Серия лучших канадских команд может вылиться в бойню. Игрока «Монреаля» увезли на носилках после грубого приема

Лидеру «Виннипега» Шайфли грозит дисквалификация.

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд

Западный дивизион. Второй матч

«Колорадо» — «Вегас» — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Саад — 5 (Жирар, Грэйвс), 3:39 — 1:0. Мартинес — 2 (бол., Пачиоретти, Теодор), 9:32 — 1:1. Джост — 2 (бол., Жирар, Тэйвз), 17:08 — 2:1. Смит — 2 (Маршессо, Теодор), 30:28 — 2:2. Рантанен — 3 (бол., Маккиннон, Макар), 62:07 — 3:2.

Вратари: Грубауэр — Флери.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 25 (11+6+6+2) — 41 (9+16+15+1).

Наши: Ничушкин (15.09/3/0) — -.

3 июня. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 2-0.

После первой игры, в которой «Колорадо» просто уничтожил «Вегас» со счетом 7:1, некоторые ошибочно решили, что команда Джареда Беднара вновь не оставит никаких шансов своему сопернику. Однако сегодня гости дали «лавинам» настоящий бой, доминировали большую часть матча, но уперлись в невероятную игру Филиппа Грубауэра. Пока трудно поверить в то, что эта серия закончится быстро.

В воротах «Вегаса» ожидаемо появился Марк-Андре Флери. Удивительно, но Робин Ленер, который попал под обстрел в прошлой встрече, остался даже вне заявки. Зная непростой характер шведа, можно предположить, что какая-то часть истории осталась в тени. Флери старался поддержать своего коллегу и заявил следующее: «Его бросили львам. Мне неприятно, что Робин оказался в такой ситуации».

В составе «рыцарей также отсутствовал нападающий Маттиас Янмарк. Швед стал главным героем седьмого матча против «Миннесоты», оформив хет-трик. Однако в прошлой игре он попал под жесткий силовой прием Райана Грэйвса и отправился в лазарет. Форвард «Вегаса» Райан Ривз пытался отомстить сопернику за этот эпизод, но в попытке сломать половину состава «Колорадо» заработал двухматчевую дисквалификацию.

Хозяева выдали резвый старт, а Брэндон Саад забил уже в пятом матче подряд. Казалось, что все вновь пойдет по знакомому сценарию и «Колорадо» не остановит даже Флери.

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Однако после первого периода игроки «Эвеланш» заметно просели физически. Команда стала действовать гораздо медленнее, а «Вегас» в некоторых эпизодах просто куражился над соперником и активно прессинговал. За второй и третий период хозяева в сумме нанесли по воротам Флери всего 12 бросков, в то время как «рыцари» нагружали Грубауэра по полной — 31 бросок. В прошлом сезоне многие называли Филиппа голкипером не уровня плей-офф. В этом году немец играет просто прекрасно, заслуженно номинирован на «Везина Трофи», а сегодняшняя победа полностью на его плечах. Он был настолько крут, что даже смог договориться со штангами, которые «Вегас» обстрелял четыре раза.

Просто чудом встреча зашла в дополнительное время, где гости похоронили сами себя. Удаляться в матчах против «Колорадо» — последнее, что нужно делать в плей-офф. Райлли Смит подвел свою команду, а численный перевес реализовал Микко Рантанен. Два из трех голов «Эвеланш» забили сегодня в большинстве.

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Валерий Ничушкин, к сожалению, прервал свою трехматчевую серию с набранными очками. Российского нападающего после дисквалификации Назема Кадри подняли во вторую тройку, где он комфортно себя чувствует вместе с Брэндоном Саадом и Тайсоном Джостом. Пока у команды Ничушкина все идет по плану, и она не проиграла еще ни одного матча в текущем плей-офф.

«Виннипег» вырыл себе яму?

Северный дивизион. Первый матч

«Виннипег» — «Монреаль» — 3:5 (1:3, 0:0, 2:2)

Голы: Котканиеми — 4 (Питри, Густафссон), 3:30 — 0:1. Стаал — 1 (Перри, Эдмундсон), 5:10 — 0:2. Лаури — 1 (мен.), 11:52 — 1:2. Сузуки — 3 (Кауфилд, Эдмундсон), 17:14 — 1:3. Форборт — 1 (Дюбуа, Моррисси), 49:22 — 2:3. Галлахер — 2 (бол., Уэбер, Питри), 51:04 — 2:4. Коннор — 3 (Элерс, Пионк), 58:18 — 3:4. Эванс — 1 (п.в., Тоффоли, Стаал), 59:03 — 3:5.

Вратари: Хеллибак (57:25 — 58:18, 58:37 — 59:03) — Прайс.

Штраф: 21 — 6.

Броски: 30 (11+11+8) — 33 (12+9+12).

Наши: — - -.

3 июня. Виннипег. Bell MTS Place.

Счет в серии: 0-1.

Многие болельщики прогнозировали, что в серии между «Виннипегом» и «Монреалем» не будет забито много голов хотя бы потому, что вратари обеих команд демонстрируют шикарную игру. Поспорить с этим действительно трудно. Коннор Хеллибайк — настоящая стена «Джетс». Такую же функцию для «Канадиенс» выполняет и Кэри Прайс, который стал одним из главных героев противостояния с «Торонто».

Однако голкиперская дуэль в первой встрече ушла на второй план. Команды не испытали особых проблем в плане результативности и выдали увлекательный по сценарию матч. Эмоции хоккеистов «Монреаля» после сумасшедшей серии с «Мэйпл Лифс» никуда не делись, и в некоторых эпизодах чувствовалось, что гости действуют на кураже. Чего только стоит заброшенная шайба Ника Сузуки, который просто в издевательской манере разобрался с Хеллибайком.

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В «Монреале» собрали отличный сбалансированный состав. Такие опытные бойцы как Ши Уббер, Кори Перри и Эрик Стаал стали прекрасным примером для молодежи, которая стабильно прогрессирует. Например, когда команда находилась в одном шаге от вылета, Йеспери Котканиеми, Ник Сузуки и Коул Кофилд набрали в трех матчах против «Торонто» шесть очков. Не затерялись парни и сегодня. Котканиеми и вовсе забросил восьмую шайбу в плей-офф за карьеру и вышел по этому показателю на чистое второе место в истории «Канадиенс» среди игроков не старше 20 лет.

А вот «Виннипег» в этот раз не был похож на прагматичную машину, которая катком прошлась по «Эдмонтону». Команда Пола Мориса отдыхала на протяжении восьми дней и, судя по всему, такой долгий простой не пошел «Джетс» на пользу. Казалось бы, ничего страшного и это всего лишь первая игра, но лучший бомбардир «Виннипега» в регулярном чемпионате Марк Шайфли сильно подвел команду. Незадолго до финальной сирены канадец жестко атаковал забившего в пустые ворота Джейка Эванса. В итоге форварда «Монреаля» увезли со льда на носилках, а Шайфли наказали большим штрафом и удалением до конца матча.

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Смотрелось все это очень жутко. По глазам Марка было видно, что он искренне жалеет о случившемся, но вряд ли это поможет избежать ему дисквалификации. Теперь серия может превратиться в мстительную бойню, а «Виннипег», вероятно, лишится одного из своих лучших хоккеистов. Кроме того, из-за травмы не смог доиграть матч защитник «Джетс» Дилан Демело. Пол Штястны пропустил сегодняшнюю игру, но, скорее всего, сможет помочь команде в следующей встрече. Пока для коллектива Пола Мориса второй раунд начинается не лучшим образом.