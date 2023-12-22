Антирекорд Овечкина: сколько матчей не мог забить, сколько передач отдал

Капитан «Вашингтона» прервал неудачную серию.

Александр Овечкин принес «Вашингтону» победу в овертайме матча против «Коламбуса» (3:2 ОТ) и прервал свою продолжительную безголевую серию. В последний раз российский суперснайпер отличался более месяца назад — 19 ноября. В соперниках тоже были «синие жакеты», в воротах играл латвиец Элвис Мерзликин, только встреча проходила в столице США, а не в Огайо. По шайбе от капитана «Вашингтона» в нынешнем сезоне получили Джозеф Уолл и Семен Варламов, еще дважды Ови поражал пустые ворота.

Две результативные игры против «Коламбуса» разделили 14 матчей. За это время Овечкин записал на свой счет шесть голевых передач и бросил в створ ворот 51 раз. Предыдущий антирекорд состоялся в сезоне-2016/17. Тогда Александр Великий не огорчал соперников в десяти встречах кряду. Для сравнения: Уэйн Гретцки в сезоне-1996/97 не мог отличиться в 21 матче, ассистировав партнерам аж 23 раза.

Овечкин сделал очередной шаг в погоне за вечным снайперским рекордом Гретцки. Теперь россиянина и канадца разделяют 66 точных бросков. Притом что Уэйн провел на 110 матчей больше и завершил карьеру в 37 лет по окончании 20-го сезона в НХЛ. Для 38-летнего капитана «столичных» нынешний чемпионат 19-й в карьере.

Овечкин обновил два собственных рекорда НХЛ: по голам в овертаймах и голам в большинстве. Александр в 26-й раз в карьере досрочно завершил дополнительную пятиминутку. Отрыв Сидни Кросби в данной номинации составляет шесть голов, от удерживавшего рекорд на протяжении многих лет Яромира Ягра — пять. Пятое место в общем зачете делит другой российский форвард — Илья Ковальчук. Он заканчивал матчи 17 раз.

За 18 лет Овечкин 301 раз наказал соперников «Вашингтона» за грубость. Главный его преследователь среди действующих игроков Стивен Стэмкос из «Тампы» отстает ровно на сто голов в большинстве. На счету Евгения Малкина 175 реализованных удалений, у Джо Павелски — 172, у Сидни Кросби — 172. От занимающего второе место в истории Дэйва Андрейчака Ови убежал уже на 27 голов.

А вот по числу принесенных побед Овечкин пока занимает второе место в истории. Его броски решали исход матча 125 раз. До повторения результата Яромира Ягра остается 10 голов. Любопытно, что преследует Ови тройка форвардов «Питтсбурга» — Джефф Картер (90), Сидни Кросби (89) и Евгений Малкин (83).

И если погоня за Ягром (не говоря уже о гонке с Гретцки) обещает быть очень долгой, то продвижение в рейтинге бомбардиров одного клуба случится очень скоро. Сейчас Овечкин с 1505 (828+67) очками за «Вашингтон» занимает восьмое место в общем зачете. На один балл больше набрал в составе «Бостона» великий защитник Рэй Бурк. От Кросби Александр отстает на 31 балл, от замыкающего топ-5 Джо Сакика — 136, от владеющего рекордом Горди Хоу — на 304.