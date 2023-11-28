Исторический день для наших в НХЛ: четыре российских игрока «Коламбуса» забили по голу и установили рекорд!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Бостон» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Голы: Воронков — 4 (Чинахов), 15:52 — 1:0. Проворов — 2 (Иржичек, Силлинджер), 25:38 — 2:0. Чинахов — 2, 36:42 — 3:0. Марченко — 7 (бол., Дженнер, Лайне), 44:51 — 4:0. Пойтрас — 5 (Макэвой, Хейнен), 48:24 — 4:1. Дэнфорт — 6 (п.в., Керали, Дженнер), 53:41 — 5:1. Бишер — 4 (Шаттенкирк, Фредерик), 57:40 — 5:2.
Вратари: Мартин — Суэймен (Ульмарк, 26:14, 52:40 — 53:41).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 40 (13+19+8) — 33 (11+9+13).
Наши: Воронков (14.40/3/+3), Марченко (18.21/3/-1), Проворов (24.30/2/+2), Чинахов (13.55/1/+3) — -.
28 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.
Слухи о возможном возвращении нападающего Дмитрия Воронкова из «Коламбуса» в «Ак Барс» разрастались все сильнее. Признал наличие проблемы с адаптацией и генеральный менеджер «Блю Джэкетс» Ярмо Кекяляйнен: «Мы решаем этот вопрос внутри команды. Для молодого игрока время от времени тосковать по дому — это нормально. Мы с этим разбираемся».
Пока Воронков никуда не уехал, и в «Коламбусе» продолжают делать на него ставку. Дмитрий выходит на левом фланге второй тройки с Фантилли и Лайне, но свой гол забил в сочетании с Силлинджером и Чинаховым. Воспитанник «Авангарда» протолкнул шайбу вдоль борта, ее подхватил Воронков и издевательски легко обыграл в силовой борьбе опытного защитника Форборта. Не выручил «Бостон» и вратарь Суэймэн, пропустивший в ближний угол.
Сыграл важную роль Воронков и при втором голе своей команды. Силлинджер и Йиричек вывели на бросок Ивана Проворова, а 10-й номер «Коламбуса» идеально закрыл обзор вратарю гостей.
А ближе к концу второго периода гол на свой счет записал и Чинахов, умело воспользовавшийся подарком Грызлика.
Для полного российского счастья оставалось забить только Кириллу Марченко, и он это сделал уже в третьей двадцатиминутке.
Такого в истории НХЛ еще не было — сразу четыре игрока из России, выступающие за одну команду, отметились заброшенными шайбами в одном матче! Знаменательный день совпал для «Коламбуса» с важной победой над одним из лидеров конференции. «Жакеты» потихоньку выходят из кризиса, выиграв три из последних четырех матчей, но куда важнее, что с такой молодежью из России у клуба отличное будущее. Если, конечно, никто не вернется домой.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|19
|15
|4
|31
|2
|Каролина
|20
|12
|8
|24
|3
|Филадельфия
|21
|11
|10
|23
|4
|Вашингтон
|17
|10
|7
|22
|5
|Айлендерс
|20
|8
|12
|22
|6
|Питтсбург
|20
|10
|10
|20
|7
|Нью-Джерси
|19
|9
|10
|19
|8
|Коламбус
|22
|6
|16
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|14
|6
|31
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|25
|4
|Тампа-Бэй
|21
|10
|11
|25
|5
|Торонто
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|21
|9
|12
|20
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|16
|8
|8
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|20
|14
|6
|28
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|3
|Виннипег
|20
|12
|8
|26
|4
|Сент-Луис
|20
|11
|9
|23
|5
|Нэшвилл
|20
|10
|10
|20
|6
|Аризона
|20
|9
|11
|20
|7
|Миннесота
|19
|5
|14
|14
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|14
|7
|30
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|22
|14
|8
|29
|4
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|5
|Калгари
|21
|8
|13
|19
|6
|Анахайм
|21
|9
|12
|18
|7
|Эдмонтон
|20
|7
|13
|15
|8
|Сан-Хосе
|21
|4
|17
|10
|28.11
|03:00
|
Рейнджерс – Баффало
|1 : 5
|28.11
|03:00
|
Оттава – Флорида
|0 : 5
|28.11
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|5 : 2
|28.11
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
|28.11
|05:30
|
Калгари – Вегас
|- : -
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|35
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|15
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|20
|14
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|12
|1.98