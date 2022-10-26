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Сегодня, 06:30

Ничушкин — настоящая звезда «Колорадо»! Он выдал лучший старт в карьере

Ничушкин забил в победном матче «Колорадо» против «Рейнджерс»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Валерий Ничушкин.
Кажется, российский нападающий оправдывает новый контракт.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Колорадо» — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ничушкин — 7 (бол., Макар, Маккиннон), 11:40 — 0:1. Гудроу — 2 (Труба, Блэй), 38:06 — 1:1. О`Коннор — 1 (мен., Кольяно), 40:59 — 1:2. Фокс — 2 (Веси, Гудроу), 54:03 — 2:2.
Победный буллит: Родригес.
Вратари: Шестеркин (62:57 — 63:31) — Георгиев.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 46 (11+15+17+3) — 44 (20+7+14+3).
Наши: Кравцов (10.42/0/+2), Панарин (24.33/7/-1) — Мальцев (5.54/0/0), Ничушкин (21.07/5/-1).
26 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

За свои 27 лет Валерий Ничушкин прожил будто бы несколько жизней. В первой он был появившимся из неоткуда чумовым масочником, который подхватывает шайбу, протаскивает ее через всю площадку и вместе с ней таранит все живое на своем пути. Во второй — неоправдавшим ожидания проспектом. В третьей — обычным работягой и одним из безликих винтиков в системе ЦСКА. В четвертой — одним из главных посмешищ НХЛ, которое не может забить 90 матчей подряд. В пятой — скрытым MVP «Колорадо» и одним из самых видных силовых форвардов лиги. В шестой он, похоже, готов примерить роль лучшего бомбардира «Эвеланш».

Еще месяц назад в Северной Америке на полном серьезе обсуждали то, не переоценил ли экс-босс «Колорадо» Джо Сакик вместе со своим преемником Крисом Макфарлэндом россиянина, дав ему восьмилетний контракт с кэпхитом 6,1 миллионов долларов за сезон. Одни называли сделку настоящей «кражей», другие — чистой переплатой. Понять, кто из двух лагерей прав, до сих пор сложно. Что такое несколько игр в масштабе 82-матчевой регулярки? Однако факт в том, что сейчас Ничушкин с 12 (7+5) очками в шести матчах — первый бомбардир и снайпер «Эвеланш» на старте этой регулярки.

Почему болельщики денверцев могли переживать за него, понять не сложно. Первая причина на поверхности — перелом, полученный в финале Кубка Стэнли и заставивший его вставить в ногу металическую пластину. Вторая чуть глубже — второе звено, в котором неизменно выходит челябинец. После ухода Назема Кадри, не поместившегося в клубную платежку во многом из-за уральского «малышка», и травмы Габриэля Ландескуга оно по-настоящему обеднело.

Начинать сезон Биг Вэлу пришлось не с капитаном «Лавин» и гениальной ливанской занозой, а с недозревшим щеглом Алексом Ньюхуком в центре и крепким ролевиком Эваном Родригесом. И для того, чтобы понять, как мало это звено дает выхлопа, главному тренеру «Колорадо» Джареду Беднару понадобилось всего три матча, после которых в партнерах у россиянина оказались работяга Джей Ти Комфер и чешский ахаэловец Мартин Каут. Хотя еще неделю канадский коуч говорил, что «прошло слишком мало времени для нажатия тревожной кнопки».

По факту новое сочетание, собранное Беднаром, сработало ненамного лучше. Комфер и Каут так ни разу и не помогли Ничушкину набрать очки, а львиную долю своих результативных баллов Валерию приходится добывать в большинстве, где он нашел полный контакт с Микко Рантаненом — именно при численном перевесе воспитанник «Трактора» забросил уже пять из семи своих шайб. Еще раз он отличился, поразив пустые ворота в матче, а чудо-гол «Вегасу» родился исключительно благодаря его исполнительскому мастерству — партнерам оставалось только смотреть на то, как уральская электричка мчит до конечной станции. Кажется, никто в «Колорадо» так не чувствует его открывания, как светлоголовый финн с хорошим видением площадки и потрясающей культурой паса.

И Шестеркин не помешал

Вот и сегодня в гостевом матче с «Рейнджерс» Ничушкин открыл счет именно в формате «5 на 4», подставив клюшку под наброс Кэйла Макара и здорово сыграв под воротами. Не смог прервать его семиматчевую серию с набранными очками даже великолепно вкатившийся в сезон Игорь Шестеркин. Правда, в равных составах Ничушкин вместе с Ньюхуком и Родригесом, которые вернулись к нему в тройку, создавал не так много, а по-настоящему заметен был лишь, когда эпизодически стал появляться в первом звене в третьем периоде.

«Он нашел свой способ забивать голы. Некоторые парни быстро набирают форму, хотя длительное время не появлялись на льду. Они сразу входят в колею, им не нужны месяцы тренировок летом. Ничушкин — один из них. Сейчас он лидер атаки «Колорадо», — восхищался Беднар лихим стартом своего 13-го номера.

Вот только соединять Ничушкина в первом звене с Рантаненом и Маккиноном постоянно тренеры «Колорадо» скорее всего не решатся. Поднять его на место Арттури Лехконена и спустить финского пахаря во второе звено — равно увеличить дисбаланс в топ-6 и сделать вторую линию совсем уж рабоче-крестьянской. А значит, Биг Вэлу придется добирать свои очки именно в большинстве и ждать возвращения Ландескуга, который должен окончательно восстановиться после операции только к середине сезона.

Стоит ли говорить, что выбить так желаемую всеми сотню без нормального плеймейкера рядом будет крайне проблематично? Постоянно брать шайбу и забивать в стиле отбойного молотка не получится. Ему нужен как минимум один распасовщик, способный использовать своевременные открывания и извлекать выгоду из его быстрого броска. Впрочем, и парни типа Ньюхука и Родригеса только привыкают к новым ролям. А значит, через какое-то время от них можно будет ждать поддержки в атаке.

«Если Ничушкин сможет сохранить свою продуктивность в нападении образца прошлого сезона (52 очка в 62 играх), то его контракт будет более чем оправдан. Если он сможет найти способ для роста, то точно может стать кражей. Сейчас мы рискуем в оценках из-за небольшой выборки матчей. Я предполагаю, что в этом году Валерий обновит свои рекорды по количеству голов и очков, если останется здоровым. Он выглядит более чем способным оправдать доверие команды», — сдержанно отреагировал на чудо-шайбу челябинца в матче с «Вегасом» обозреватель The Athletic Питер Бо.

Как бы то ни было, даже показывая свой лучший хоккей в жизни, с действующими партнерами Ничушкин вряд ли сможет претендовать на стоочковую регулярку и долго тягаться в гонке за «Арт Росс Трофи» с Панариным, Драйзайтлем, Макдэвидом и прочими богемными примадоннами. Зато сейчас ни у кого нет сомнений — свой бомбардирский рекорд он точно побьет и сделает это, даже если рядом будут играть братья Иванюженковы. В конце концов, мы ведь любим его не только за голы и результативные передачи и точно знаем — даже без них южноуральский самоцвет найдет способ, как приносить «Колорадо», реанимировавшему его карьеру, максимальную пользу на любом сантиметре льда.

Александр Георгиев
Валерий Ничушкин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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