Кучеров снова феерил, но подвел команду в овертайме. «Каролина» вернула интригу в самой интересной серии раунда

Продолжает набирать очки и Андрей Свечников.

НХЛ. Кубок Стэнли

Третий матч

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Пеши — 2 (Свечников, Ахо), 25:15 — 0:1. Ахо — 6 (Терявяйнен, Слэвин), 27:40 — 0:2. Пойнт — 6 (бол., Кучеров, Стэмкос), 28:57 — 1:2. Киллорн — 6 (бол., Кучеров, Пойнт), 36:18 — 2:2. Стаал — 5 (бол., Ахо, Терявяйнен), 65:57 — 2:3.

Вратари: Василевский — Мразек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (10+13+9+5) — 27 (9+9+5+4).

Наши: Кучеров (22.01/7/-2), Сергачев (22.24/1/0) — Свечников (18.30/3/+2).

4 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 2-1

После двух выездных побед «Тампа» вернулась домой в прекрасном настроении. Команда Джона Купера получила возможность закрыть вопрос о выходе в следующий раунд максимально быстро. Однако, когда в соперниках такой цепкий и неприятный соперник, как «Каролина», рассчитывать на подобный сценарий весьма сложно. «Ураганы» не могли себе позволить проиграть третий матч подряд и продемонстрировали неимоверную самоотдачу.

Главному тренеру «Харрикейнз» Роду Бриндамору были необходимы изменения, чтобы постараться перевернуть ход серии. Канадский специалист решил рискнуть и впервые в этом плей-офф выпустил в старте Петера Мразека. Чешский голкипер по ходу сезона получил травму и со временем проиграл конкуренцию Алексу Недельковичу, которого вчера номинировали на «Колдер Трофи». Американец хоть и не был напрямую виноват в поражениях от «Тампы», но два не самых однозначных пропущенных гола в предыдущих матчах все-таки вызвали определенные вопросы.

А вот среди полевых игроков у «Каролины» есть серьезные проблемы. В серии с «Нэшвиллом» травмировался нападающий Нино Нидеррайтер, в прошлой игре получил повреждение форвард Винсент Трочек, а сегодня не смог доиграть встречу еще один представитель атаки — Уоррен Фогель. С таким серьезным списком больничных «ураганам» придется очень сложно в матчах против действующего чемпиона. По сути, команда лишилась целого звена нападения, а в плей-офф такие моменты могут сыграть ключевую роль.

Есть у «Харрикейнс» и еще один нюанс. В двух раундах «ураганы» лишь однажды смогли забить первыми. Произошло это во втором матче с «Нэшвиллом». Играть с преимуществом гораздо легче и это отмечали многие игроки команды. Наконец-то «Каролина» смогла преломить неудачную тенденцию, и в начале второго периода защитник Бретт Пеше эффектным броском переиграл Андрея Василевского. Также в этом эпизоде стоит отметить действия Андрея Свечникова. Российский форвард «Каролина» задержал шайбу в зоне соперника и классно подыграл партнеру. Сегодня Свечников вышел в первом звене с Себастианом Ахо и Теуво Терявяйненом, набрав очки в третьей игре подряд.

Гости почувствовали прилив эмоций и через две минуты Себастиан Ахо увеличил отрыв своей команды. Однако уже совсем скоро финский нападающий отправился на скамейку штрафников, подарив «Тампе» возможность воспользоваться ее страшным оружием. Смотреть за розыгрышами «молний» в большинстве — одно удовольствие. Уровень взаимопонимания находится на таком запредельном уровне, что хоккеисты даже не ищут друг друга глазами. Хозяева разыграли атаку, как по учебнику, а Никита Кучеров выдал очередной шикарный пас на Брэйдена Поинта.

Поразительно, как некоторые команды не учатся на своих ошибках. В концовке периода «Харрикейнз» вновь дали возможность реализовать численный перевес и, разумеется, «молнии» не отказались от такой прекрасной возможности сравнять счет. Никита Кучеров опасно бросил по воротам, а затем тут же выдал передачу на Алекса Киллорна. Вот так преимущество «Каролины» испарилось, как дым, а Кучеров набрал 13-е и 14-е очко, вновь обойдя Натана Маккиннона в бомбардирской гонке Кубка Стэнли.

Сегодняшний матч стал первым в этой серии, когда «ураганы» не перебросали своего соперника. «Тампа» действовала гораздо активнее в атаке, но ставка на Мразека все-таки сыграла. Чешский вратарь в нескольких эпизодах откровенно удержал свою команду на плаву, отразил 35 бросков и не пропустил в формате пять на пять.

В самой концовке третьего периода хозяева вновь заработали численный перевес, но выбить три из трех у команды Джона Купера не получилось. Остаток большинства перешел в овертайм, но гости героически выстояли. На пятой минуте дополнительного времени в ненужной ситуации удалился Кучеров, причем во второй раз за матч. «Каролина» не могла позволить себе упустить такую возможность. Капитан команда Джордан Стаал удачно подправил бросок Себастиана Ахо и принес «ураганам» важнейшую победу.

Ну а Кучерову стоит немного охладить свой пыл. В трех матчах серии на счету лидера «Тампы» уже восемь минут штрафа. Если у Никиты что-то не получается, то он может легко выйти из себя и пытаться сорвать злость на сопернике. Имея такой невероятный талант, тратить время на площадке на всякую ерунду — лишнее.