнинг» в Кубке Стэнли.

Изменений в составах после прошлой встречи не последовало. У «Монреаля» на лед вновь вышел российский защитник Александр Романов, а у «Тампы» все также отсутствовал форвард Алекс Киллорн, пропустивший из-за травмы четыре последних матча.

«Молнии» со старта ожидаемо продемонстрировали запредельный настрой и на некоторых отрезках первого периода не позволяли сопернику толком выйти из зоны. «Монреаль» быстро смирился с ролью второго номера и за двадцать минут нанес лишь четыре броска по воротам Андрея Василевского. Обеим командам стратегически важно было забросить первыми. В этом плей-офф «Тампа» еще не выиграла ни одного матча, в котором пропускала первой, и прошлая встреча не стала исключением.

Первого гола пришлось ждать долго. Мощный стартовый натиск хозяев не принес команде быстрого успеха, а ближе к середине встречи «Монреаль» стал чувствовать себя гораздо уверенней. Команда Доминика Дюшарма изо всех сил старалась втянуть соперника в тягучий хоккей с большим количеством остановок. Периодически казалось, что «Канадиенс» даже смогут прибрать инициативу в свои руки, но как только такие мысли стали закрадываться в голову, «Тампа» тут же открыла счет.

Автором гола стал игрок, которого немногие ожидали увидеть в списке героев встречи. Нападающий Росс Колтон последний раз забрасывал еще в серии с «Каролиной», а сегодня вновь напомнил о себе. Американец был переведен во второе звено к Энтони Сирелли и Стивену Стэмкосу, но организовать атаку ему помогли защитники. Райан Макдона перевел шайбу на фланг, Давид Савар прострелил на дальнюю штангу, а Колтон эффектно подставил клюшку.

Трижды «Тампа» получила возможность реализовать численный перевес, но в последнее время с этим компонентом команда испытывает проблемы. В прошлой игре «Монреаль» сумел нейтрализовать пять попыток большинства соперника. Правда, и «Канадиенс» исправно транжирили свои попытки. Сегодня канадская команда за три большинства только однажды сумела организовать по-настоящему опасную атаку, которая закончилась попаданием Коула Кофилда в перекладину.

В одном из эпизодов каркас ворот был на стороне Кэри Прайса, которому в прошлой игре штанги помогали три раза. В этой встрече удача отвернулась от форварда «Тампы» Тайлера Джонсона.

В третьем периоде «Монреаль» организовал несколько опасных атак, заставив Андрея Василевского попотеть, однако российский голкипер «Тампы» остался верен своему принципу. Абсолютно каждую серию в нынешнем плей-офф он закрывал «сухарем». Удивительная тенденция, которая продолжилась и сегодня. Андрей — первый голкипер в истории НХЛ, которому удалось завершить пять серий подряд матчами без пропущенных шайб (с учетом прошлогоднего противостояния с «Далласом»). Ну, кто еще при таких раскладах мог сегодня получить приз самого ценного игрока плей-офф?

Beyond well deserved. ?



Andrei Vasilevskiy is your Conn Smythe Trophy winner!!! pic.twitter.com/YdqMLqbtWr — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 8, 2021

До этого момента российские игроки получали «Конн Смайт Трофи» всего дважды. В 2009 году это сделал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, а в 2018-м — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Интересно, что «Тампа» стала первой за шесть лет командой, выигравшей Кубок Стэнли на домашней арене. Теперь этот солнечный город ждет море шампанского и веселья. В прошлом году мы уже убедились, как там умеют праздновать победы, что даже тихоня Никита Кучеров уходил в полный отрыв.

«Что такое второй Кубок подряд? Это особое место в истории. Люди часто вспоминают великие команды прошлого. «Чикаго» — три трофея за пять лет, «Лос-Анджелес» — два за три года, «Питтсбург» — два подряд, если говорить о недавнем времени. Хочется, чтобы и «Тампу» упоминали в том же контексте. Это повод гордиться — и для каждого из ребят, и для организации в целом», — говорил недавно главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Его команде точно есть чем гордиться. И что самое интересное — пока совершенно нет ощущения того, что они собираются останавливаться на достигнутом. Главное — держаться за Патрика Маруна, которого теперь можно точно называть талисманом. Форвард завоевал третий Кубок Стэнли подряд (в 2019 в составе «Сент-Луиса») и стал первым игроком со времен династии «Айлендерс», добившимся такого результата.