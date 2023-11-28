Обидное поражение Овечкина: «Вашингтон» играл лучше, но уступил аутсайдеру
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Зеттерлунд — 6 (Охотюк, Гранлунд), 10:23 — 1:0. Кузнецов — 4 (ван Римсдайк, Фехервари), 36:25 — 1:1. Канин — 5 (бол., Бэйли, Эмберсон), 52:48 — 2:1.
Вратари: Блэквуд — Кемпер (58:42).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (11+6+6) — 34 (13+14+7).
Наши: Охотюк (15.21/2/0) — Кузнецов (23.08/2/+1), Овечкин (22.02/5/-1).
28 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.
Победная серия «Вашингтона» была завершена оглушительным поражением от «Эдмонтона» (0:5), в котором солировал вернувшийся после травмы Коннор Макдэвид. От игры с «Сан-Хосе» ждали возвращения побед «Столичных», но с аутсайдером оказалось совсем не просто. «Шаркс» уже не допускают такого количества провалов в обороне, как в начале сезона, когда десяток пропущенных шайб был для них обычным явлением. И «Вашингтону» пришлось очень постараться, чтобы забить сегодня.
Первое же большинство «Вашингтона» было мегаопасным. Сначала после броска Овечкина шайба попала в штангу, а затем Кузнецов вместе с Ови вывели на бросок Тома Уилсона, окопавшегося на пятачке. Но 43-й номер не смог толком попасть по шайбе из убойной позиции, и она досталась вратарю «Шаркс» Блэквуду.
Гости были активнее, но пропустили — Никита Охотюк протащил шайбу из своей зоны, отпасовал Фабиану Зеттерлунду, и тот со второй попытки пробил Кемпера. У «Кэпиталз» хватало моментов, но Маккензи Блэквуд играл очень уверенно. А когда и он не мог спасти, на помощь приходила штанга — как в моменте с броском Дилана Строума.
Сравнять счет «Столичным» помог удачный рикошет. Блэквуд отразил бросок Евгения Кузнецова щитком, но шайба попала в Охотюка и отскочила в сетку.
Роковым для гостей стало удаление словацкого защитника Мартина Фехервары. Удивительно, но на большинство вышел силовой форвард Бэйли, который в последний раз играл в НХЛ два года назад — он и решил судьбу эпизода, сделав точную передачу под бросок Канину.
«Вашингтон» потерпел обидное поражение и упустил шанс вернуться в кубковую восьмерку. Впереди Овечкина и его команду ждет продолжение калифорнийского турне — матчи против «Лос-Анджелеса» и «Анахайма».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|20
|15
|5
|31
|2
|Каролина
|20
|12
|8
|24
|3
|Филадельфия
|21
|11
|10
|23
|4
|Вашингтон
|18
|10
|8
|22
|5
|Айлендерс
|20
|8
|12
|22
|6
|Питтсбург
|20
|10
|10
|20
|7
|Нью-Джерси
|19
|9
|10
|19
|8
|Коламбус
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|21
|13
|8
|27
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|25
|4
|Тампа-Бэй
|22
|10
|12
|25
|5
|Торонто
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|3
|Виннипег
|20
|12
|8
|26
|4
|Сент-Луис
|20
|11
|9
|23
|5
|Нэшвилл
|20
|10
|10
|20
|6
|Аризона
|20
|9
|11
|20
|7
|Миннесота
|19
|5
|14
|14
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|31
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|22
|14
|8
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|6
|Анахайм
|21
|9
|12
|18
|7
|Эдмонтон
|20
|7
|13
|15
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|28.11
|03:00
|
Рейнджерс – Баффало
|1 : 5
|28.11
|03:00
|
Оттава – Флорида
|0 : 5
|28.11
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|5 : 2
|28.11
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|4 : 1
|28.11
|05:30
|
Калгари – Вегас
|2 : 1 ОТ
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Вашингтон
|2 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|21
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97