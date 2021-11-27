Что творит Овечкин! Сделал первый хет-трик сезона и теперь в шаге от вечного рекорда НХЛ

Гениальный матч капитана «Вашингтона».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Флорида» — 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Голы: Юбердо — 7, 19:28 — 0:1. Уилсон — 8 (мен., Карлсон, Кузнецов), 21:34 — 1:1. Овечкин — 16 (бол., Уилсон, Протас), 22:50 — 2:1. Овечкин — 17 (Протас, Кузнецов), 23:46 — 3:1. Райнхарт — 4 (Уигар, Монтур), 26:49 — 3:2. Овечкин — 18 (Кузнецов, Уилсон), 44:02 — 4:2. Верхэге — 7 (Форслинг), 45:36 — 4:3.

Вратари: Самсонов — Бобровский (Найт, 22:50, Бобровский, 24:13, Найт, 26:49, Бобровский, 37:12 — 56:55).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (12+11+6) — 22 (9+5+8).

Наши: Кузнецов (25.03/0/+3), Овечкин (22.30/5/+1), Орлов (21.44/3/0) — Мамин (8.49/0/0).

27 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

У Александра Овечкина все как всегда — ни дня без рекорда, ни гола без очередной ступеньки на пути к сплошному величию. Капитан «Вашингтона» уже не просто переступает их на этой лестнице, а перемахивает через две-три, а то и через целый лестничный пролет. Если бы он к каждому своему сезону подходил в такой форме, рекорд Уэйна Гретцки мог бы пасть хоть завтра. «Флорида» проиграла первый матч из последних пяти, травму едва не получил Сергей Бобровский, а Евгений Кузнецов организовал классный гол. Но все это было бы интересно в какой-нибудь другой день.

Матч, в котором Овечкин оформил первый хет-трик с сезона 2019/20, начался для него не сильно удачно. В начале первого периода шайба рикошетом от его собственной клюшки прилетела Ови в лицо, после чего он тут же отправился в подтрибунное помещение. В раздевалку уходил и Бобровский — сразу после первого пропущенного гола от Александра. Если капитан «Столичных» вернулся на лед почти сразу, то Сергей заставил немного пострадать Спенсера Найта. Две первые шайбы в матче Овечкин забросил с интервалом в 56 секунд — и влетели они за спины разных голкиперов.

Овечкин забивает щелчком из правого круга — куда же катится этот мир, если в хайлайтах Ови нет ни одного гола из «офиса»? В НХЛ, как известно, считают самую сумасшедшую статистику. Так что один рекорд Александр побил уже после дубля. Он забил в большинстве и в равных составах в одном матче в 79-й раз в НХЛ — больше, чем кто-либо. Ови обошел по этому сомнительному, но все же показателю Бретта Халла — будем надеяться, это пройдет безболезненно для его сына Джуда. Также Ови уже после первой шайбы превзошел Ги Лефлера, набрав 1353-е очко в лиге, — теперь он на 27-м месте в списке бомбардиров всех времен.

Уже в следующем матче капитан «Вашингтона» может замахнуться на чуть более крутое достижение. Первая шайба в ворота «Пантерз» стала для него 273-й в большинстве. Дэйв Андрейчак, пока лидирующий в списке снайперов при реализации лишнего с 274 голами, уже наверняка записал очередной видеопривет для рекордсмена.

Где сложно будет рассчитывать на рекорд — так это в гонке тех, кто больше других оформлял хет-трики. С 28-м хет-триком в НХЛ Овечкин сравнялся с Бобби Халлом и скоро, возможно, превзойдет очередного члена этой хоккейной семьи. Но впереди еще пять легенд, у Марио Лемье — 40 хет-триков за карьеру, у Гретцки — 50. Впрочем, если защитники соперников будут оставлять Овечкина в таком тотальном одиночестве на дальнем пятаке, как в матче с «Пантерз», то у Александра есть шансы приблизиться.