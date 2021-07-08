Наши идут за Кубком Стэнли! Четвертый год подряд трофей выигрывает команда, где больше одного россиянина
«Тампа-Бэй» обыграла «Монреаль» в пяти матчах и завоевала третий в истории Кубок Стэнли. Флоридцы повторили рекорд XXI века по числу трофеев, сравнявшись с «Чикаго» и «Питтсбургом». При этом «молнии» и «пингвины» не только лидируют по количеству сыгранных финалов, но остаются единственными командами, защитившими титул. «Монреаль» — четвертый канадский финалист в XXI веке, как и тройка предшественников — «Калгари» — 2004, «Эдмонтон» — 2006 и «Ванкувер» — 2011 — увезти Кубок за пределы США не смог.
Финалисты Кубка Стэнли в XXI веке:
|
Клуб
|
Победы
|
Поражения
|
Финалы
|
Чикаго
|
3 (2010, 2013, 2015)
|
-
|
3
|
Питтсбург
|
3 (2009, 2016, 2017)
|
1 (2008)
|
4
|
Тампа-Бэй
|
3 (2004, 2020, 2021)
|
1 (2015)
|
4
|
Лос-Анджелес
|
2 (2012, 2014)
|
-
|
2
|
Детройт
|
2 (2002, 2008)
|
1 (2009)
|
3
|
Колорадо
|
1 (2001)
|
-
|
1
|
Вашингтон
|
1 (2018)
|
-
|
1
|
Сент-Луис
|
1 (2019)
|
-
|
1
|
Нью-Джерси
|
1 (2003)
|
2 (2001, 2012)
|
3
|
Бостон
|
1 (2011)
|
2 (2013, 2019)
|
3
|
Каролина
|
1 (2006)
|
1 (2002)
|
2
|
Анахайм
|
1 (2007)
|
1 (2003)
|
2
|
Калгари
|
-
|
1 (2004)
|
1
|
Эдмонтон
|
-
|
1 (2006)
|
1
|
Оттава
|
-
|
1 (2007)
|
1
|
Филадельфия
|
-
|
1 (2010)
|
1
|
Ванкувер
|
-
|
1 (2011)
|
1
|
Рейнджерс
|
-
|
1 (2014)
|
1
|
Сан-Хосе
|
-
|
1 (2016)
|
1
|
Нэшвилл
|
-
|
1 (2017)
|
1
|
Вегас
|
-
|
1 (2018)
|
1
|
Даллас
|
-
|
1 (2020)
|
1
|
Монреаль
|
-
|
1 (2021)
|
1
«Тампа-Бэй» — восьмая команда в истории НХЛ, которой удалось выиграть два финала подряд. Любопытно, что «молнии» уже сохраняли Кубок Стэнли на протяжении двух лет в середине 2000-х, однако сезон-2004/05 не был сыгран из-за локаута. Больше всего чемпионских серий выдал в своей истории «Монреаль» — четыре, «канадцам» же принадлежит и рекорд по победам подряд (пять), пришедшийся на вторую половину 1960-х.
Команды, которым удалось защитить Кубок Стэнли после 1926 года:
|
Команда
|
Тренер
|
Победы
|
Серия
|
Монреаль
|
Сесил Харт
|
1930, 1931
|
2
|
Детройт
|
Джек Адамс
|
1936, 1937
|
2
|
Торонто
|
Хэп Дэй
|
1947, 1948, 1949
|
3
|
Детройт
|
Джимми Скинер
|
1954, 1955
|
2
|
Монреаль
|
То Блэйк
|
1956, 1957, 1958, 1959, 1960
|
5
|
Торонто
|
Панч Импак
|
1962, 1963, 1964
|
3
|
Монреаль
|
То Блэйк
|
1965, 1966
|
2
|
Филадельфия
|
Фред Широ
|
1974, 1975
|
2
|
Монреаль
|
Скотти Боумэн
|
1976, 1977, 1978, 1979
|
4
|
Айлендерс
|
Эл Арбор
|
1980, 1981, 1982, 1983
|
4
|
Эдмонтон
|
Глен Сатер
|
1984, 1985
|
2
|
Эдмонтон
|
Глен Сатер
|
1987, 1988
|
2
|
Питтсбург
|
Скотти Боумэн
|
1991, 1992
|
2
|
Детройт
|
Скотти Боумэн
|
1997, 1998
|
2
|
Питтсбург
|
Майк Салливан
|
2016, 2017
|
2
|
Тампа-Бэй
|
Джон Купер
|
2020, 2021
|
2
В четвертый раз подряд в основной состав чемпиона НХЛ входило больше одного российского игрока. Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров примкнули к немногочисленной группе россиян, которым удалось поднять Кубок Стэнли два раза кряду. В 1998 году чемпионский дубль оформили детройтовцы Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, числившийся в команде несмотря на тяжелые травмы, которые были получены в результате автомобильной аварии, а в 2017-м — Евгений Малкин.
