Никите всего 28, но он уже встал в один ряд с Малкиным и Дацюком.

НХЛ. Финал Кубка Стэнли

Пятый матч

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Колтон — 4 (Савар, Макдона), 33:27 — 1:0. Вратари: Василевский — Прайс (58:09 — 58:20, 58:25). Штраф: 8 — 8. Броски: 30 (13+6+11) — 22 (4+10+8). Наши: Кучеров (19.36/5/0), Сергачев (20.43/1/0) — Романов (12.43/1/0).

8 июля. Тампа. Amalie Arena.

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров после завоеванного второго подряд Кубка Стэнли окончательно застолбил за собой звание одного из величайших русских игроков в истории лиги. Более того, у него есть все шансы, чтобы вскоре превзойти стоящих сейчас с ним в одном ряду Евгения Малкина, Сергея Федорова и Павла Дацюка. Это объективная реальность. Против него можно назвать лишь один фактор, который скорее относится к чистой вкусовщине. Форвард «Лайтнинг» при всех своих достоинствах остается игроком эпизода: вспыхивает в нужный момент. Тогда как знаменитые предшественники были способны доминировать на протяжении целых матчей и нескольких смен подряд.

Однако Кучеров добился как минимум таких же значимых успехов, как и его соотечественники, представляющие прошлое и уходящее поколения. Бомбардиру «Тампы» всего 28 лет. Его команда еще на два-три сезона останется реальным претендентом на титул. Российский рекорд результативности (128 очков в регулярном чемпионате 2018-19) уже принадлежит ему. Слабо верится, что в обозримом будущем кто-то сможет замахнуться на это достижение кроме самого Кучерова.

Место игрока в истории определяется не только количеством командных трофеев, которые в хоккее зависят не от одного человека, а от совокупности различных факторов. Иначе добросовестный работяга Сергей Брылин, взявший в третьем звене «Нью-Джерси» три Кубка Стэнли, был бы где-то рядом. Для того, чтобы записать своего современника в живые легенды, необходимо несколько поводов. Первый — статистический, поскольку впечатляющими цифрами можно козырять и годы спустя уже перед новыми поколениями. Кучеров, демонстрируя шикарную стабильность на протяжении последних розыгрышей плей-офф, забрался в компанию к самим Уэйну Гретцки и Марио Лемье. Понятно, что это отдельный и не самый продолжительный отрезок. Но среди действующих игроков россиянин находится среди лучших из лучших, опережая по средней кубковой результативности и Сидни Кросби, и Евгения Малкина, и Патрика Кейна, и Александра Овечкина — суперзвезд, котяток тоже завоевывали титулы.

Второй фактор — влияние на игру остальной команды. Кучеров не первый год остается лучшим ассистентом «Тампы», делая своих партнеров сильнее, и всегда готов поделиться с ними шайбой. В начале своей карьеры в НХЛ россиянин прокачивал двух коллег по звену «тройняшек» — Ондржея Палата и Тайлера Джонсона. Затем не без его помощи после тяжелых травм вернулся к жизни капитан команд Стивен Стэмкос. Наконец, рядом с Кучеровым вырос Брэйден Пойнт. Без лечившегося россиянина в завершившемся гладком чемпионате канадский центрфорвард был менее эффективен, чем сейчас в плей-офф.

В НХЛ любят раскручивать молодых игроков, желательно выступающих в канадских клубах. Тогда как Кучерову в силу его закрытого характера и выступления за команду с хоккейной периферии уделяют меньше внимания. И если среди постепенно сходящих со сцены звезд (Малкин, Кейн, Кросби и другие) есть сопоставимые с ним фигуры, то молодые конкуренты явно отстают. Голы и очки в регулярных чемпионатах у Коннора Макдэвида, Остона Мэттьюса, Нэйтана Маккиннона хороши, также как и индивидуальные призы. Только их команды даже до финала Кубка Стэнли еще не доходили.

Чемпионство «Тампы» запомнится и как хитрая афера. В связи с тем, что Кучеров всю регулярку восстанавливался после операции на бедре и его оклад не учитывался в потолке зарплат. Сейчас об этом не будем. В плей-офф нападающий, не имевший много месяцев соревновательной практики, зажигал на полную. Стабильно набирать баллы за результативность в матчах против агрессивной «Флориды» или жестких «Айлендерс» очень сложно вне зависимости от заковыристых манипуляций с платежной ведомостью.

Задвигать на второй план других игроков «Лайтнинг», включая одних из лучших в своем деле вратаря Андрея Василевского и защитника Виктора Хедмана, было бы большой несправедливостью. Их вклад в успехи очень велик. В то же время время спорить с тем, что без Кучерова команда вряд ли бы добралась до заветного трофея, мне невероятно тяжело. Рядом с Федоровым в «Детройте» была россыпь будущих членов Зала славы, Малкин в «Питтсбурге» мог положиться на лучшего канадского игрока современности Кросби, Овечкин с «Вашингтоном» завоевал долгожданный Кубок Стэнли во многом благодаря невероятному вдохновению Евгения Кузнецова. Кучеров два года назад слабо провел серию первого раунда с «Коламбусом» и тогда партнеры никоим образом не смогли компенсировать его индивидуальный провал.

Русский бомбардир «Тампы» очень требователен по отношению к себе и окружающим. На двух титулах он точно не успокоится и шанс стать лучшим российским игроком в истории НХЛ у него будет. Для этого желательно выиграть еще парочку титулов. Иначе признания не дождешься. Кучеров остается в тени других звезд в медийном поле. В таком возрасте люди редко меняются, поэтому ждать от него откровений не стоит. В Северной Америке он теряется за спинами Макдэвида, Мэттьюса и других, предпочитая отмалчиваться или изредка отделываться незначительными фразами. И даже дебютировавший в в заурядной «Миннесоте» Кирилл Капризов был интереснее российской публике, хотя на много месяцев закрылся от журналистов.