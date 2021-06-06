Кучеров неудержим! «Тампе» осталось сделать один шаг, чтобы пройти «Каролину»

Российский нападающий уверенно лидирует в списке лучших бомбардиров плей-офф.

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли

Второй раунд, четвертый матч

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 6:4 (1:0, 4:4, 1:0)

Голы: Пойнт — 7 (Палат, Чернак), 14:24 — 1:0. Терявяйнен — 2 (Стаал, Свечников), 24:30 — 1:1. Фаст — 1 (Мартинук, Слэвин), 25:09 — 1:2. Стэмкос — 4 (бол., Киллорн, Пойнт), 29:54 — 2:2. Хэмилтон — 2 (Ахо, Свечников), 30:35 — 2:3. Слэвин — 1 (Пакетт, Лоренц), 32:41 — 2:4. Кучеров — 4 (бол., Стэмкос, Хедман), 34:38 — 3:4. Джонсон — 1 (Колтон, Марун), 37:10 — 4:4. Стэмкос — 5 (бол., Кучеров, Чирелли), 39:37 — 5:4. Кучеров — 5 (Палат), 46:01 — 6:4.

Вратари: Василевский — Мразек (57:14).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 26 (12+10+4) — 25 (7+11+7).

Наши: Кучеров (20.13/6/+1), Сергачев (22.46/0/0) — Свечников (18.16/2/0).

5 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 3-1.

После третьего матча серии главный тренер «Каролины» Род Бриндамор решил следовать известному принципу «победный состав не меняют», поэтому место в воротах вновь занял Петр Мразек, во многом благодаря которому «Харрикейнз» смогли в предыдущей встрече одержать победу и сохранить шансы на выход в полуфинал Кубка Стэнли. В третью пару обороны «Лайтнинг» после травмы вернулся Давид Савар.

Четвертый матч тяжело анализировать: хладнокровие, расчетливость и оборонительные действия команды в какой-то момент решили оставить в стороне, и на первый план вышли эмоции. Начало матча, наоборот, выдалось максимально осторожным. Соперники на тот момент больше переживали за сохранность своих ворот, лишь на 15-й минуте «Тампе» удалась шикарная комбинация, которую точным броском завершил Брэйден Пойнт.

Второй период надолго останется в памяти всех, кто его видел. «Молнии» и «Ураганы» устроили настоящую стихию, забросив 8 шайб на двоих. Вновь пропустив первой, команда из Каролины понеслась вперед, желая отыграться и выйти вперед, что успешно удалось сделать усилиями Теуво Терявяйнена и Йеспера Фаста. Финскому нападающему ассистировал Андрей Свечников, набравший результативные баллы в четвертой игре подряд.

«Тампа» поддержала атакующие порывы своих противников и за 20 минут смогла показать и худший, и лучший свой хоккей в нынешнем плей-офф. «Каролина» же, наоборот, сперва обрела уверенность, и казалось, что счет в серии станет равным, но потом за дело взялись лидеры «Лайтнинг», и все преимущество «Харрикейнз» сошло на нет.

Сначала лидер «Тампы» Стивен Стэмкос счет сравнял, тут же «Ураганы» вновь выстрелили дуплетом и завладели комфортным преимуществом в две шайбы. Отличились Дуги Хэмилтон и Джейкоб Славин. Свою вторую голевую передачу в матче оформил Свечников, выступив ассистентом в голе Хэмилтона.

На этом радость «Харрикейнз» подошла к концу, и дальше в матче забивали только игроки в синей форме. Первым свое слово в большинстве сказал Никита Кучеров, сокративший отставание в счете.

Усилиями своего четвертого звена «Лайтнинг» во второй раз в матче сравняли счет. Шайбу на свой счет записал нападающий Тайлер Джонсон. После этого Кучеров выступил ассистентом для Стэмкоса, реализовавшего большинство после удаления Свечникова. Несмотря на две результативные передачи, российский нападающий «Каролины» заработал три удаления, поэтому вряд ли может занести себе матч в актив.

Окончательный счет в третьем периоде броском между щитков Мразека установил Кучеров, ставший в итоге второй звездой встречи. А заодно оторвался на четыре очка в списке лучших бомбардиров плей-офф от Нэйтана Маккиннона.

«Тампа» смогла отыграть отставание в две шайбы и сделала счет в серии 3-1. Мало верится в то, что номинированный на «Везину» Василевский в следующем матче пропустит так же много, поэтому тренеру «Каролины», в первую очередь следует сделать акцент на оборонительных действиях своих подопечных и, возможно, дать шанс Недельковичу, неплохо проявившему себя в домашних матчах. Пятый матч между командами состоится 9 июня в 1:30 по московскому времени.

Результаты всех матчей плей-офф НХЛ 6 июня