Команды-обладатели Кубка Стэнли, имевшие в составе двух и более российских игроков:
|
Год
|
Команда
|
Игроки
|
1994
|
Рейнджерс
|
Сергей Зубов, Александр Карповцев, Алексей Ковалев, Сергей Немчинов
|
1995
|
Нью-Джерси
|
Сергей Брылин, Валерий Зелепукин
|
1996
|
Колорадо
|
Алексей Гусаров, Валерий Каменский
|
1997
|
Детройт
|
Вячеслав Козлов, Владимир Константинов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов
|
1998
|
Детройт
|
Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Дмитрий Миронов, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов
|
2000
|
Нью-Джерси
|
Сергей Брылин, Владимир Малахов, Александр Могильный, Сергей Немчинов
|
2002
|
Детройт
|
Павел Дацюк, Игорь Ларионов, Сергей Федоров
|
2003
|
Нью-Джерси
|
Сергей Брылин, Олег Твердовский
|
2004
|
Тампа-Бэй
|
Дмитрий Афанасенков, Николай Хабибулин
|
2006
|
Каролина
|
Антон Бабчук, Олег Твердовский
|
2009
|
Питтсбург
|
Сергей Гончар, Евгений Малкин
|
2012
|
Лос-Анджелес
|
Вячеслав Войнов, Андрей Локтионов
|
2018
|
Вашингтон
|
Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Дмитрий Орлов
|
2019
|
Сент-Луис
|
Иван Барбашев, Владимир Тарасенко
|
2020
|
Тампа-Бэй
|
Андрей Василевский, Александр Волков, Никита Кучеров, Михаил Сергачев
|
2021
|
Тампа-Бэй
|
Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев
Василевский, Сергачев и Кучеров принесли вторые Кубки Стэнли своим родным городам — Тюмени, Нижнекамску и Майкову соответственно. Никому из уроженцев этих мест до тамповской тройки взять трофей не удавалось. В перечне городов, подаривших России обладателей чемпионов НХЛ, присутствуют 16 российских и два украинских наименования. Главным преследователем Москвы остается подмосковный Воскресенск, а за третье место ведут борьбу уральцы — Екатеринбург и Челябинск.
Города рождения российских обладателей Кубка Стэнли:
|
Город
|
Кубки
|
Игроки
|
Москва
|
14
|
Брылин-3, Зубов-2, Немчинов-2, Фетисов-2, Барбашев, Волков, Карповцев, Д.Миронов, Овечкин
|
Воскресенск
|
8
|
Ларионов-3, Вяч.Козлов-2, Зелепукин, Каменский, Локтионов
|
Екатеринбург
|
4
|
Дацюк-2, Малахов, Хабибулин
|
Челябинск
|
4
|
Войнов-2, Гончар, Кузнецов
|
Магнитогорск
|
3
|
Малкин-3
|
Псков
|
3
|
Федоров-3
|
Донецк
|
2
|
Твердовский-2
|
Майкоп
|
2
|
Кучеров-2
|
Нижнекамск
|
2
|
Сергачев-2
|
Тольятти
|
2
|
Брызгалов, Ковалев
|
Тюмень
|
2
|
Василевский-2
|
Архангельск
|
1
|
Афанасенков
|
Киев
|
1
|
Бабчук
|
Мурманск
|
1
|
Константинов
|
Новокузнецк
|
1
|
Орлов
|
Санкт-Петербург
|
1
|
Гусаров
|
Хабаровск
|
1
|
Могильный
|
Ярославль
|
1
|
Тарасенко
Андрей Василевский — первый российский вратарь, которому удалось выиграть два Кубка Стэнли. Помимо него трофей по разу брали Николай Хабибулин, выступавший за «молний», и Илья Брызгалов из «Анахайма». При распределении кубков по амплуа вратари занимают последнее место среди россиян, на два трофея отставая от правых и левых форвардов. Любопытно, что до 2019 года чемпионами становились только два российских правых нападающих (Алексей Ковалев и Александр Могильный), но рывок Владимира Тарасенко, поддержанный Никитой Кучеровым и Александром Волковым, позволил им вплотную приблизиться к представителям другого края атаки. Защитники же усилиями Михаила Сергачева завладели уже 18-м трофеем и вплотную приблизились к центральным нападающим, на счету которых 19 Кубков.
|
Амплуа
|
Кубки
|
Игроки
|
Центральные нападающие
|
19
|
Брылин-3, Ларионов-3, Малкин-3, Федоров-3, Дацюк-2, Немчинов-2, Барбашев, Кузнецов, Локтионов
|
Защитники
|
18
|
Войнов-2, Зубов-2, Сергачев-2, Твердовский-2, Фетисов-2, Бабчук, Гончар, Гусаров, Карповцев, Константинов, Малахов, Д.Миронов, Орлов,
|
Левые нападающие
|
6
|
Вяч.Козлов-2, Афанасенков, Зелепукин, Каменский, Овечкин
|
Правые нападающие
|
6
|
Кучеров-2, Волков, Ковалев, Могильный, Тарасенко
|
Вратари
|
4
|
Василевский-2, Брызгалов, Хабибулин
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю