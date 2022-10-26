Кажется, российский нападающий оправдывает новый контракт.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Колорадо» — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ничушкин — 7 (бол., Макар, Маккиннон), 11:40 — 0:1. Гудроу — 2 (Труба, Блэй), 38:06 — 1:1. О`Коннор — 1 (мен., Кольяно), 40:59 — 1:2. Фокс — 2 (Веси, Гудроу), 54:03 — 2:2.

Победный буллит: Родригес.

Вратари: Шестеркин (62:57 — 63:31) — Георгиев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 46 (11+15+17+3) — 44 (20+7+14+3).

Наши: Кравцов (10.42/0/+2), Панарин (24.33/7/-1) — Мальцев (5.54/0/0), Ничушкин (21.07/5/-1).

26 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

За свои 27 лет Валерий Ничушкин прожил будто бы несколько жизней. В первой он был появившимся из неоткуда чумовым масочником, который подхватывает шайбу, протаскивает ее через всю площадку и вместе с ней таранит все живое на своем пути. Во второй — неоправдавшим ожидания проспектом. В третьей — обычным работягой и одним из безликих винтиков в системе ЦСКА. В четвертой — одним из главных посмешищ НХЛ, которое не может забить 90 матчей подряд. В пятой — скрытым MVP «Колорадо» и одним из самых видных силовых форвардов лиги. В шестой он, похоже, готов примерить роль лучшего бомбардира «Эвеланш».

Еще месяц назад в Северной Америке на полном серьезе обсуждали то, не переоценил ли экс-босс «Колорадо» Джо Сакик вместе со своим преемником Крисом Макфарлэндом россиянина, дав ему восьмилетний контракт с кэпхитом 6,1 миллионов долларов за сезон. Одни называли сделку настоящей «кражей», другие — чистой переплатой. Понять, кто из двух лагерей прав, до сих пор сложно. Что такое несколько игр в масштабе 82-матчевой регулярки? Однако факт в том, что сейчас Ничушкин с 12 (7+5) очками в шести матчах — первый бомбардир и снайпер «Эвеланш» на старте этой регулярки.

Почему болельщики денверцев могли переживать за него, понять не сложно. Первая причина на поверхности — перелом, полученный в финале Кубка Стэнли и заставивший его вставить в ногу металическую пластину. Вторая чуть глубже — второе звено, в котором неизменно выходит челябинец. После ухода Назема Кадри, не поместившегося в клубную платежку во многом из-за уральского «малышка», и травмы Габриэля Ландескуга оно по-настоящему обеднело.

Начинать сезон Биг Вэлу пришлось не с капитаном «Лавин» и гениальной ливанской занозой, а с недозревшим щеглом Алексом Ньюхуком в центре и крепким ролевиком Эваном Родригесом. И для того, чтобы понять, как мало это звено дает выхлопа, главному тренеру «Колорадо» Джареду Беднару понадобилось всего три матча, после которых в партнерах у россиянина оказались работяга Джей Ти Комфер и чешский ахаэловец Мартин Каут. Хотя еще неделю канадский коуч говорил, что «прошло слишком мало времени для нажатия тревожной кнопки».

По факту новое сочетание, собранное Беднаром, сработало ненамного лучше. Комфер и Каут так ни разу и не помогли Ничушкину набрать очки, а львиную долю своих результативных баллов Валерию приходится добывать в большинстве, где он нашел полный контакт с Микко Рантаненом — именно при численном перевесе воспитанник «Трактора» забросил уже пять из семи своих шайб. Еще раз он отличился, поразив пустые ворота в матче, а чудо-гол «Вегасу» родился исключительно благодаря его исполнительскому мастерству — партнерам оставалось только смотреть на то, как уральская электричка мчит до конечной станции. Кажется, никто в «Колорадо» так не чувствует его открывания, как светлоголовый финн с хорошим видением площадки и потрясающей культурой паса.

И Шестеркин не помешал

Вот и сегодня в гостевом матче с «Рейнджерс» Ничушкин открыл счет именно в формате «5 на 4», подставив клюшку под наброс Кэйла Макара и здорово сыграв под воротами. Не смог прервать его семиматчевую серию с набранными очками даже великолепно вкатившийся в сезон Игорь Шестеркин. Правда, в равных составах Ничушкин вместе с Ньюхуком и Родригесом, которые вернулись к нему в тройку, создавал не так много, а по-настоящему заметен был лишь, когда эпизодически стал появляться в первом звене в третьем периоде.

«Он нашел свой способ забивать голы. Некоторые парни быстро набирают форму, хотя длительное время не появлялись на льду. Они сразу входят в колею, им не нужны месяцы тренировок летом. Ничушкин — один из них. Сейчас он лидер атаки «Колорадо», — восхищался Беднар лихим стартом своего 13-го номера.

Вот только соединять Ничушкина в первом звене с Рантаненом и Маккиноном постоянно тренеры «Колорадо» скорее всего не решатся. Поднять его на место Арттури Лехконена и спустить финского пахаря во второе звено — равно увеличить дисбаланс в топ-6 и сделать вторую линию совсем уж рабоче-крестьянской. А значит, Биг Вэлу придется добирать свои очки именно в большинстве и ждать возвращения Ландескуга, который должен окончательно восстановиться после операции только к середине сезона.

Стоит ли говорить, что выбить так желаемую всеми сотню без нормального плеймейкера рядом будет крайне проблематично? Постоянно брать шайбу и забивать в стиле отбойного молотка не получится. Ему нужен как минимум один распасовщик, способный использовать своевременные открывания и извлекать выгоду из его быстрого броска. Впрочем, и парни типа Ньюхука и Родригеса только привыкают к новым ролям. А значит, через какое-то время от них можно будет ждать поддержки в атаке.

«Если Ничушкин сможет сохранить свою продуктивность в нападении образца прошлого сезона (52 очка в 62 играх), то его контракт будет более чем оправдан. Если он сможет найти способ для роста, то точно может стать кражей. Сейчас мы рискуем в оценках из-за небольшой выборки матчей. Я предполагаю, что в этом году Валерий обновит свои рекорды по количеству голов и очков, если останется здоровым. Он выглядит более чем способным оправдать доверие команды», — сдержанно отреагировал на чудо-шайбу челябинца в матче с «Вегасом» обозреватель The Athletic Питер Бо.

Как бы то ни было, даже показывая свой лучший хоккей в жизни, с действующими партнерами Ничушкин вряд ли сможет претендовать на стоочковую регулярку и долго тягаться в гонке за «Арт Росс Трофи» с Панариным, Драйзайтлем, Макдэвидом и прочими богемными примадоннами. Зато сейчас ни у кого нет сомнений — свой бомбардирский рекорд он точно побьет и сделает это, даже если рядом будут играть братья Иванюженковы. В конце концов, мы ведь любим его не только за голы и результативные передачи и точно знаем — даже без них южноуральский самоцвет найдет способ, как приносить «Колорадо», реанимировавшему его карьеру, максимальную пользу на любом сантиметре льда.