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Сегодня, 15:30

Антирекорд Овечкина: сколько матчей не мог забить, сколько передач отдал

Александр Овечкин прервал безголевую серию в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Статистик
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Хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Капитан «Вашингтона» прервал неудачную серию.

Александр Овечкин принес «Вашингтону» победу в овертайме матча против «Коламбуса» (3:2 ОТ) и прервал свою продолжительную безголевую серию. В последний раз российский суперснайпер отличался более месяца назад — 19 ноября. В соперниках тоже были «синие жакеты», в воротах играл латвиец Элвис Мерзликин, только встреча проходила в столице США, а не в Огайо. По шайбе от капитана «Вашингтона» в нынешнем сезоне получили Джозеф Уолл и Семен Варламов, еще дважды Ови поражал пустые ворота.

Две результативные игры против «Коламбуса» разделили 14 матчей. За это время Овечкин записал на свой счет шесть голевых передач и бросил в створ ворот 51 раз. Предыдущий антирекорд состоялся в сезоне-2016/17. Тогда Александр Великий не огорчал соперников в десяти встречах кряду. Для сравнения: Уэйн Гретцки в сезоне-1996/97 не мог отличиться в 21 матче, ассистировав партнерам аж 23 раза.

Александр Овечкин. Овечкин наконец-то забил! Легенда прервала свою ужасную серию без голов

Овечкин сделал очередной шаг в погоне за вечным снайперским рекордом Гретцки. Теперь россиянина и канадца разделяют 66 точных бросков. Притом что Уэйн провел на 110 матчей больше и завершил карьеру в 37 лет по окончании 20-го сезона в НХЛ. Для 38-летнего капитана «столичных» нынешний чемпионат 19-й в карьере.

Овечкин обновил два собственных рекорда НХЛ: по голам в овертаймах и голам в большинстве. Александр в 26-й раз в карьере досрочно завершил дополнительную пятиминутку. Отрыв Сидни Кросби в данной номинации составляет шесть голов, от удерживавшего рекорд на протяжении многих лет Яромира Ягра — пять. Пятое место в общем зачете делит другой российский форвард — Илья Ковальчук. Он заканчивал матчи 17 раз.

Александр Овечкин (№8) с&nbsp;Джоном Карлсоном празднует гол в&nbsp;овертайме матча &laquo;Коламбус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (2:3 ОТ) 21&nbsp;декабря в&nbsp;Коламбусе. «Великое ожидание окончено». Овечкин прервал антирекордную засуху в фирменном стиле

За 18 лет Овечкин 301 раз наказал соперников «Вашингтона» за грубость. Главный его преследователь среди действующих игроков Стивен Стэмкос из «Тампы» отстает ровно на сто голов в большинстве. На счету Евгения Малкина 175 реализованных удалений, у Джо Павелски — 172, у Сидни Кросби — 172. От занимающего второе место в истории Дэйва Андрейчака Ови убежал уже на 27 голов.

А вот по числу принесенных побед Овечкин пока занимает второе место в истории. Его броски решали исход матча 125 раз. До повторения результата Яромира Ягра остается 10 голов. Любопытно, что преследует Ови тройка форвардов «Питтсбурга» — Джефф Картер (90), Сидни Кросби (89) и Евгений Малкин (83).

И если погоня за Ягром (не говоря уже о гонке с Гретцки) обещает быть очень долгой, то продвижение в рейтинге бомбардиров одного клуба случится очень скоро. Сейчас Овечкин с 1505 (828+67) очками за «Вашингтон» занимает восьмое место в общем зачете. На один балл больше набрал в составе «Бостона» великий защитник Рэй Бурк. От Кросби Александр отстает на 31 балл, от замыкающего топ-5 Джо Сакика — 136, от владеющего рекордом Горди Хоу — на 304.

Александр Овечкин в&nbsp;матче против &laquo;Коламбуса&raquo;. Как же хочется, чтобы теперь — прорвало! Эмоции от гола Овечкина

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру
Овечкин вышел на чистое второе место в истории по очкам в овертаймах
Как же хочется, чтобы теперь — прорвало! Эмоции от гола Овечкина
«Великое ожидание окончено». Овечкин прервал антирекордную засуху в фирменном стиле
Овечкин — о своем голе в матче с «Коламбусом»: «Надеюсь, что дальше буду забивать больше»
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Как же хочется, чтобы теперь — прорвало! Эмоции от гола Овечкина
Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 30 22 8 45
2 Филадельфия 32 18 14 39
3 Айлендерс 32 15 17 39
4 Вашингтон 30 17 13 38
5 Каролина 33 17 16 38
6 Нью-Джерси 31 16 15 34
7 Питтсбург 31 15 16 33
8 Коламбус 34 11 23 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 19 11 44
2 Торонто 30 16 14 38
3 Флорида 32 18 14 38
4 Тампа-Бэй 34 16 18 37
5 Детройт 32 15 17 34
6 Монреаль 32 14 18 33
7 Баффало 34 14 20 31
8 Оттава 28 11 17 22
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 31 19 12 42
2 Колорадо 33 20 13 42
3 Виннипег 31 19 12 41
4 Нэшвилл 33 19 14 38
5 Аризона 32 17 15 36
6 Сент-Луис 32 16 16 33
7 Миннесота 31 14 17 32
8 Чикаго 31 10 21 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 34 22 12 47
2 Вегас 34 21 13 47
3 Лос-Анджелес 29 18 11 40
4 Калгари 33 14 19 33
5 Сиэтл 34 11 23 31
6 Эдмонтон 30 14 16 29
7 Анахайм 32 12 20 24
8 Сан-Хосе 33 9 24 21
Результаты / календарь
12.12
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15.12
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17.12
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29.12
30.12
22.12 03:00
Тампа-Бэй – Вегас
 5 : 4
22.12 03:00
Флорида – Сент-Луис
 1 : 4
22.12 03:00
Филадельфия – Нэшвилл
 2 : 4
22.12 03:00
Питтсбург – Каролина
 2 : 1 Б
22.12 03:00
Баффало – Торонто
 9 : 3
22.12 03:00
Коламбус – Вашингтон
 2 : 3 ОТ
22.12 03:00
Нью-Джерси – Эдмонтон
 3 : 6
22.12 04:00
Миннесота – Монреаль
 4 : 3 ОТ
22.12 04:00
Даллас – Ванкувер
 4 : 3 ОТ
22.12 05:00
Колорадо – Оттава
 6 : 4
22.12 06:00
Анахайм – Калгари
 0 : 3
22.12 06:30
Сан-Хосе – Аризона
 2 : 5
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 33 57
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 33 53
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 34 45
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 29 26
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 34 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 33 23
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 15 1.93

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