Наши идут за Кубком Стэнли! Четвертый год подряд трофей выигрывает команда, где больше одного россиянина

Василевский стал первым российским вратарем, у которого два кубка.

«Тампа-Бэй» обыграла «Монреаль» в пяти матчах и завоевала третий в истории Кубок Стэнли. Флоридцы повторили рекорд XXI века по числу трофеев, сравнявшись с «Чикаго» и «Питтсбургом». При этом «молнии» и «пингвины» не только лидируют по количеству сыгранных финалов, но остаются единственными командами, защитившими титул. «Монреаль» — четвертый канадский финалист в XXI веке, как и тройка предшественников — «Калгари» — 2004, «Эдмонтон» — 2006 и «Ванкувер» — 2011 — увезти Кубок за пределы США не смог.

Финалисты Кубка Стэнли в XXI веке:

Клуб Победы Поражения Финалы Чикаго 3 (2010, 2013, 2015) - 3 Питтсбург 3 (2009, 2016, 2017) 1 (2008) 4 Тампа-Бэй 3 (2004, 2020, 2021) 1 (2015) 4 Лос-Анджелес 2 (2012, 2014) - 2 Детройт 2 (2002, 2008) 1 (2009) 3 Колорадо 1 (2001) - 1 Вашингтон 1 (2018) - 1 Сент-Луис 1 (2019) - 1 Нью-Джерси 1 (2003) 2 (2001, 2012) 3 Бостон 1 (2011) 2 (2013, 2019) 3 Каролина 1 (2006) 1 (2002) 2 Анахайм 1 (2007) 1 (2003) 2 Калгари - 1 (2004) 1 Эдмонтон - 1 (2006) 1 Оттава - 1 (2007) 1 Филадельфия - 1 (2010) 1 Ванкувер - 1 (2011) 1 Рейнджерс - 1 (2014) 1 Сан-Хосе - 1 (2016) 1 Нэшвилл - 1 (2017) 1 Вегас - 1 (2018) 1 Даллас - 1 (2020) 1 Монреаль - 1 (2021) 1

«Тампа-Бэй» — восьмая команда в истории НХЛ, которой удалось выиграть два финала подряд. Любопытно, что «молнии» уже сохраняли Кубок Стэнли на протяжении двух лет в середине 2000-х, однако сезон-2004/05 не был сыгран из-за локаута. Больше всего чемпионских серий выдал в своей истории «Монреаль» — четыре, «канадцам» же принадлежит и рекорд по победам подряд (пять), пришедшийся на вторую половину 1960-х.

Команды, которым удалось защитить Кубок Стэнли после 1926 года:

Команда Тренер Победы Серия Монреаль Сесил Харт 1930, 1931 2 Детройт Джек Адамс 1936, 1937 2 Торонто Хэп Дэй 1947, 1948, 1949 3 Детройт Джимми Скинер 1954, 1955 2 Монреаль То Блэйк 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 5 Торонто Панч Импак 1962, 1963, 1964 3 Монреаль То Блэйк 1965, 1966 2 Филадельфия Фред Широ 1974, 1975 2 Монреаль Скотти Боумэн 1976, 1977, 1978, 1979 4 Айлендерс Эл Арбор 1980, 1981, 1982, 1983 4 Эдмонтон Глен Сатер 1984, 1985 2 Эдмонтон Глен Сатер 1987, 1988 2 Питтсбург Скотти Боумэн 1991, 1992 2 Детройт Скотти Боумэн 1997, 1998 2 Питтсбург Майк Салливан 2016, 2017 2 Тампа-Бэй Джон Купер 2020, 2021 2

В четвертый раз подряд в основной состав чемпиона НХЛ входило больше одного российского игрока. Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров примкнули к немногочисленной группе россиян, которым удалось поднять Кубок Стэнли два раза кряду. В 1998 году чемпионский дубль оформили детройтовцы Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, числившийся в команде несмотря на тяжелые травмы, которые были получены в результате автомобильной аварии, а в 2017-м — Евгений Малкин.

Команды-обладатели Кубка Стэнли, имевшие в составе двух и более российских игроков:

Год Команда Игроки 1994 Рейнджерс Сергей Зубов, Александр Карповцев, Алексей Ковалев, Сергей Немчинов 1995 Нью-Джерси Сергей Брылин, Валерий Зелепукин 1996 Колорадо Алексей Гусаров, Валерий Каменский 1997 Детройт Вячеслав Козлов, Владимир Константинов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов 1998 Детройт Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Дмитрий Миронов, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов 2000 Нью-Джерси Сергей Брылин, Владимир Малахов, Александр Могильный, Сергей Немчинов 2002 Детройт Павел Дацюк, Игорь Ларионов, Сергей Федоров 2003 Нью-Джерси Сергей Брылин, Олег Твердовский 2004 Тампа-Бэй Дмитрий Афанасенков, Николай Хабибулин 2006 Каролина Антон Бабчук, Олег Твердовский 2009 Питтсбург Сергей Гончар, Евгений Малкин 2012 Лос-Анджелес Вячеслав Войнов, Андрей Локтионов 2018 Вашингтон Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Дмитрий Орлов 2019 Сент-Луис Иван Барбашев, Владимир Тарасенко 2020 Тампа-Бэй Андрей Василевский, Александр Волков, Никита Кучеров, Михаил Сергачев 2021 Тампа-Бэй Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев

Василевский, Сергачев и Кучеров принесли вторые Кубки Стэнли своим родным городам — Тюмени, Нижнекамску и Майкову соответственно. Никому из уроженцев этих мест до тамповской тройки взять трофей не удавалось. В перечне городов, подаривших России обладателей чемпионов НХЛ, присутствуют 16 российских и два украинских наименования. Главным преследователем Москвы остается подмосковный Воскресенск, а за третье место ведут борьбу уральцы — Екатеринбург и Челябинск.

Города рождения российских обладателей Кубка Стэнли:

Город Кубки Игроки Москва 14 Брылин-3, Зубов-2, Немчинов-2, Фетисов-2, Барбашев, Волков, Карповцев, Д.Миронов, Овечкин Воскресенск 8 Ларионов-3, Вяч.Козлов-2, Зелепукин, Каменский, Локтионов Екатеринбург 4 Дацюк-2, Малахов, Хабибулин Челябинск 4 Войнов-2, Гончар, Кузнецов Магнитогорск 3 Малкин-3 Псков 3 Федоров-3 Донецк 2 Твердовский-2 Майкоп 2 Кучеров-2 Нижнекамск 2 Сергачев-2 Тольятти 2 Брызгалов, Ковалев Тюмень 2 Василевский-2 Архангельск 1 Афанасенков Киев 1 Бабчук Мурманск 1 Константинов Новокузнецк 1 Орлов Санкт-Петербург 1 Гусаров Хабаровск 1 Могильный Ярославль 1 Тарасенко

Андрей Василевский — первый российский вратарь, которому удалось выиграть два Кубка Стэнли. Помимо него трофей по разу брали Николай Хабибулин, выступавший за «молний», и Илья Брызгалов из «Анахайма». При распределении кубков по амплуа вратари занимают последнее место среди россиян, на два трофея отставая от правых и левых форвардов. Любопытно, что до 2019 года чемпионами становились только два российских правых нападающих (Алексей Ковалев и Александр Могильный), но рывок Владимира Тарасенко, поддержанный Никитой Кучеровым и Александром Волковым, позволил им вплотную приблизиться к представителям другого края атаки. Защитники же усилиями Михаила Сергачева завладели уже 18-м трофеем и вплотную приблизились к центральным нападающим, на счету которых 19 Кубков.