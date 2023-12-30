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Сегодня, 11:30

Мэттьюс гонится за рекордом Гретцки, а Панарин снова забивает

Панарин вторым из россиян забросил 20 шайб в сезоне НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Артемий Панарин (справа) в матче против «Флориды».
Фото USA Today Sports
Джонни Гудро.
Фото USA Today Sports
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Обзор игрового дня НХЛ.

«Коламбус» — «Торонто» — 6:5 ОТ (1:2, 3:3, 1:0, 1:0)
Голы: Марнер — 14 (Райлли), 4:14 — 0:1. Силлинджер — 4 (Бин), 11:17 — 1:1. Мэттьюс — 29 (Марнер), 12:55 — 1:2. Робертсон — 4 (Лильегрен, Доми), 21:35 — 1:3. Гонс — 1 (Тексье, Северсон), 23:20 — 2:3. Нюландер — 17 (бол., Мэттьюс, Райлли), 29:42 — 2:4. Воронков — 7 (бол., Годро, Проворов), 31:05 — 3:4. Джонсон — 5 (Бемстрем), 32:43 — 4:4. Таварес — 11 (бол., Нюландер, Райлли), 39:05 — 4:5. Фантилли — 10 (Годро), 53:46 — 5:5. Годро — 7 (Северсон, Дэнфорт), 62:56 — 6:5.
Вратари: Мерзликинс (Мартин, 20:00) — Самсонов.
Штраф: 15 — 11.
Броски: 21 (4+7+8+2) — 33 (14+12+7+0).
Наши: Воронков (13.10/2/0), Марченко (16.01/1/+1), Проворов (19.54/0/0), Чинахов (14.52/0/0) — -.
30 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 18 516 зрителей.

Матчи между «Коламбусом» и «Торонто» становятся уже классикой лиги. Всего две недели назад команды выдали невероятную игру, в которой «Торонто» отыграл 5 шайб за период. Сегодня «Блю Джекетс» и «Мейпл Лифс» вновь устроили концерт, забросив на двоих 11 шайб.

Уже в первом периоде отличился Остон Мэттьюс, который, кажется, нацелен на рекорд Гретцки сильнее Овечкина. В последних 11 матчах на счету американца 15 голов. Всего в этом сезоне он отличился уже 29 раз. У ближайших преследователей Никиты Кучеров и Брока Босера по 24 шайбы.

Седьмую шайбу в сезоне забросил Дмитрий Воронков, удачно сыграв на пятаке. В 31 матче российский форвард уже набрал 18 очков.

Неудачно этот матч сложился для другого россиянина — Ильи Самсонова. Голкипер пропустил 6 шайб после 21 броска в створ. В этом сезоне у Самсонова ужасающие 86,21% отраженных бросков. При этом контракт россиянина, который он летом выбил через арбитраж, действует лишь до конца этого сезона.

Победу в овертайме «Коламбусу» принес форвард Джонни Гудро, который сравнялся по количеству голов в сезоне с Дмитрием Воронковым.

Джонни Гудро.
Фото USA Today Sports

«Флорида» обыграла «Рейнджерс»

«Флорида» — «Рейнджерс» — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы: Родригес — 7 (Барков, Миккола), 18:45 — 1:0. Райнхарт — 22 (Барков, Верхэге), 27:12 — 2:0. Панарин — 20 (Лафренье, Линдгрен), 33:23 — 2:1. Куилль — 7 (Миллер), 34:36 — 2:2. Райнхарт — 23 (бол., Барков, Ткачак), 37:07 — 3:2. Зибанежад — 14 (мен., Крайдер), 52:15 — 3:3. Верхэге — 17 (Форслинг, Ткачак), 53:37 — 4:3.
Вратари: Бобровский — Куик.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (10+15+7) — 34 (10+14+10).
Наши: Куликов (11.45/1/-1) — Панарин (24.19/6/+1).
30 декабря. Санрайз. FLA Live Arena. 19 723 зрителя.

Уже на пятой минуте матча вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик исполнил главный хайлайт. 37-летний вратарь сначала спас команду после броска Ника Казинса, а потом лишил Ээту Луостаринена, казалось, верного гола, сделав «сэйв скорпиона».

37-летний Куик — одно из главных открытий этого сезона. В 12 матчах, в которых он выходил в старте, его команда одержала 10 побед. Правда, не сегодня.

Его сегодняшний оппонент Сергей Бобровский тоже провел отличную встречу: 31 сэйв и 91,18% отраженных бросков.

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В третьей игре подряд отличился Артемий Панарин. Гол россиянина получился довольно необычным. Сначала защитник Райан Линдгрен сохранил скачущую шайбу в зоне, Алексис Лафреньер в одно касание перевел ее на россиянина, а тот так же «вантаймером» забросил свою двадцатую шайбу в сезоне. До личного рекорда по голам Панарину осталось всего 12 шайб, а впереди еще 48 матчей.

К индивидуальному рекорду по результативности идет и партнер Панарина по звену Алексис Лафреньер. Канадец наконец-то ожил в Нью-Йорке и уже набрал в этом сезоне 20 очков.

Победу «Флориде» за 6 минут до конца принес Картер Верхаге, неожиданно бросивший с разворота. Благодаря этой победе «Пантерс» поднялись на третье место на Востоке. «Рейнджерс» же, даже несмотря на поражение, продолжают лидировать в конференции.

Артемий Панарин
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 34 24 10 49
2 Айлендерс 35 17 18 43
3 Филадельфия 35 19 16 43
4 Каролина 36 19 17 42
5 Нью-Джерси 34 19 15 40
6 Вашингтон 33 17 16 39
7 Питтсбург 33 16 17 36
8 Коламбус 37 12 25 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 20 13 46
2 Флорида 35 21 14 44
3 Торонто 33 17 16 41
4 Тампа-Бэй 36 17 19 39
5 Детройт 36 17 19 38
6 Монреаль 34 15 19 35
7 Баффало 36 14 22 32
8 Оттава 31 13 18 26
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 22 14 47
2 Даллас 34 21 13 46
3 Виннипег 33 20 13 44
4 Аризона 35 19 16 40
5 Нэшвилл 36 19 17 39
6 Сент-Луис 35 18 17 37
7 Миннесота 33 16 17 36
8 Чикаго 35 11 24 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 36 23 13 49
2 Вегас 37 22 15 49
3 Лос-Анджелес 32 20 12 44
4 Сиэтл 37 14 23 37
5 Эдмонтон 32 16 16 33
6 Калгари 35 14 21 33
7 Анахайм 35 13 22 26
8 Сан-Хосе 36 9 27 21
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4.01
5.01
30.12 03:00
Оттава – Нью-Джерси
 2 : 6
30.12 03:00
Флорида – Рейнджерс
4 : 3
30.12 03:00
Детройт – Нэшвилл
 5 : 4 ОТ
30.12 03:00
Коламбус – Торонто
 6 : 5 ОТ
30.12 03:30
Айлендерс – Вашингтон
 5 : 1
30.12 04:00
Даллас – Чикаго
 5 : 4 ОТ
30.12 04:00
Сент-Луис – Колорадо
 1 : 2
30.12 06:00
Сиэтл – Филадельфия
 2 : 1 ОТ
30.12 06:00
Анахайм – Аризона
 0 : 2
30.12 22:00
Виннипег – Миннесота
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 58
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 36 56
Вильям Нюландер

Вильям Нюландер

Торонто

 33 48
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 29
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 36 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

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