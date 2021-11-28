Россияне из «Блюз» рвутся на Олимпиаду.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Коламбус» — 6:3 (0:1, 3:0, 3:2)

Голы: Дженнер — 10 (бол., Веренски, Боквист), 12:38 — 0:1. Бучневич — 7 (Тарасенко), 20:58 — 1:1. Барбашев — 6 (Сундквист, Бучневич), 21:56 — 2:1. Кайру — 9 (О`Райлли), 33:12 — 3:1. Боквист — 3 (бол., Ворачек, Бьоркстранд), 41:03 — 3:2. Фолк — 4 (Томас, Тарасенко), 45:42 — 4:2. Бучневич — 8 (Томас, Тарасенко), 50:30 — 5:2. Барбашев — 7 (Саад, Парэйко), 52:40 — 6:2. Боквист — 4 (Тексье, Бин), 57:46 — 6:3.

Вратари: Хуссо — Корписало.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 33 (7+17+9) — 27 (7+8+12).

Наши: Барбашев (16.57/3/+2), Бучневич (18.20/5/+4), Тарасенко (15.57/2/+3) — Гавриков (18.07/0/-4), Чинахов (13.35/1/-2).

28 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.

Преображение Тарасенко

Каждый успешный матч российских игроков НХЛ неотделим от вопросов про Олимпиаду. Мест в заявке ограничено, и на некоторых позициях профицит качественных хоккеистов. Сегодня представителям штаба сборной было за кем понаблюдать в матче «Сент-Луиса» с «Коламбусом». На две команды — сразу пять россиян, шансы которых на поездку в Пекин варьируются от высоких (речь о Тарасенко и Гаврикове) до минимальных (это о Чинахове).

Оба клуба столкнулись с бэк-ту-бэк матчами. «Коламбус» вчера обыграл «Ванкувер», «Сент-Луис», несмотря на шайбы Бучневича и Барбашева, отдал победу «Чикаго» в овертайме. Сумбурное начало «Блюз» спишем на плотный график. Команда Крэйга Беруби вкатывалась в матч дольше соперника. За что поплатилась первой пропущенной шайбой от Буна Дженнера, когда «Блю Джэкетс» реализовали большинство.

Алексей Жамнов может поблагодарить коллегу Беруби за то, что канадский специалист наигрывает связки для сборной России. Тренер пробовал вместе Бучневича и Барбашева, которые играли в одной тройке на молодежном чемпионате мира. «Блюз» периодически экспериментируют с сочетаниями — к примеру, в недавнем матче с «Детройтом», Тарасенко выходил с Томасом и Бучневичем, а с «Чикаго» и сегодня с «Коламбусом» место череповецкого самородка занял Барбашев.

Во втором периоде «Сент-Луис» задавил соперника. Казалось, что некоторые игроки «Коламбуса» мысленно остались в раздевалке. Тотальное доминирование «Блюз» привело к трем шайбам. Вратарю «Блю Джэкетс» Йоонасу Корписало еще повезло, что соперник растранжирил часть моментов. Счет после сорокам минут мог стать куда унизительнее для гостей, учитывая преимущество по броскам (17-8).

Начала камбэк «Сент-Луиса» русская связка Тарасенко-Бучневич. Как бы Владислав Гавриков ни старался опекать Владимира, 91-й номер «Блюз», выкатив из-за ворот, нашел на дальней штанге партнера. Павлу оставалось подставить клюшку и направить шайбу в открытый угол. Тарасенко заработал очередной ассистентский балл и постепенно возвращается на свой уровень после череды травм и разногласий с руководством клуба.

Вы же помните, что летом нападающий просил обмен из «Сент-Луиса»? Предлагал список из десяти команд, где хотел бы продолжить карьеру. Переговорная сага Тарасенко и «Сент-Луиса» завершилась примирением сторон, и сейчас форвард показывает, что готов биться за ноту на груди.

Дубли Барбашева и Бучневича

Барбашев не отставал от соотечественников. Не прошло и минуты, как Бучневич помог Ивану во второй раз наказать «Коламбус». В большинстве Беруби продолжил использовать их связку, которая генерировала едва ли не больше моментов, чем первая спецбригада в полном составе. Форварды при поддержке партнеров вдохновенно двигали шайбу по зоне Корписало. После броска Бучневича финна спасла штанга. А позднее Барбашев, оказавшись перед полупустыми воротами, попал в конек защитника.

Зрители, выбравшие для просмотра матч «Сент-Луиса» и «Коламбуса», не пожалели об этом. На их радость хватало и голевых моментов, и шикарных спасений вратарей. Отсиживаться в обороне, оберегая нажитое преимущество, «Сент-Луис» не собирался. Тем более в дебюте третьего периода «Блю Джэкетс» использовали второе большинство и сократили отставание до минимума. «Музыканты» быстро нашли ответ на гол Адама Боквиста. Тройка Тарасенко организовала четвертую шайбу. Великолепный перевод Томаса и точный бросок Фолка — секрет успеха до безобразия прост.

Кому сегодня не позавидуешь, так это Владиславу Гаврикову. Ведущий защитник, без которого сложно представить оборону «Коламбуса», заработал «минус 4». Он останется лучшим в команде по показателю полезности, но после вечера в Сент-Луисе ухудшил свои позиции. Недалеко ушел и его партнер Егор Чинахов, у которого «минус 2» и передача на ... Тарасенко, когда «Блюз» сделали счет 5:2. Омич пытался вывести шайбу через центр, но Владимир перехватил ее на синей линии, а Томас с Бучневичем, реализовали момент.

Барбашев продолжил погоню за оформившим дубль партнером. Превратившаяся в проходной двор оборона «Коламбуса» одну за одной пропускала опасные атаки «Сент-Луиса». Не хотелось бы мне оказаться в раздевалке «Блю Джэкетс» после матча. Сомневаюсь, что кого-то, кроме вратаря Корписало и забросившего две шайбы Боквиста, тренер готов хвалить.

Финна раз за разом оставляли на растерзание соперникам. Спасать бесконечно Йоонас не мог. Убежавший к воротам Барбашев, ничего не выдумывая, разобрался с Корписало и пополнил лицевой счет второй шайбой. Оставшаяся часть матча превратилась в формальность. Русская банда «Сент-Луиса» поохотилась сегодня на славу.