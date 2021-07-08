А Кучеров возмутился, что приз лучшему вратарю отдали не его одноклубнику.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. Пятый матч

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Колтон — 4 (Савар, Макдона), 33:27 — 1:0.

Вратари: Василевский — Прайс (58:09 — 58:20, 58:25).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (13+6+11) — 22 (4+10+8).

Наши: Кучеров (19.36/5/0), Сергачев (20.43/1/0) — Романов (12.43/1/0).

8 июля. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 4-1.

Представьте на секунду, что вам сразу по окончании последнего матча финальной серии Кубка Стэнли за какие-то несколько минут нужно выбрать того, кто в довесок к заветной чашке унесет домой вычурный «Конн Смайт Трофи», и исключительно от вас зависит, кто станет MVP энхаэловского плей-офф. Кому бы вы отдали предпочтение?

Никите Кучерову, который из-за травмы пропустил всю регулярку, а в матчах на вылет выскочил на лед и без раскачки просто начал выжигать, набрав 32 очка в 22 матчах? Это ведь, не побоимся такого слова, феномен.

Или центру его тройки Брэйдену Пойнту, отыгравшему вот уже второй плей-офф подряд с какой-то потрясающей стабильностью на космическом уровне? Вполне себе претендент, чуть ушедший в тень звездного россиянина, но приносивший вместе с ним и Палатом команде какое-то запредельное количество пользы.

А может быть, за выслугу лет, никогда не опускающиеся руки и недюжинный лидерский дух многострадальному капитану чемпионской «Тампы» Стивену Стэмкосу?

И не забывайте про Виктора Хедмана, в очередной раз показавшего себя эталоном стабильности в палате мер и весов. Впрочем, один «Конн Смайт» у него уже есть. Так что, пусть даст поиграть достаточно тяжелую бандуру с кленовым листом кому-то другому.

«Ну и как выбирать среди этого сонма?», — спросите вы и будете совершенны правы. Поэтому зачастую выбор самого ценного игрока плей-офф — это плюс-минус банальная субъективщина. Тем более в случае с «Тампой». Однако когда незадолго до вручения «Молниям» второго подряд Кубка Стэнли Гари Беттмэн толкнул пламенную речь и под рев переполненной «Амали-арены» назвал в качестве нового обладателя трофея Андрея Василевского, ни у кого и мысли не должно возникнуть, что лига «обокрала» кого-то из других претендентов.

В Северной Америке есть расхожее мнение, что штамповать победы голкиперу «Тампы» серьезно помогает общий уровень команду. Отчасти это действительно так — насобирать больше 30 выигранных матчей в усеченной регулярке и 16 в плей-офф с условным «Виннипегом» было бы нереально. Вот только когда монструозный механизм Джона Купера давал сбои, Василевский каждый раз показал, почему именно он лучший вратарь лиги. Самый яркий пример — второй матч с «Монреалем» (3:1), когда воспитанник «Салавата Юлаева» отразил 42 броска из 43 и практически в одиночку спас «Молний» от 1-1 в серии.

«Васи отжигает в воротах более или менее в каждом матче. Не то чтобы это стало поводом для самоуспокоения, просто сегодня наша командная игра никак не могла включиться. Мы победили благодаря его выдающимся индивидуальным перформансам Васи. «Тампа» давно привыкла видеть от Васи матчи, подобные сегодняшним, но шанс урвать эту победу нам, безусловно, дал именно он», — говорил главный тренер «Болтс» после той игры.

Когда генеральные менеджеры пару недель назад отдали приз лучшему вратарю регулярного чемпионата по большей части за выслугу лет Марку-Андре Флери, болельщики и журналисты не понимали, как в угоду великому ветерану можно было прокатить мимо статуэтки великолепно отыгравшего весь чемпионат уфимца. Еще одну «Везину» Андрей совершенно точно возьмет — в этом, кажется, никто не сомневается. Зато в плей-офф ему прилетела заслуженная и куда более ценная компенсация.

— Они вручили «Везину» парню из «Вегаса», в прошлом году отдали трофей еще кому-то (Коннору Хеллибаку из «Виннипега» — прим. «СЭ»). Это бред. Василевский абсолютно лучший в мире, — возмущенно сказал Никита Кучеров на пресс-конференции после сегодняшнего матча.

И теперь Василевский не только стал третьим россиянином с «Конн Смайтом» и присоединился к Евгению Малкину (2009) и Александру Овечкину (2019), но и 14-м голкипером, чей вклад в победу своей команду лига признавала наиболее ценным.

Василевский легенда уже в свои 26. Что тут еще сказать? Просто следим за инстаграмом нашего MVP. Там уже есть смешные истории, а совсем скоро там, как и в прошлом году, наверняка появится развеселый Кучеров. Если вы, конечно, поняли о чем это мы.