Варламов засушил команду Панарина, а русские нападающие снова спасли «Сент-Луис»

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Сизикас — 9 (Пулок), 2:40 — 0:1. Мартин — 3 (Барзал, Джонстон), 24:48 — 0:2. Барзал — 14 (Вальстрем), 42:47 — 0:3.

Вратари: Шестеркин (59:18) — Варламов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 27 (7+12+8) — 18 (5+7+6).

Наши: Панарин (17.43/0/-1) — -.

2 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Победная серия «Рейнджерс» из четырех игр прервалась домашним поражением от «Айлендерс». Команда Жерара Галлана так и не сумела найти ключи к воротам Семена Варламова, который провел шикарный матч и записал на свой счет второй «сухарь» в сезоне. Несколько дней назад Илья Сорокин во встрече с «Тампой» получил травму верхней части тела, поэтому опытный Варламов стал на данный момент безоговорочным первым номером «островитян».

Varlamov shutout hugs ? pic.twitter.com/cR4vmJ8GIW — New York Islanders (@NYIslanders) April 2, 2022

А вот у Игоря Шестеркина сегодня игра не очень задалась. Голкипер «Рейнджерс» пропустил три шайбы после 13 бросков, хотя на протяжении всей встречи у него было не так много работы. «Айлендерс» нанесли за матч по его воротам лишь 18 бросков, но этого хватило для того, чтобы одержать третью победу подряд. Команда Барри Тротца в последнее время набрала неплохой ход и еще не потеряла математические шансы на плей-офф, однако заваленная первая половина чемпионата обходится им слишком дорого.

Первой звездой встречи стал форвард «островитян» Мэттью Барзал, который сперва помог отличиться Мэтту Мартину, а в начале третьего периода эффектно забросил сам и набрал 300-е очко в НХЛ. Винить Шестеркина в трех голах не стоит, а игрокам «Рейнджерс» пора понять, что Игорь хоть и проводит феноменальный сезон, но еще и забивать голы вряд ли сможет. Защитники команды настолько уверены в возможностях Шестеркина, что порой устраивают с ним перепасовки в собственной зоне. В плей-офф такая тактика вряд ли принесет успех.

Второй звездой матча заслуженно был признан Варламов. На его счету 27 сэйвов и четвертый подряд «сухарь» на льду «Мэдисон-сквер-гарден». Кажется, Семен уже сумел стать настоящей психологической преградой для хоккеистов «Рейнджерс» и в дерби Нью-Йорка он чувствует себя словно рыба в воде. Даже немного досадно, что «Айлендерс» и Варламов нащупали свою игру только во второй половине сезона. По-прежнему кажется, что в плей-офф их команда могла бы доставить проблем любому сопернику, но шансов на попадание туда практически нет.

Серия Кучерова

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Голы: Стэмкос — 31 (Пойнт, Кучеров), 6:11 — 1:0. Пойнт — 26 (Кучеров, Стэмкос), 10:12 — 2:0. де Хаан — 3 (Дак), 12:11 — 2:1. Дебринкэт — 39 (бол., С. Джонс, Строум), 17:21 — 2:2. Колтон — 13 (Чернак, Пол), 26:12 — 3:2. Колтон — 14 (Пол, Фут), 32:15 — 4:2. Хагель — 24 (п.в., Колтон, Пол), 59:41 — 5:2.

Вратари: Василевский — Ланкинен (57:21).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 43 (19+16+8) — 23 (9+11+3).

Наши: Кучеров (17.20/0/+1), Сергачев (23.39/4/+1) — -.

Тампа. Amalie Arena.

«Тампа» потихоньку набирает форму перед плей-офф и после небольшого спада одержала четвертую победу подряд. Очередной жертвой «Лайтнинг» стали «Чикаго», которые, несмотря на поражение, дали хозяевам неплохой бой, хотя и провалили начало встречи. Уже в середине первого периода «Тампа» забила дважды. Никита Кучеров сперва поучаствовал в эпизоде с голом Стивена Стэмкоса, а затем отдал результативную передачу на Брэйдена Поинта. Российский форвард набирает очки в третьей игре подряд (0+6 на этом отрезке), а всего на его счету теперь 40 (11+29) баллов в 32 матчах.

