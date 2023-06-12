Панарин кардинально сменил имидж и расстался с шевелюрой

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин побрился налысо.

31-летний хоккеист приехал в свой родной город Коркино, где его узнали болельщики.

В прошедшем сезоне Панарин набрал 92 (29+63) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету россиянина 2 (0+2) очка в 7 играх.