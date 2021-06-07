Разгромы в Кубке Стэнли: «Монреаль» разрывает фаворитов, а «Вегас» тащит главный конкурент Василевского за «Везину»

«Виннипег» может закончить сезон уже в следующем матче.

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала

Третий матч

«Монреаль» — «Виннипег» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Перри — 3 (Стаал, Армиа), 4:45 — 1:0. Лехконен — 1 (Дано, Галлахер), 29:24 — 2:0. Армиа — 3 (мен.), 33:41 — 3:0. Лаури — 2 (Перро, Эпплтон), 37:51 — 3:1. Сузуки — 4 (бол., Кауфилд, Тоффоли), 48:52 — 4:1. Армиа — 4 (мен., п.в., Эдмундсон, Уэбер), 56:42 — 5:1.

Вратари: Прайс — Хеллибак.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 33 (10+15+8) — 27 (7+6+14).

Наши: — .

Монреаль. Centre Bell. 2500 зрителей.

Счет в серии: 3-0.

Канадский дивизион готов подарить очередную сенсацию в розыгрыше плей-офф. В первом раунде за бортом остались фавориты своих пар «Эдмонтон» и «Торонто», а во втором «Монреалю» осталось одержать одну победу над «Виннипегом», чтобы попасть в полуфинал, наконец-то сразиться с американским клубом и доказать ошибочность мнения о слабости канадских клубов.

«Канадиенс» закончили регулярный сезон пятью поражениями и отвратительно начали серию против «Торонто», но ценой невероятных усилий и благодаря блистательной игре Кэри Прайса смогли сделать камбэк со счета 1-3. С каждым следующим матчем «Хабс» показывали все более уверенный и качественный хоккей, и в третьем матче у «Виннипега» не было ни единого шанса на победу.

В концовке первой встречи лучший бомбардир «Джетс» Марк Шайфли совершил фол и был наказан четырехматчевой дисквалификацией, поэтому основные надежды болельщиков клуба из Виннипега были связаны с вернувшимся после травмы ветераном Полом Штястны. Но нападающий провел блеклый матч и отметился двумя удалениями и показателем полезности «-2».

Хоккеисты «Монреаля» начали матч с быстрых атак, и сразу стало понятно, что «Канадиенс» не намерены давать соперникам шансов на спасение в серии. Резкий старт тут же принес свои плоды в виде гола Кори Перри.

Во втором периоде «Монреаль» продолжил развивать преимущество в счете. Сперва Арттури Лехконен оказался самым расторопным в зоне «Виннипега» и сделал счет 2:0, а затем Йоэль Армия в меньшинстве почти в точности повторил гол своего одноклубника Тайлера Тоффоли, забитый в прошлом матче. Финский нападающий убежал со своим партнером в контратаку, на паузе уложил на лед защитника и хладнокровно поразил ворота Коннора Хеллибака.

Во втором отрезке из-за травмы выбыл защитник «Монреаля» Джефф Питри, «Виннипег» совершил несколько неплохих атак и мог вернуться в игру, но перекладина дважды спасала ворота Прайса. Лишь под занавес периода Адам Лаури сократил отставание в счете, чем только раззадорил игроков из провинции Квебек, записавших на свой счет еще две шайбы. Сначала Ник Сузуки в большинстве наказал «Джетс» за удаление Штястны, а затем окончательный счет второй раз за матч в меньшинстве установил лучший игрок встречи Армия, поразивший пустые ворота.

Сегодня «Монреаль» полностью переиграл своего соперника и в качестве фаворита будет выходить на четвертый матч, в котором «Хабс» смогут оформить долгожданный выход в полуфинал Кубка Стэнли.

Четвертый матч

«Вегас» — «Колорадо» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Саад — 6 (Комфер, Бураковски), 1:50 — 0:1. Маршессо — 3 (Карлссон), 7:07 — 1:1. Пачиоретти — 3 (Стоун, Уайтклауд), 21:11 — 2:1. Маршессо — 4 (бол., Пьетранджело, Карлссон), 31:28 — 3:1. Маршессо — 5 (Смит, Карлссон), 46:01 — 4:1. Браун — 2 (Ривз, Каррье), 53:13 — 5:1.

Вратари: Флери — Грубауэр.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (15+9+11) — 18 (9+5+4).

Наши: — - Ничушкин (17.44/0/-1).

Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 2-2.

В отличие от Канады в США коронавирусные ограничения сходят на нет, на трибунах присутствует 100% болельщиков, и при просмотре матчей получаешь истинное удовольствие и наслаждение от хоккея. Сегодня команда из Лас-Вегаса оказалась на голову выше своих соперников из «Колорадо», сравняла счет, и теперь мало кто сможет предположить, кто же по итогу пройдет дальше по сетке плей-офф.

Предыдущая игра дала понять, что «Рыцари» отошли от семи матчей с «Миннесотой» и вновь готовы показывать свои главные козыри: постоянная борьба на каждом участке площадки, высокие скорости, быстрый переход в атаку. Сегодня все эти компоненты подопечным Питера Дебура удалось успешно реализовать, а в воротах вновь блистал главный конкурент за «Везину Трофи» Андрея Василевского Марк-Андре Флери.

«Вегас» со стартового вбрасывания включил максимальные скорости и уже на первой минуте получил две возможности выйти вперед, но счет в матче на второй минуте оказался открыт усилиями нападающего «Колорадо» Брэндона Саада.

Пропущенная шайба ничуть не надломила клуб из Невады, голы которого были лишь вопросом времени. На восьмой минуте Джонатан Маршессо воспользовался грубейшей ошибкой защитника «Колорадо» и восстановил равенство в счете.

Первый период закончился вничью, но преимущество полностью было на стороне хозяев, нанесших за первые 20 минут 15 бросков в створ, в то время как игроки «Эвеланш» за весь матч лишь 18 раз заставили Флери вступить в игру.

Следующие 40 минут «Вегас», ничуть не сбавляя обороты, полностью переигрывал «Колорадо», и уже на 22-й минуте Макс Пачиоретти вывел «Рыцарей» вперед. Еще через 10 минут броском невероятной силы и точности из круга вбрасывания свою вторую шайбу забросил Маршессо.

При такой игре единственным шансом на успех для «Колорадо» была игра в большинстве. Клуб из штата Невада — лидер по игре в неравных составах, почти половина удалений соперника приводит к взятию ворот, но сегодня даже в своем главном компоненте «Эвеланш» оказались бессильны, а шайба Саада в самом начале матча так и осталась единственной.

На седьмой минуте третьего периода Маршессо оформил свой первый в карьере хет-трик в плей-офф. Ассистентом выступил Уильям Карлссон, набравший три результативных балла за передачи. Закончил разгром «Колорадо» Патрик Браун, после броска которого счет стал 5:1.

Из-за специфического календаря в ранних стадиях плей-офф сталкиваются команды, достойные финала Кубка Стэнли. Перед сезоном и «Вегас», и «Колорадо» рассматривались в качестве одних из главных претендентов на чемпионство, поэтому есть ощущение, что данная серия затянется на семь матчей. «Колорадо» после разгромного поражения в следующей игре при своих болельщиках вряд ли позволит «Рыцарям» так же хозяйничать в своей зоне, а «Вегас», наоборот, поймав кураж, постарается выйти вперед и приблизить себя к попаданию в полуфинал. Чье желание окажется сильнее?

Четвертый матч серии «Монреаль» — «Виннипег» пройдет 8 июня в 3:00 по московскому времени, «Колорадо» с «Вегасом» сыграют 9 числа в 4:00.