Несмотря на такой старт «Чикаго» сумел сравнять счет еще до перерыва, а голкипер Кевин Ланкинен сделал немало спасений и активно помогал команде оставаться в игре. Тем не менее, разный уровень мастерства сыграл свою роль. Достаточно посмотреть, с какой легкостью «Тампе» давались некоторые атаки. Например, шикарная передача Ника Пола на Росса Колтона или незрячий пас Поинта на Стэмкоса. Порой складывается ощущение, что ребята играют в хоккей словно на приставке и при этом даже не напрягаются.

Точку в противостоянии поставил нападающий Брэйдон Хэйгл, который поразил пустые ворота и забил своей бывшей команде. 18 марта «Тампа» выменяла его, отдав «ястребам» два драфт-пика, а также двух форвардов — Тэйлора Рэддиша и Бориса Катчука. Пока Хэйгл не очень оправдывает такие вложения, а в последних четырех матчах набрал всего одно очко. Однако реальные возможности этой «Тампы» мы увидим только в плей-офф, поэтому делать преждевременные выводы точно не стоит. Уже сегодня ночью «Лайтнинг» примут дома «Монреаль» под руководством своего легендарного экс-форварда — Мартена Сен-Луи.

Личный рекорд Бучневича

«Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 6:5 ОТ (4:1, 1:2, 0:2, 1:0)

Голы: Хаймэн — 23 (Ямамото, Драйзайтль), 1:50 — 1:0. Бучневич — 22, 4:29 — 1:1. Хаймэн — 24, 4:59 — 2:1. Кейн — 16 (мен., Ямамото, Сиси), 10:07 — 3:1. Макдэвид — 38 (Кейн, Бэрри), 13:30 — 4:1. Томас — 14 (Саад, Парэйко), 21:54 — 4:2. Шенн — 19 (Барбашев, Фолк), 35:27 — 4:3. Нерс — 8 (Кейн, Сиси), 37:13 — 5:3. Бучневич — 23 (Парэйко, Томас), 42:06 — 5:4. Барбашев — 20 (О`Райлли, Бортуццо), 48:36 — 5:5. Макдэвид — 39 (Драйзайтль, Нерс), 61:11 — 6:5.

Вратари: Смит — Биннингтон (Хуссо, 13:30).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 40 (18+11+10+1) — 36 (10+12+13+1).

Наши: — - Барбашев (17.48/3/-1), Бучневич (18.35/6/0), Тарасенко (16.20/2/-1), Торопченко (15.56/0/-1).

Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Поездка «Сент-Луиса» в Эдмонтон оказалась для команды не самой удачной, а «блюзмены» хоть и проявили характер, отыгравшись с 1:4, но уступили в овертайме. Голкипер гостей Джордан Биннингтон провалил старт встречи и пропустил четыре шайбы с 13 бросков. После того, как в воротах появился Вилле Хуссо, команда заиграла уверенней. Одним из главных героев «Сент-Луиса» в матче стал Павел Бучневич, который отметился пятым в сезоне дублем и установил личный снайперский рекорд — 23 шайбы. В чемпионате 2018/19 форвард отличился 21 раз.

Иван Барбашев поддержал своего соотечественника. В последнее время он не так результативен, как в первой половине сезона, но в последних трех матчах форвард набрал 3 (1+2) очка. Сегодня на счету 26-летнего нападающего не только заброшенная шайба, но и результативная передача на Брэйдена Шенна. Всего в активе Барбашева 47 (20+27) баллов в 66 матчах. Благодаря его голу встреча перешла в овертайм, а «Сент-Луис» набрал очки в третьей игре подряд.

Однако в овертайме хозяева смогли наконец-то взять себя в руки. Коннор Макдэвид продлил свою серию с набранными очками до 12 матчей и сегодня отметился голевым дублем. Два дня назад звездный канадец стал первым игроком в этом сезоне, который добрался до отметки в 100 баллов. Макдэвид выбил 100+ очков в пяти сезонах из семи в своей карьере в НХЛ. На данный момент в его активе 102 (39+63) балла в 68 матчах, и он лидирует в гонке бомбардиров лиги. Уникальный хоккеист, но с такой обороной и вратарями Коннору пока остается довольствоваться лишь личной статистикой.