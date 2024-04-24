Панарин мощнейшим хитом вынес американца из «Вашингтона»! Судьи признали силовой прием чистым
Второй матч серии первого раунда плей-офф «Рейнджерс» — «Вашингтон» (4:3) не обошелся без скандального эпизода. Неожиданным автором силового приема, который положил начало заварушке и мог привести к большому штрафу для хозяев, стал Артемий Панарин.
В третьем периоде при счете 4:2 российский нападающий мощным и при этом весьма спорным хитом встретил форварда «Кэпс» Ти Джея Оши. Судьи могли дать Панарину большой штраф, но, посмотрев хит на предмет удара в голову, признали прием чистым. А вот партнеры Оши вступились за американца — Коннор Макмайкл даже получил две минуты за грубость. Правда, хозяева свое большинство не реализовали.
Оши ушел в раздевалку, но позднее в третьем периоде вернулся на лед и провел три смены. Была ли у агрессивного приема Панарина конкретная причина? Вероятно, дело в эпизоде из второй двадцатиминутки, когда Оши попал клюшкой Артемию по лицу, но не был удален. Вполне вероятно, что хит Панарина еще будет изучаться лигой уже после матча.
Судьи, судя по всему, решили, что попадание в голову не было преднамеренным, Панарин не отрывал коньки ото льда и не прыгал в Оши, однако представителей «Вашингтона» отсутствие штрафа удивило: потерю своего игрока они надеялись компенсировать большинством.
— Арбитры сказали, что это не штраф. И это единственное объяснение, которое я получил, — отметил после матча главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери.
— Не думаю, что Панарин — грязный игрок, но это выглядело как удар плечом в голову, и Оши пришлось покинуть лед, а в итоге только мы получили удаление, — сказал форвард «Вашингтона» Дилан Стром.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 1
|1 - 1
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 1
|1 - 1
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
2 - 0
|2 - 0
|
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 1
|1 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
2 - 0
|2 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
|2 - 0
|24.04
|02:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|4 : 3
|24.04
|02:30
|
Флорида – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|24.04
|04:30
|
Виннипег – Колорадо
|2 : 5
|24.04
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|1 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|83
|146
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|84
|143
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|137
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|83
|70
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|81
|59
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|84
|58
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41