«Потеря для всей латвийской нации». Месяц назад он остановил Канаду, а вчера стал жертвой ужасной трагедии

Погиб голкипер «Коламбуса» Матисс Кивлениекс.

21 мая 2021 года — дата, которая уже навсегда вписана в историю латвийского хоккея. Именно в этот день сборная Латвии под руководством Боба Хартли со счетом 2:0 в первом матче домашнего ЧМ переиграла сборную Канады. Хозяева неожиданно хлопнули канадцев. Да, это был не сильнейший состав североамериканской сборной, да, для команды Жерара Галлана это был первый матч на турнире, в который она дико тяжело вкатывалась. Но от этого победа для Латвии была не менее ценной. Тем более что парни Боба Хартли по итогу оказались одной из трех сборных, которую не смогли переиграть будущие обладатели золотых медалей.

Не самые звездные канадцы в той игре большую часть времени доминировали, выглядели на порядок быстрее и в два раза перебрасывали соперника. Однако все их усилия разбивались об голкипера латвийцев Матисса Кивлениекса, весь матч простоявшего на ушах и насобиравшего к финальной сирене 38 сейвов. И тогда у организаторов просто не было другого варианта, кроме как признать вратаря из системы «Коламбуса», превратившегося на несколько дней в героя нации, лучшим в составе сборной Латвии. Только вот дальше домашний турнир для его команды не сложился: лишь одна победа над Италией и пять поражений в шести оставшихся матчах поставили крест на планах латвийцев на плей-офф.

После этого Кивлениекс улетел обратно в Северную Америку и начал готовиться в Огайо к новому сезону. Успел вместе с коллегой по амплуа и соотечественником Элвисом Мерзликинсом посетить автодром «Mid-Ohio», где прокатился на болиде серии IndyCar с бывшим пилотом «Формулы-1» Александром Росси. А сегодня Федерация хоккея Латвия огорошила весь хоккейный мир и объявила о том, что Матисс скончался.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам, друзьям и коллегам вратаря сборной Латвии Матисса Кивлениекса в связи с его преждевременным уходом.

Воспитанник хоккейной школы «Пардаугава» играл в воротах сборной Латвии на последнем чемпионате мира, приняв участие в четырех матчах. В ходе карьеры он также провел восемь игр в НХЛ.

Его бойцовский дух и отношение к работе служили настоящим образцом в спорте! Уход Матисса — большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всей нации», — сказано в пресс-релизе на сайте Латвийской хоккейной федерации.

При этом официальную причину смерти латвийские функционеры не сообщили. По неофициальной информации портала Delfi, голкипер погиб от травмы, полученной в результате неосторожного обращения с пиротехникой во время празднования Дня независимости в США, который отмечают 4 июля. Осколок петарды вонзился игроку в сердце — он умер на месте. И пока что эта версия не совсем согласуется с заявлением клуба.

«С глубокой печалью сообщаем, что вратарь Матисс Кивлениекс скончался прошлой ночью в возрасте 24 лет в результате трагической аварии. Уроженец Риги при падении получил явную травму головы. Несмотря на немедленный вызов медицинского персонала, он скончался», — сообщается на официальном сайте «Блю Джекетс».

It’s with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.



We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.



Rest in peace, Kivi.https://t.co/o2EDRgxQ5A pic.twitter.com/FCBr0ZaH25 — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 5, 2021

Полиция города Нови, штат Мичиган, где произошел инцидент, связанный с трагедией, сообщила новые подробности произошедшего.

«Кивлениекс бежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейеверка и, поскользнувшись, упал и ударился головой о бетон», — цитирует лейтенанта полиции Нови Джейсона Мейера издание The Athletic.

Почти всю свою недолгую карьеру воспитанник рижской «Призмы» провел в США. Уже в 17 лет он уехал за развитием в юниорскую лигу Миннесоты, а через пару сезонов попал в USHL, где признавался лучшим вратарем лиги и, будучи незадрафтованным в 2017-м, подписал трехлетний контракт новичка с «Коламбусом».

«У него был огромный скачок в USHL. Он всегда был лучшим вратарем — вратарь года на всех уровнях. Теперь он пришел в профессиональный хоккей, ему нужно найти квартиру, научиться заботиться о себе и… хотя бы получить водительские права», — говорил тренер вратарей «Коламбуса» Мэнни Легаси.

Изначально «Коламбус» подписывал молодого прогрессирующего латвийца в качестве сменщика для основного голкипера фарм-клуба Брэда Тиссена. Но в итоге тот получил серьезную травму и уже в своем первом ахаэловском сезоне Кивлениекс сыграл 43 матча за «Кливленд» и по оценкам тренеров выглядел «очень зрело» для дебютного года.

А вот дебюта в НХЛ Матиссу пришлось ждать больше двух лет. В январе 2020-го Джон Торторелла, кажется, удивил всех, когда без видимых к тому причин доверил латвийцу «рамку» с первых минут гостевого матча с «Рейнджерс» на переполненном «Мэдисон-сквер-гарден». И первый матч за «Коламбус» получился для него роскошным — «Жакеты» выиграли 2:1, а Кивлениекс сделал 31 сейв, мгновенно удостоился похвалы от импульсивного американского коуча на пресс-конференции и получил в раздевалке победную кепку из рук Кэма Аткинсона.

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И, к сожалению, роскошный дебют за «Блю Джекетс» так и останется для Кивлениекса самым ярким матчем в НХЛ. Латвия потеряла действительно достойного голкипера.